К чему приведет победа правых радикалов на востоке Германии

На выборах в Тюрингии победу одержали крайне правые, в Саксонии они пришли вторыми. Почему они не смогут сформировать земельное правительство и чем их победа обернется для правящей коалиции ФРГ — в материале РБК

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Каковы результаты выборов

1 сентября в двух восточных землях Германии прошли выборы в ландтаги (местные парламенты). Согласно обнародованным результатам, в Тюрингии победила праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 32,8% голосов. В Саксонии она пришла второй с 30,6%, уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС) чуть больше 1% (в Тюрингии христианские демократы вторые с 23,6%).

Третьей ведущей силой на востоке страны стал образованный в этом году выходцами из партии «Левые» «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ). Он получил 11,8% в Саксонии и 15,8% в Тюрингии.

После начала операции России на Украине партия «Левые», будучи наследницей правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии, пережила раскол. Часть ее депутатов во главе с Сарой Вагенкнехт не поддержали курс Берлина на сворачивание отношений с Москвой и осудили поставки немецкого оружия Украине. В результате в январе 2024-го появился левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ). И, как показали прошедшие в июне выборы в Европарламент, большая часть электората левых отошла к ССВ. Если на евровыборах 2019 года левые получили 5,5%, то в этом году — только 2,7%, а ССВ — 6,2%.

Тем временем за социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит канцлер страны Олаф Шольц, в Тюрингии проголосовали только 6,1%, в Саксонии — 7,3%. «Зеленые», которые входят в правящую коалицию, получили в Саксонии 5,1%, а в Тюрингии вовсе не прошли пятипроцентный барьер (3,2%). Третий партнер коалиции — «Свободные демократы» (СвДП) также не набрали 5% ни в одной из этих земель.

Западные СМИ восприняли эти итоги как продолжение укрепления правых в ЕС, формально начавшееся на выборах в Европарламент. Сам Шольц назвал результаты голосования тревожными. «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — заявил глава правительства в интервью Reuters, отметив, что все демократические партии должны создать стабильное правительство без правых экстремистов.

Федеральные земли в Германии (всего их 16) обладают собственными парламентами (ландтагами), правительствами и конституциями. Местные власти вправе самостоятельно определять политику в области внутренней безопасности, школьного и высшего образования, культуры и муниципального управления. По историческим причинам три земли (как раз Саксония и Тюрингия, а также Бавария) называются «свободными государствами», однако это не дает им дополнительных привилегий. Ландтаг — высший представительный орган земли, он принимает законы, утверждает бюджет и участвует в формировании местного правительства. Законодательная система Германии устроена так, что местное и федеральное правительства должны работать совместно. Земельные власти также участвуют в законотворческой деятельности страны через бундесрат (палата федеральных земель). В нем заседают исключительно представители 16 местных правительств. У каждой земли в бундесрате минимум три голоса, максимум шесть (в зависимости от численности населения). Обязательным является согласование с бундесратом поправок к Основному закону (Конституции) ФРГ, а также законов, которые касаются финансов и административной юрисдикции федеральных земель.

Что означает успех правых радикалов на земельном уровне

Восток Германии традиционно прибегает к протестному голосованию, из-за чего правые радикалы не в первый раз показывают там высокие результаты. Но до сих пор нерукопожатной для остальных партий в Германии АдГ не удавалось там победить. На выборах в ландтаг Тюрингии в 2019 году АдГ пришла второй с 23,4%, уступив «Левым», которые набрали 31%. В Саксонии АдГ тогда заручилась поддержкой 27,5% избирателей, отстав только от победившей ХДС менее чем на 5 п.п. Однако в силу запрета для всех остальных партий вступать в союз с крайне правыми АдГ не удалось попасть в правящие коалиции в этих землях или получить блокирующее право в ландтаге.

Ключевые немецкие партии установили табу на сотрудничество с АдГ на любом уровне, будь то федеральный или муниципальный. Причиной этому стал серьезный кризис четырехлетней давности. В феврале 2020-го ландтаг Тюрингии избрал главой правительства земли лидера местной фракции свободных демократов Томаса Кеммериха. Однако для этого ему понадобилось заручиться поддержкой от депутатов как правящей тогда в ФРГ ХДС, так и АдГ. Из-за того что федеральное руководство христианских демократов исключало любые сделки и сотрудничество с правыми радикалами, результаты этого голосования были признаны недействительными. Тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это «плохим днем для демократии» и призвала к перевыборам. Кеммерих сразу ушел в отставку, а главой Тюрингии был избран Бодо Рамелов из партии «Левые». В результате этого кризиса поста лидера ХДС на федеральном уровне лишилась тогдашняя министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считалась возможной преемницей Меркель.

По результатам этих выборов АдГ впервые стала ключевой политической силой в ландтаге Тюрингии, заручившись блокирующим меньшинством — у нее 32 из 88 кресел в местном парламенте. Такую же перспективу ультраправым пророчили и в Саксонии, но 2 сентября местные власти объявили о намерении пересмотреть распределение мандатов из-за допущенной при подсчете «программной ошибки». В результате АдГ досталось 40 из 120 мест — на одно меньше, чем надо для блокирующего меньшинства.

