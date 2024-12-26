Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, их особенности

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Что такое избирательная система

Избирательная система — это комплекс правил и процедур, по которым проводятся выборы в органы власти. Она определяет порядок проведения выборов, способы голосования, подсчета голосов и распределения мандатов.

Что такое мандат и его значение

Мандат — это полномочия, которые избиратели передают политику, чтобы он мог действовать от их имени. Чаще всего это слово относится к членам представительных органов власти: мандаты есть у депутатов парламентов и муниципальных советов.

Мандат означает право и обязанность избранного политика представлять граждан, которые за него проголосовали. Получив мандат, депутат берет на себя обязанность участвовать в написании и принятии законов, голосовать по вопросам государственной политики и защищать интересы своих избирателей.

Такая система дает гражданам возможность влиять на государственную политику через своих представителей. Срок мандата обычно ограничен несколькими годами. В демократиях регулярные выборы в представительные органы позволяют обществу поддерживать или менять курс власти: выбирать новых политиков или же переизбирать действующих, если они хорошо справляются со своими обязанностями, а потребности избирателей не изменились. Мандат придает власти легитимность: он подтверждает, что решения в стране принимают люди, которых избрали демократическим путем.

Виды избирательных систем

Мажоритарная избирательная система

В мажоритарной системе должность получает кандидат, у которого большинство голосов. Именно так многие государства выбирают президента.

У мажоритарной системы есть три основных подвида:

Относительного большинства . Побеждает тот кандидат, которого поддержали больше избирателей, чем других. Такая система применяется на выборах в палату общин Великобритании, в обе палаты конгресса США и в Госдуму России (для тех 225 депутатов, которые избираются по одномандатным округам). В некоторых странах, например в Мексике, по такой системе выбирают президента.

. Побеждает тот кандидат, которого поддержали больше избирателей, чем других. Такая система применяется на выборах в палату общин Великобритании, в обе палаты конгресса США и в Госдуму России (для тех 225 депутатов, которые избираются по одномандатным округам). В некоторых странах, например в Мексике, по такой системе выбирают президента. Абсолютного большинства . Кандидат для победы должен получить более 50% голосов (то есть 50% + один голос). Если ни один из политиков не преодолевает этот порог в первом туре, то назначают второй тур голосования. В нем обычно участвуют два кандидата, которые были наиболее популярны в первом. Такая система действует на президентских выборах во многих странах, включая Россию.

. Кандидат для победы должен получить более 50% голосов (то есть 50% + один голос). Если ни один из политиков не преодолевает этот порог в первом туре, то назначают второй тур голосования. В нем обычно участвуют два кандидата, которые были наиболее популярны в первом. Такая система действует на президентских выборах во многих странах, включая Россию. Квалифицированного большинства. Кандидат должен получить определенный законом минимум голосов (обычно значительно больше половины).

Плюсы и минусы мажоритарной системы

Преимущества на парламентских выборах:

Понятность и простота системы для избирателей: граждане лучше знают конкретных кандидатов и могут принимать более информированные решения.

В свою очередь, формируется более тесная связь политика с поддержавшими его избирателями, что влияет на проводимую им политику.

Мажоритарная система открывает путь в органы власти беспартийным кандидатам.

В парламентских республиках такая система помогает сформировать менее фрагментированное и более устойчивое правительство, членам которого будет проще договориться друг с другом при принятии решений.

Слабая сторона мажоритарной системы заключается в том, что она лишает часть жителей того или иного округа представительства, поскольку побеждает только один из нескольких кандидатов. Даже в мажоритарной системе абсолютного большинства это может быть значительная доля населения: скажем, если победивший кандидат получил 51% голосов, то 49% все равно остаются непредставленными. А в системе относительного большинства без представительства и вовсе могут остаться большинство жителей округа. Например, если победивший кандидат набрал всего 33% голосов и прошел в парламент, то остальные, между которыми разделились оставшиеся 67% голосов, — нет. В Великобритании в XX веке трижды бывали прецеденты, когда партии набирали меньше голосов, но получали больше мандатов и таким образом выигрывали выборы. В ряде стран предусмотрен минимальный проходной порог: если претендент наберет меньше, то в парламент он не проходит.

Пропорциональная избирательная система

Пропорциональная система чаще применяется на выборах в парламенты и другие законодательные и представительные органы. Мандаты между партиями распределяются в зависимости от того, сколько процентов голосов они получили на выборах.

Бывает голосование по открытым и закрытым спискам:

Открытые списки : граждане голосуют не только за партию, но и за конкретных кандидатов из партийного списка. Мандат получают именно те кандидаты, за которых избиратели отдали больше голосов. По такой системе голосуют на выборах в Национальный совет Австрии, сейм Латвии и парламенты многих других европейских стран.

