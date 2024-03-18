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Выборы президента России ,  
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ЦИК сообщила результаты подсчета 100% протоколов на выборах президента

Центризбирком: Путин набрал 87,28% голосов после подсчета 100% протоколов
Сюжет
Выборы президента России
Путин получил 87,28% голосов, остальные кандидаты набрали менее 5% каждый. Для действующего президента это личный рекорд по числу голосов, на предыдущих четырех выборах он набирал от 52,94 до 76,69%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По итогам подсчета 100% голосов на выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов, сообщает Центризбирком. Для него лично это рекордный результат.

Результаты соперников Путина:

  • у кандидата от КПРФ Николая Харитонова — 4,31%;
  • кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова — 3,85%;
  • кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,2%.

Явка на прошедших 15–17 марта выборах составила 77,44% (более 87 млн человек), сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Это рекордный показатель с 1991 года.

ЦИК сообщила результаты подсчета 100% протоколов на выборах президента
ЦИК сообщила результаты подсчета 100% протоколов на выборах президента

Путин получил более 76 млн голосов избирателей, что также стало рекордом по абсолютному числу голосов за 33 года. У Харитонова — свыше 3,7 млн голосов, Даванкова — более 3,3 млн, у Слуцкого — около 2,8 млн.

Путин пойдет на пятый президентский срок. На выборах в 2000 году он одержал первую победу на выборах с результатом 52,94% при явке 68,7%; в 2004-м его результат был 71,31% голосов, явка составила 64,38%; в 2012-м — 63,6% при явке 65,34%; в 2018-м — 76,69% при явке 67,54%.

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Путина уже поздравили с победой лидер Белоруссии Александр Лукашенко, Китая — Си Цзиньпин, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Венесуэлы — Николас Мадуро, КНДР — Ким Чен Ын и другие.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как заявила заместитель официального представителя немецкого правительства Кристиан Хоффманн, не поздравит Путина с победой на выборах главы государства. В Берлине, а также Лондоне и Варшаве сочли, что российские выборы не были свободными и честными.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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