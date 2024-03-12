Как премьера Гаити вынудили принять решение об отставке

Премьер-министр Гаити, где продолжаются беспорядки, пообещал уйти в отставку сразу после создания переходного президентского совета. Что происходит в охваченной насилием самой бедной стране Западного полушария, разбирался РБК

Ариэль Анри (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри согласился подать в отставку сразу после того, как будет создан переходный президентский совет. Об этом объявил председатель Карибского сообщества (CARICOM), президент Гайаны Ирфаан Али 11 марта по итогам переговоров на Ямайке, посвященных урегулированию гаитянского кризиса и прошедших с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Правительство, которое я возглавляю, уйдет в отставку сразу после создания [переходного] совета, — заявил Анри в видеообращении. — Я прошу всех гаитян сохранять спокойствие и делать все возможное, чтобы мир и стабильность вернулись как можно быстрее». Ожидается, что в переходный орган власти войдут два наблюдателя и семь членов с правом голоса, включая представителей политических коалиций, бизнес-сектора и гражданского общества.

Анри сейчас находится в Пуэрто-Рико. Он не смог вернуться на Гаити после переговоров в Кении, где обсуждал создание специальной миссии для борьбы с преступными группировками Гаити, поскольку главный аэропорт страны в Порт-о-Пренсе фактически блокирован бандами. В стране тем временем продлен режим чрезвычайного положения как минимум до 3 апреля. Он начал действовать в начале марта, после того как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы страны и тысячи заключенных оказались на свободе. На сегодняшний день, по оценкам ООН, преступные объединения контролируют около 80% гаитянской столицы. Из-за вспышки насилия более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В ООН призывают как можно быстрее развернуть в стране международную миссию.

Как обострялась ситуация на Гаити

Ситуация в стране остается нестабильной уже несколько лет, кризис начался с убийства президента Жовенеля Моиза колумбийскими наемниками в июле 2021 года. Глава государства успел назначить Анри премьером, однако его утверждение парламентом было сорвано. В августе 2021 года Анри заключил с оппозицией соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на год, затем они были отложены на еще более поздний срок. Последние выборы в Гаити прошли в 2016 году, и все годы после убийства Моиза страна, охваченная насилием, оставалась без президента.

Гаити с населением около 11,5 млн человек является самой бедной страной Латинской Америки и Карибского бассейна и одной из беднейших стран мира. Согласно данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП на душу населения там составлял $1745,9, а по индексу человеческого развития страна занимала 163-е место из 191. ЮНИСЕФ отмечает, что 90% населения живет за чертой бедности. Из-за неспокойной обстановки гаитянам приходится постоянно покидать свои дома. Согласно опубликованному в январе докладу ООН, в 2023 году количество зарегистрированных убийств в республике выросло на 119,4% по сравнению с предыдущим годом. Общее число погибших — 4789 человек, среди которых 465 женщин и 141 ребенок. Жертвами банд, согласно этим же данным, только в прошлом году стали более 8 тыс.человек.

В итоге Анри обязался провести выборы и передать власть к 7 февраля 2024 года. Однако в прошлом месяце он объявил, что не сделает этого, сославшись на эскалацию насилия в стране, что вызвало серьезное общественное недовольство. Этим воспользовались банды Гаити, самую крупную их которых, G9, возглавляет находящийся под санкциями ООН бывший полицейский Джереми Шеризье по кличке Барбекю. В конце февраля в Порт-о-Пренсе начались бои между бандитами и полицией, а в ночь на 1 марта, когда премьер находился в Кении, преступные группировки совершили первую попытку нападения на столичный международный аэропорт имени Туссена Лувертюра.

3 марта Шеризье призвал правоохранительные органы арестовать Анри, чтобы «освободить страну». Позже банды взяли штурмом тюрьмы в Порт-о-Пренсе и Круа-де-Буке, освободив более 3 тыс. заключенных, включая опасных преступников, отбывающих наказание на убийства и похищения. В ответ власти объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Позже Шерьзие объяснил, что это была попытка свергнуть правительство. 4 марта дипмиссия США на Гаити призвала американцев покинуть республику из-за эскалации насилия, отметив, что посольство будет работать в ограниченном режиме. К 12 марта ЕС эвакуировал весь свой дипломатический персонал из Гаити. Соседняя с Гаити Доминиканская республика (протяженность совместной границы — около 400 км) усилила меры безопасности. Власти страны предупредили о «жесткой реакции», если бежавшие заключенные попробуют прорваться на территорию республики.

5 марта Шеризье выступил с ультиматумом: если премьер-министр Гаити останется у власти, в стране начнется гражданская война. «Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать Ариэля Анри, они приведут нас к гражданской войне, которая закончится геноцидом», — заявил на пресс-конференции лидер G9, отметив, что ответственность будет нести международное сообщество, особенно США, Канада, Франция и Core Group (группа дипломатов при ООН, занимающихся вопросом Гаити).

