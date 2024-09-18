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Кто такой Фридрих Мерц — возможный следующий канцлер ФРГ

Выдвинувший его блок ХДС/ХСС рассчитывает взять реванш на выборах следующего года
Кто такой Фридрих Мерц, который может стать канцлером ФРГ после Шольца
Оппозиционный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом в канцлеры Фридриха Мерца. Выборы в ФРГ состоятся только осенью 2025-го, однако нынешний глава правительства Олаф Шольц и его союзники уже терпят поражение
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Почему Мерца выбрали кандидатом

Христианско-демократический союз (ХДС), крупнейшая оппозиционная сила Германии, выдвинул в качестве кандидата в канцлеры своего 68-летнего лидера Фридриха Мерца. Решение было принято совместно с Христианско-социальным союзом (ХСС) — баварским союзником ХДС, с которым на федеральном уровне они образуют центристский блок.

На эту позицию также претендовали лидер ХСС Маркус Зедер и премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС). Как полагает Spiegel, Зедер, являющийся с 2018-го премьером Баварии (земля ФРГ с самым высоким индексом покупательной способности), мог бы стать более популярным кандидатом, чем лидер ХДС, однако ему пришлось умерить амбиции, чтобы центристский блок смог взять реванш на запланированных на осень 2025-го федеральных выборах.

На совместной с Мерцем пресс-конференции, прошедшей в представительстве Баварии в Берлине 17 сентября, Зедер отметил, что его решение не претендовать на пост канцлера связано с желанием избежать повторения ситуации 2021 года, когда внутренние разногласия в блоке привели к победе СДПГ. «Я пообещал, что 2021 год не повторится <…>. Теперь ХДС и ХСС могут приступить к федеральной избирательной кампании. Мы разные, но именно это делает большой союз таким привлекательным», — заявил он.

В ФРГ участвующие в федеральных парламентских выборах партии заранее объявляют своих кандидатов на пост канцлера.

В 2021 году тогдашний лидер ХДС Армин Лашет и Маркус Зедер, возглавивший ХСС в 2019 году, вели жесткую борьбу за роль кандидата в канцлеры от блока. Лашет победил, однако Зедер продолжал делать выпады в его адрес. Многие в ХДС полагали, что это была одна из причин поражения союза на федеральных выборах, по итогам которых победу одержали социал-демократы (СДПГ), набравшие 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС показал свой худший в истории результат — 24,1%.

В итоге социал-демократы сформировали правительство вместе с «Зелеными» и свободными демократами (СвДП) — коалиция получила название «светофор» по цветам входящих в нее партий (красный, зеленый и желтый). Канцлером страны стал Олаф Шольц.

Вюст, который возглавляет землю с самым многочисленным региональным отделением ХДС, объявил о решении не баллотироваться днем ранее. «С таким сигналом мы можем вернуть доверие к демократии», — заявил он после новостей о выдвижении Мерца, отметив, что Германия находится в сложной ситуации, а возглавляет ее худшее правительство в истории.

Канцлер Шольц заявил журналистам, что готов соперничать на выборах с Мерцем. «Светофорная» коалиция сейчас переживает тяжелые времена — после провала на выборах в восточных землях даже появились предположения о ее развале. Согласно опросу, опубликованному социологическим институтом INSA 15 сентября, рейтинг ХДС/ХСС достиг рекордного для этого избирательного периода показателя 33%, что на 5 п.п. больше, чем у всех партий из правящей коалиции, вместе взятых (СДПГ поддерживают 14%, «Зеленых» — 10%, СвДП — 4%). По данным сентябрьского опроса ARD, 84% немцев недовольны работой нынешнего правительства.

Еще один опрос INSA показывает, что граждане Германии считают Мерца более компетентным, чем Шольц, в восьми из десяти ключевых сфер, включая миграцию, вопросы безопасности и экономику. Уровень поддержки Шольца упал на 6 п.п. по сравнению с прошлым месяцем — до 18%, при том что худший показатель канцлера от СДПГ Герхарда Шрёдера за семь лет его правления — 24%, а Ангелы Меркель (ХДС) за 16-летний срок — 40%. На этом фоне в СДПГ даже стали обсуждать вопрос об исключении Шольца из списка партийных кандидатов на будущих парламентских выборах, сообщила британская Financial Times.

