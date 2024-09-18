Оппозиционный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом в канцлеры Фридриха Мерца. Выборы в ФРГ состоятся только осенью 2025-го, однако нынешний глава правительства Олаф Шольц и его союзники уже терпят поражение

Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Почему Мерца выбрали кандидатом

Христианско-демократический союз (ХДС), крупнейшая оппозиционная сила Германии, выдвинул в качестве кандидата в канцлеры своего 68-летнего лидера Фридриха Мерца. Решение было принято совместно с Христианско-социальным союзом (ХСС) — баварским союзником ХДС, с которым на федеральном уровне они образуют центристский блок.

На эту позицию также претендовали лидер ХСС Маркус Зедер и премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС). Как полагает Spiegel, Зедер, являющийся с 2018-го премьером Баварии (земля ФРГ с самым высоким индексом покупательной способности), мог бы стать более популярным кандидатом, чем лидер ХДС, однако ему пришлось умерить амбиции, чтобы центристский блок смог взять реванш на запланированных на осень 2025-го федеральных выборах.

На совместной с Мерцем пресс-конференции, прошедшей в представительстве Баварии в Берлине 17 сентября, Зедер отметил, что его решение не претендовать на пост канцлера связано с желанием избежать повторения ситуации 2021 года, когда внутренние разногласия в блоке привели к победе СДПГ. «Я пообещал, что 2021 год не повторится <…>. Теперь ХДС и ХСС могут приступить к федеральной избирательной кампании. Мы разные, но именно это делает большой союз таким привлекательным», — заявил он.

В ФРГ участвующие в федеральных парламентских выборах партии заранее объявляют своих кандидатов на пост канцлера. В 2021 году тогдашний лидер ХДС Армин Лашет и Маркус Зедер, возглавивший ХСС в 2019 году, вели жесткую борьбу за роль кандидата в канцлеры от блока. Лашет победил, однако Зедер продолжал делать выпады в его адрес. Многие в ХДС полагали, что это была одна из причин поражения союза на федеральных выборах, по итогам которых победу одержали социал-демократы (СДПГ), набравшие 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС показал свой худший в истории результат — 24,1%. В итоге социал-демократы сформировали правительство вместе с «Зелеными» и свободными демократами (СвДП) — коалиция получила название «светофор» по цветам входящих в нее партий (красный, зеленый и желтый). Канцлером страны стал Олаф Шольц.

Вюст, который возглавляет землю с самым многочисленным региональным отделением ХДС, объявил о решении не баллотироваться днем ранее. «С таким сигналом мы можем вернуть доверие к демократии», — заявил он после новостей о выдвижении Мерца, отметив, что Германия находится в сложной ситуации, а возглавляет ее худшее правительство в истории.

Канцлер Шольц заявил журналистам, что готов соперничать на выборах с Мерцем. «Светофорная» коалиция сейчас переживает тяжелые времена — после провала на выборах в восточных землях даже появились предположения о ее развале. Согласно опросу, опубликованному социологическим институтом INSA 15 сентября, рейтинг ХДС/ХСС достиг рекордного для этого избирательного периода показателя 33%, что на 5 п.п. больше, чем у всех партий из правящей коалиции, вместе взятых (СДПГ поддерживают 14%, «Зеленых» — 10%, СвДП — 4%). По данным сентябрьского опроса ARD, 84% немцев недовольны работой нынешнего правительства.

Еще один опрос INSA показывает, что граждане Германии считают Мерца более компетентным, чем Шольц, в восьми из десяти ключевых сфер, включая миграцию, вопросы безопасности и экономику. Уровень поддержки Шольца упал на 6 п.п. по сравнению с прошлым месяцем — до 18%, при том что худший показатель канцлера от СДПГ Герхарда Шрёдера за семь лет его правления — 24%, а Ангелы Меркель (ХДС) за 16-летний срок — 40%. На этом фоне в СДПГ даже стали обсуждать вопрос об исключении Шольца из списка партийных кандидатов на будущих парламентских выборах, сообщила британская Financial Times.