: граждане голосуют не только за партию, но и за конкретных кандидатов из партийного списка. Мандат получают именно те кандидаты, за которых избиратели отдали больше голосов. По такой системе голосуют на выборах в Национальный совет Австрии, сейм Латвии и парламенты многих других европейских стран. Закрытые списки: избиратели голосуют только за партию и не могут влиять на то, какие конкретно кандидаты от нее попадут в парламент. Порядок кандидатов определяет сама партия: первый мандат получает кандидат, который находится на первом месте в партийном списке, второй — тот, кто находится на втором, и так далее, пока не закончатся доставшиеся партии мандаты. Дважды (в 2007 и 2011 году) по такой системе проходили выборы в Госдуму России.

Часто власти стран с такой избирательной системой вводят процентный барьер — минимум голосов, который партии нужно набрать, чтобы ее список участвовал в распределении мест. Этот подход ограничивает доступ в парламент для совсем мелких партий — таким образом снижается фрагментация законодательного органа.

После завершения выборов голоса распределяются с помощью квот (по методам Хэйра (или Хэра), Хагенбаха–Бишоффа или Друпа) либо специальных делителей. В последнем случае получили распространение следующие способы:

Метод Д’Ондта (в честь бельгийского математика Виктора Д’Ондта). Количество голосов, которое получила каждая партия, делится на последовательность чисел (1, 2, 3 и т.д. до цифры, которая соответствует числу списков). Все полученные частные располагают в порядке убывания. Далее с начала получившегося списка по порядку берется n частных, где n соответствует числу разыгрываемых мандатов. Если из десяти наибольших чисел пять принадлежат партии А, три — партии B и два — партии C, то A получит пять мест в парламенте, партия B — три, а партия C — два места. Этот метод используется в ряде государств, в том числе в 15 странах Евросоюза на выборах в Европарламент.

(в честь бельгийского математика Виктора Д’Ондта). Количество голосов, которое получила каждая партия, делится на последовательность чисел (1, 2, 3 и т.д. до цифры, которая соответствует числу списков). Все полученные частные располагают в порядке убывания. Далее с начала получившегося списка по порядку берется n частных, где n соответствует числу разыгрываемых мандатов. Если из десяти наибольших чисел пять принадлежат партии А, три — партии B и два — партии C, то A получит пять мест в парламенте, партия B — три, а партия C — два места. Этот метод используется в ряде государств, в том числе в 15 странах Евросоюза на выборах в Европарламент. Метод Сент-Лагюе (по имени французского математика Андре Сент-Лагюе) похож на метод Д’Ондта, но число голосов делится по другой последовательности чисел: 1, 3, 5 и т.д.

(по имени французского математика Андре Сент-Лагюе) похож на метод Д’Ондта, но число голосов делится по другой последовательности чисел: 1, 3, 5 и т.д. Датский метод (1, 4, 7, 10 и т.д.).

Плюсы и минусы пропорциональной системы

Главное преимущество состоит в том, что при такой системе в парламент проходит много разных партий, что обеспечивает большее представительство разных социальных групп в законодательной власти. К тому же многообразие партий в парламенте позволяет представлять в нем широкий спектр политических позиций и интересов, в том числе позицию меньшинств, у которых в пропорциональной системе больше шансов попасть в законодательный орган. При этом количество мандатов у каждой партии зависит от числа людей, которые реально ее поддерживают, — таким образом достигается более справедливое представительство.

Ключевой недостаток таких систем — меньшая, чем при мажоритарных выборах, стабильность правительства. В странах, где от набора партий в парламенте зависит состав правительства, партии должны формировать коалиции.

Например, по итогам выборов в апреле 2019 года в Израиле ни одна из партий не получила достаточно голосов для формирования правительства, коалицию организовать также не удалось. После этого прошли повторные выборы в сентябре 2019 года, которые закончились аналогично. Поэтому в марте 2020 года были организованы новые выборы, по итогам которых премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось создать коалицию со своим основным соперником Бени Ганцем. Однако в конце 2020 года парламент не смог согласовать бюджет, так что его снова распустили.

На новых парламентских выборах в марте 2021-го вновь не было сформировано большинство и Нетаньяху снова не смог договориться о коалиции, так что мандат на формирование правительства перешел к Яиру Лапиду, но новый кабмин во главе с Нафтали Беннетом тоже долго не продержался. Политический кризис продлился до 2022 года, за это время в стране состоялось пять внеочередных выборов. Такие ситуации периодически складываются в парламентских республиках: партии подолгу формируют коалиции, а потом не могут договориться в парламенте по важным вопросам, и правительство приходится распускать.