По данным исследования телекомпании ZDF, Фридрих Мерц — третий по популярности политик в стране, на втором месте находится Маркус Зедер, а возглавляет рейтинг глава Минобороны Борис Писториус (СДПГ).

22 сентября в ФРГ состоится очередная проверка правящих сил — земельные выборы в Бранденбурге. Согласно предварительным опросам, там лидирует праворадикальная АдГ, однако бранденбуржцы в отличие от жителей Саксонии и Тюрингии предпочитают социал-демократов центристам, и СДПГ там может набрать 25%, получив второе место, в то время как ХДС пророчат только 16%. «Зеленые» и СвДП, согласно опросам, не наберут и 5%.

Что ждать от Мерца в случае его победы

Мерц, получивший юридическое образование в Боннском университете, начал свою политическую карьеру в конце 1980-х, когда был избран депутатом Европарламента. В бундестаг он прошел в 1994-м, через четыре года стал заместителем тогдашнего лидера фракции ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле, а в 2000-м занял его место. Тем не менее он ни разу не входил в правительство, поэтому некоторые считают его недостаточно опытным для поста канцлера политиком.

После поражения центристов на выборах в 2002-м Мерц оставил пост лидера фракции; сменившая его Меркель через три года стала канцлером ФРГ. Во время своего первого срока она активно критиковала инициированные законопроектами Мерца налоговые реформы, а также выступала за его смещение с поста заместителя лидера фракции. Их конфликт усиливался, поскольку Меркель пыталась сдвинуть ХДС влево, а Мерц отстаивал консервативный курс партии. В 2007-м он отказался выдвигать свою кандидатуру на федеральных выборах, а в 2009-м ушел из политики в консалтинг. Вернулся он лишь в 2018-м — на съезде ХДС в Гамбурге он выставил свою кандидатуру на выборах нового председателя партии после отказа Меркель участвовать в гонке. Однако он проиграл тогдашнему министру обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали ставленницей канцлера.

Из-за политического скандала в Тюрингии, где ХДС после выборов чуть было не вступил в сделку с АдГ, Крамп-Карренбауэр в начале 2020-го покинула пост лидера партии. Ее место занял Армин Лашет, обошедший Мерца во втором туре на 95 голосов. Однако состоявшиеся в 2021 году выборы в бундестаг обернулись катастрофой для центристов, в связи с чем было принято решение о смене руководства партии. В декабре Мерцу наконец удалось занять пост лидера ХДС. На банкет в честь этого он позвал среди прочих Ангелу Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но обе отказались.

Экономическая часть программы Мерца заключается в том, чтобы реформировать систему предоставления пособий, переосмыслить отказ ФРГ от атомной энергетики, а также ужесточить миграционную политику (в том числе ввести контроль на внутренних границах страны на постоянной основе).

Относительно внешней политики Мерц высказывает более радикальные предложения, чем Шольц. В частности, лидер ХДС поддерживал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего по-прежнему выступает нынешний канцлер. Правда, в летнем интервью ZDF Мерц смягчил риторику, заявив, что надо искать мирные способы решения конфликта на Украине. Отвечая на вопрос о поставках TAURUS, он заявил, что поддерживает решения, которые приняло правительство, хотя и подчеркнул, что Берлин сделал «слишком мало и слишком поздно».

Что касается отношений с США, то Мерц склонен к сотрудничеству с демократами — в прошлом он неоднократно критиковал Дональда Трампа. После штурма Капитолия США в январе 2021-го Мерц сказал: «Трамп — явно не демократ».

Как отмечает Spiegel, если Мерц в итоге будет соперничать за пост канцлера с Шольцем, то это будет битва между непопулярными политиками. Шольц потерял поддержку избирателей, а Мерц не кажется более понятным среднестатистическому немцу: он считается импульсивным и с трудом выдерживает критику. Журналисты Spiegel предположили, что даже в случае победы Мерца более влиятельной фигурой во власти будет Зедер, с которым лидеру ХДС придется согласовать конфигурацию правящей коалиции.

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Мария Васильева Мария Васильева
Германия Олаф Шольц парламентские выборы ХДС ХСС Фридрих Мерц
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Ангела Меркель фото

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
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