По данным исследования телекомпании ZDF, Фридрих Мерц — третий по популярности политик в стране, на втором месте находится Маркус Зедер, а возглавляет рейтинг глава Минобороны Борис Писториус (СДПГ).

22 сентября в ФРГ состоится очередная проверка правящих сил — земельные выборы в Бранденбурге. Согласно предварительным опросам, там лидирует праворадикальная АдГ, однако бранденбуржцы в отличие от жителей Саксонии и Тюрингии предпочитают социал-демократов центристам, и СДПГ там может набрать 25%, получив второе место, в то время как ХДС пророчат только 16%. «Зеленые» и СвДП, согласно опросам, не наберут и 5%.

Что ждать от Мерца в случае его победы

Мерц, получивший юридическое образование в Боннском университете, начал свою политическую карьеру в конце 1980-х, когда был избран депутатом Европарламента. В бундестаг он прошел в 1994-м, через четыре года стал заместителем тогдашнего лидера фракции ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле, а в 2000-м занял его место. Тем не менее он ни разу не входил в правительство, поэтому некоторые считают его недостаточно опытным для поста канцлера политиком.

После поражения центристов на выборах в 2002-м Мерц оставил пост лидера фракции; сменившая его Меркель через три года стала канцлером ФРГ. Во время своего первого срока она активно критиковала инициированные законопроектами Мерца налоговые реформы, а также выступала за его смещение с поста заместителя лидера фракции. Их конфликт усиливался, поскольку Меркель пыталась сдвинуть ХДС влево, а Мерц отстаивал консервативный курс партии. В 2007-м он отказался выдвигать свою кандидатуру на федеральных выборах, а в 2009-м ушел из политики в консалтинг. Вернулся он лишь в 2018-м — на съезде ХДС в Гамбурге он выставил свою кандидатуру на выборах нового председателя партии после отказа Меркель участвовать в гонке. Однако он проиграл тогдашнему министру обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали ставленницей канцлера.

Из-за политического скандала в Тюрингии, где ХДС после выборов чуть было не вступил в сделку с АдГ, Крамп-Карренбауэр в начале 2020-го покинула пост лидера партии. Ее место занял Армин Лашет, обошедший Мерца во втором туре на 95 голосов. Однако состоявшиеся в 2021 году выборы в бундестаг обернулись катастрофой для центристов, в связи с чем было принято решение о смене руководства партии. В декабре Мерцу наконец удалось занять пост лидера ХДС. На банкет в честь этого он позвал среди прочих Ангелу Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но обе отказались.

Экономическая часть программы Мерца заключается в том, чтобы реформировать систему предоставления пособий, переосмыслить отказ ФРГ от атомной энергетики, а также ужесточить миграционную политику (в том числе ввести контроль на внутренних границах страны на постоянной основе).

Относительно внешней политики Мерц высказывает более радикальные предложения, чем Шольц. В частности, лидер ХДС поддерживал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего по-прежнему выступает нынешний канцлер. Правда, в летнем интервью ZDF Мерц смягчил риторику, заявив, что надо искать мирные способы решения конфликта на Украине. Отвечая на вопрос о поставках TAURUS, он заявил, что поддерживает решения, которые приняло правительство, хотя и подчеркнул, что Берлин сделал «слишком мало и слишком поздно».

Что касается отношений с США, то Мерц склонен к сотрудничеству с демократами — в прошлом он неоднократно критиковал Дональда Трампа. После штурма Капитолия США в январе 2021-го Мерц сказал: «Трамп — явно не демократ».

Как отмечает Spiegel, если Мерц в итоге будет соперничать за пост канцлера с Шольцем, то это будет битва между непопулярными политиками. Шольц потерял поддержку избирателей, а Мерц не кажется более понятным среднестатистическому немцу: он считается импульсивным и с трудом выдерживает критику. Журналисты Spiegel предположили, что даже в случае победы Мерца более влиятельной фигурой во власти будет Зедер, с которым лидеру ХДС придется согласовать конфигурацию правящей коалиции.