Кроме того, радикальные партии, которые на мажоритарных выборах поддержало бы незначительное количество людей, в пропорциональной системе получают доступ в органы власти, а в составе коалиций могут усилить свое влияние.

Смешанная избирательная система

Смешанная система сочетает в себе элементы других, как правило — мажоритарной и пропорциональной. В России она применяется с 1993 года. Она обычно используется на парламентских выборах и выглядит так:

Мажоритарная часть . Избиратели голосуют в одномандатных округах. В каждом округе побеждает кандидат с наибольшим числом голосов. Таким образом выбирается часть парламентариев (в российской Госдуме это ровно половина — 225 из 450).

. Избиратели голосуют в одномандатных округах. В каждом округе побеждает кандидат с наибольшим числом голосов. Таким образом выбирается часть парламентариев (в российской Госдуме это ровно половина — 225 из 450). Пропорциональная часть. Избиратели голосуют по спискам. После этого определенное количество мест (в Госдуме — оставшиеся 225 из 450) распределяется между партиями пропорционально количеству голосов.

Плюсы и минусы смешанной системы

Смешанная система сочетает в себе преимущества мажоритарной и пропорциональной и представляет собой компромисс между индивидуальным представительством и устойчивым парламентом, с одной стороны, и справедливым распределением мест и репрезентацией широких слоев населения — с другой.

Главный недостаток смешанной системы — ее сложность как для понимания избирателей, так и в организации выборов.

Альтернативные избирательные системы

Помимо традиционных вариаций мажоритарной и пропорциональной систем и их комбинаций существуют другие, но встречаются они реже. Одна из самых распространенных в современном мире альтернатив — это система преференциального голосования. В ней избиратели не голосуют за одного политика, а ранжируют кандидатов по уровню своей симпатии к ним. Избирком сначала подсчитывает голоса каждого кандидата по первой преференции, а если таким образом никто не набирает абсолютного большинства, то голоса наименее популярного из кандидатов передают другим. Это продолжается, пока один из кандидатов не наберет большинство. Такой способ используется, например, на выборах парламента в Австралии.

У преференциального голосования в зависимости от того, кого выбирают и по какой схеме, могут быть подвиды: система единственного передаваемого голоса, альтернативное голосование, метод Борда и другие.

История и развитие избирательной системы России

Текущая избирательная система России

Президентские выборы

На выборах президента России действует мажоритарная система абсолютного большинства. Второй тур за всю историю существования государства проводился только один раз — в 1996 году. Тогда основными претендентами на пост президента были Борис Ельцин и Геннадий Зюганов, и Ельцин победил во втором туре с 53,82% голосов.

Выборы в Госдуму

На выборах депутатов Госдумы система смешанная:

225 депутатов выбирают по пропорциональной системе по закрытым спискам. Избирательный барьер — 5%.

225 депутатов избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Аналогичная система существовала и в 1990-х — первой половине 2000-х. Иначе выборы в Госдуму проходили в 2007 и 2011 годах: тогда всех депутатов выбирали по пропорциональной системе с избирательным барьером 7%. Предполагалось, что такой подход поможет не допустить монопартийности в парламенте и обеспечит альтернативность выборов.

Однако уже в 2012 году президент Владимир Путин предложил вернуться к смешанной системе, сославшись на специалистов, которые считают ее оптимальной. Соответствующий закон он подписал в 2014 году.

Региональные и муниципальные выборы

На этих уровнях могут использоваться разные системы в зависимости от конкретного региона. Например, на выборах в Мосгордуму ситуация варьируется от созыва к созыву: применялась то смешанная, то мажоритарная система.

Проблемы и критика избирательной системы в России

В 2016 году ОБСЕ, наблюдатели которой присутствовали на думских выборах, отметила «чрезмерную сложность правовых основ» российского смешанного голосования, в том числе «чрезмерные ограничения на регистрацию кандидатов», а также ограничение доступа граждан и СМИ к наблюдению за процедурой.

Возвращение смешанной системы в Госдуме после выборов 2011 года критиковали оппозиционные партии, представители которых считали, что такое решение выгодно только «Единой России». По мнению политолога Григория Голосова, несвязанная смешанная система, при которой часть депутатов избирается по мажоритарным правилам, а другая часть отдельно — по пропорциональным, не всегда адекватно отражает настроения граждан. По его оценке, благодаря относительному большинству (35–40% голосов) в одномандатных округах «Единая Россия» сможет обеспечивать себе 70 и более процентов мест в Думе, а вот представительство оппозиции может оказаться вдвое меньше по сравнению с реальным уровнем электоральной поддержки.