В минувшие выходные вооруженные банды начали скординированные атаки на правительственные учреждения Порт-о-Пренса. Персонал посольства США был эвакуирован по воздуху.

История банд Гаити, которые фактически превратили ее в failed state, берет начало в прошлом веке. С 1957 по 1986 год страна находилась под диктатурой семьи Дювалье. После неудачного военного переворота в 1958 году президент Франсуа Дювалье решил создать специальную вооруженную организацию Tonton Makout (тонтон-макуты), которая бы обеспечивала безопасность правящей элиты. После падения режима военизированное формирование было распущено, но его участники продолжили терроризировать население. В 1990 году Гаити попыталась встать на демократический путь; прошли президентские выборы, на которых победил Жан-Бертран Аристид. Однако уже через год его правительство было свергнуто. Гаитянская армия впоследствии была расформирована, поскольку не могла больше справляться с преступностью. Кроме того, в этот период в Гаити активизировались наркоторговцы, которые начали сотрудничать с колумбийскими картелями. В 2010 году на Гаити произошло землетрясение, в результате тысячи заключенных смогли сбежать и впоследствии взять под контроль мелкие банды и превратить их в крупные преступные группировки. Сегодня в Гаити насчитывается около 200 таких банд. Самой крупной считается конгломерат G9.

Что препятствует эффективному международному вмешательству

Анри впервые запросил международную помощь для борьбы с бандитизмом еще в 2022 году. Однако сомнения в легитимности его правительства помешали провести эффективную кампанию, отмечает Reuters. Тем не менее в октябре 2023-го решение об отправке специальной миссии в страну принял Совет безопасности ООН — «за» проголосовали 13 стран из 15, а Россия и Китай не стали накладывать вето. Ведущую роль пообещала взять на себя Кения. В первом квартале 2024-го в стране планировалось разместить около 2,5 тыс. иностранных полицейских, в том числе из Кении. Однако в январе 2024-го кенийская оппозиция заявила, что конституция не предусматривает размещения полицейских сил за пределами страны. Верховный суд Кении постановил, что совет национальной безопасности, решивший отправить экспедиционный корпус в Гаити, вышел за пределы своих полномочий. 1 марта Кения и Гаити все-таки подписали соглашение о безопасности, которое должно было снять возражения Верховного суда. Однако судьба миссии до сих пор остается под вопросом.

На фоне эскалации насилия в республике международное сообщество вновь обратило на нее свое внимание. «Генеральный секретарь вновь заявляет о необходимости принятия срочных мер, включая финансирование многонациональной миссии по поддержке безопасности», — заявил после заседание СБ ООН 6 марта пресс-секретарь Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик.

11 марта госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в специальном заседании CARICOM в Кенсингтоне, чтобы обсудить механизм транзита власти на Гаити. Он пообещал, что Вашингтон выделит дополнительно $100 млн на работу Многонациональной миссии по поддержке безопасности в стране, увеличив общую сумму до $200 млн, а также предоставит гуманитарную помощь на $33 млн.

«Увиденное нами в последние дни должно напомнить, что и без того трудная ситуация в сфере безопасности еще более ухудшилась, — заявил Блинкен на встрече (цитата по ТАСС). — И это делает многонациональную миссию еще более важной, чем когда-либо. Совет Безопасности ООН подтвердил это. И подтвердил коллективную приверженность тому, чтобы развернуть ее как можно быстрее». Однако пока не известно, сколько времени потребуется на одобрение анонсированного госсекретарем пакета законодателями США. Представитель ООН сообщил, что по состоянию на 11 марта в специальный фонд организации внесено менее $11 млн, причем новых взносов не было с 3 марта.

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена призвала принять дополнительные меры по пресечению торговли оружием на Гаити. В ООН полагают, что гаитянские банды располагают существенными запасами, доставленными в основном из США.

Директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, профессор РАН Виктор Хейфец считает, что перспективы специальной миссии туманны. «Технически даже США при желании могли бы направить туда войска, которые способны устранить банду Шеризье, ведь это не военный спецназ. Преступные группировки смогли штурмовать тюрьмы и аэропорт, только потому что им никто не противостоял», — заявил эксперт РБК.

При столкновении с регулярными войсками у гаитянских банд не осталось бы шансов, считает эксперт, но такую ответственность на себя никто из международных структур брать не хочет — ни представители стран Карибского бассейна, ни США. «Лет шестьдесят назад американцы поставили бы просто у власти в Гаити диктатора, который бы навел там порядок, но сегодня это технически невозможно, потому что никто не знает, как развернется ситуация в стране», — отмечает Хейфец. По его мнению, в ближайшее время на Гаити возможен только отложенный мир, поскольку многочисленные проблемы республики и накопленное недовольство населения никуда не денутся.

Тем временем в соцсетях распространяется видео, как после заявления Анри об отставке гаитяне устроили гуляния на улицах Порт-о-Пренса и салют.