Несмотря на то что отделение АдГ в Тюрингии (как и в Саксонии) классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистское, именно за правыми радикалами будет последнее слово при ключевых голосованиях в местном парламенте. АдГ сможет повлиять на назначение премьер-министра Тюрингии, президента ландтага и судей местного Конституционного суда.

Согласно устоявшейся традиции, АдГ, как самая сильная франция в местном парламенте, сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра федеральной земли. Ее простым большинством должен одобрить ландтаг. А лидер отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке является одной из самых спорных фигур в партии. В июле его уже второй раз приговорили к штрафу за использование нацистского лозунга — в декабре 2023-го на мероприятии АдГ в городе Гера Хёкке он использовал запрещенный в ФРГ призыв «Всё для Германии», которым во времена нацизма пользовались члены штурмовых отрядов СА.

Победившим в Саксонии христианским демократам для противостояния АдГ предстоят непростые переговоры о формировании коалиции. Абсолютное большинство им удастся получить только в случае союза с СДПГ и ССВ. Ранее Вагенкнехт исключала сотрудничество с партиями, которые поддерживают планы по размещению американских ракет средней дальности на территории ФРГ. Для ХДС и социал-демократов сотрудничество с ССВ до последнего времени тоже представлялось не лучшей перспективой, поскольку Вагенкнехт часто обвиняют в пророссийской позиции в отношении конфликта на Украине. Однако реалии изменились, и нынешний глава Саксонии от ХДС Михаэль Кречмер заявляет о готовности к переговорам. «Я бы тоже этого не хотел. Но выложим наши представления о ценностях и мироустройстве на стол и на основе этого будем вести переговоры. Другие сделают то же самое, и после этого станет ясно, есть ли точки пересечения», — отметил он.

Что все это значит для правящей коалиции

После выборов на востоке политики из партий правящей коалиции призвали к серьезным переменам на федеральном уровне. Кречмер выступил с предупреждением, что население разочаровано демократией, и если не изменить политический курс в таких сферах, как миграция и энергетика, то страна понесет серьезные потери. В том числе глава Саксонии намекнул на необходимость задуматься о том, чтобы изменить позицию по поставкам оружия на Украину.

Заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикки и вовсе заявил, что правящая в ФРГ коалиция потеряла легитимность после выборов на востоке страны. «Если значительная часть электората откажет ей в одобрении таким образом, это должно иметь последствия», — написал он в соцсети X.

Очередные парламентские выборы в Германии назначены на сентябрь 2025-го. Тем временем рейтинги правящих сил на федеральном уровне продолжают снижаться. Согласно исследованию телекомпании ZDF от 15 августа, 62% немцев негативно оценивают работу правительства, положительно — 33%. Деятельность канцлера Шольца оценивают как неудачную 58% опрошенных.

Тем не менее в немецком экспертном сообществе считают, что провал на выборах на востоке не означает развала «светофорной» коалиции. Профессор Кельнского университета Томас Егер убежден, что «сила упорства слишком велика» и, учитывая потери всех трех партий на земельном уровне, их депутаты будут крайне упорно бороться за места в бундестаге. «Ожидание, что все разрушится, если выборы в трех землях (22 сентября пройдут выборы в ландтаг Бранденбурга. — РБК) окажутся неудачными для партий «светофора», обманчиво. СДПГ была вынуждена бороться за попадание в парламент в Саксонии и Тюрингии, но в Бранденбурге ей прочат двузначный результат. Две недели на выздоровление, и руководящий состав остается на своем посту», — прогнозирует эксперт.

Согласно последним опросам, в Бранденбурге АдГ может набрать 24%, СДПГ — 20%. Третьим идет ХДС с 19%.

Директор Академии политического просвещения в Тутцинге Урсула Мюнх отмечает, что неудача свободных демократов на выборах в Саксонии и Тюрингии не привела к расколу «светофора» на федеральном уровне, хотя некоторые призывали СвДП покинуть коалицию. Министр финансов страны Кристиан Линднер, который принадлежит к свободным демократам, заявил, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии «причиняют боль». «Однако никто не должен сомневаться, что мы не откажемся от борьбы за либеральные ценности. Уже завтра она продолжится. Другим партиям демократического центра тоже есть над чем подумать», — написал он в Х.

Профессор политологии Свободного университета Берлина Торстен Фас заявил Tagesschau, что ни одна из трех партий коалиции не заинтересована в том, чтобы подойти к федеральной избирательной кампании с подобными результатами, и они продолжат борьбу в этом альянсе, пусть уже и без эйфории. Политолог отмечает, что «светофорной» коалиции уже не раз удавалось приходить к компромиссам в самых непростых ситуациях, в том числе преодолеть кризис при согласовании федерального бюджета и достичь согласия относительно ужесточения миграционной политики.