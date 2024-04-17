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Политика ,  
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Чем примечательны парламентские выборы в Хорватии

Борьба развернется между партиями cоперничающих премьера и президента
В Хорватии пройдут парламентские выборы
17 апреля в Хорватии пройдут досрочные парламентские выборы. Борьба развернется между партиями обвиняемого в коррупции премьера и критикуемого за пророссийскую позицию президента
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Фото: Antonio Bronic / Reuters

На 17 апреля в Хорватии назначены досрочные парламентские выборы. Гражданам предстоит выбрать новый состав 151-местного хорватского сабора (парламента).

Изначально планировалось, что голосование состоится осенью. Но в марте этого года парламент был распущен. Политический кризис в стране возник из-за обвинений в коррупции в адрес партии премьер-министра страны Андрея Пленковича — ХДС (Хорватский демократический союз) — со стороны оппозиции. 14 марта депутаты приняли закон, предусматривающий наказание для тех, кто передает СМИ данные судебных расследований. Оппозиция считает, что цель этого закона — защитить от ответственности приближенных к Пленковичу политиков.

Парламент Хорватии избирают на четыре года, он может иметь не меньше 100 и не более 160 депутатов, избранных на основе прямого, всеобщего и равного избирательного права тайным голосованием. Выборы проводятся не позднее 60 дней после истечения мандата или роспуска старого парламента.

За голосованием скрывается борьба между давними соперниками — премьер-министром Андреем Пленковичем и президентом Зораном Милановичем. Последний участвует в выборах, хотя Конституционный суд счел его заявку противоречащей Основному закону, поскольку срок его полномочий заканчивается только в феврале 2025 года.

За места в саборе сразятся правящий консервативный ХДС во главе с Пленковичем против альянса центристских и левых партий во главе с Социал-демократической партией (СДП), неофициально возглавляемой Милановичем.

Конфликт между двумя хорватскими лидерами разгорелся после начала военной операции России на Украине. Миланович часто критиковал действия ЕС и НАТО по помощи Киеву. Президента же неоднократно обвиняли в пророссийской позиции. В том числе Миланович говорил, что Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года.

Как отмечает AP, парламентские выборы важны не только для самой страны, но и для Европы. Если ХДС останется у власти, Хорватия сохранит относительную политическую стабильность и продолжит прозападный курс. Успех альянса во главе с СДП может повысить его шансы на июньских выборах в Европейский парламент, а также президентских выборах в декабре, пишет издание. «Это пошатнет длительное политическое доминирование ХДС и откроет новые возможности для более сильного пророссийского влияния в Хорватии, что можно сравнить с ситуацией в Венгрии и Словакии», — заключает AP.-

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Согласно опросу Politico, ХДС Пленковича лидирует в гонке с 32%, а СДП набирает всего 22%.

По итогам предыдущих выборов, прошедших 5 июля 2020 года, правящая ХДС одержала победу и получила 66 мест. У оппозиционной коалиции «Перезагрузка» во главе с СДП оказался 41 мандат. Тем не менее ХДС не смогла в одиночку сформировать правительство, и ей пришлось заручиться поддержкой более мелких партий.

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Мария Васильева Мария Васильева
Хорватия парламентские выборы ЕС коррупция
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