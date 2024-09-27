Правящая партия Японии выбрала нового лидера

67-летний Сигэру Исиба уже в пятый раз баллотировался на высший пост в правящей партии. Парламент проголосует по его утверждению на должность премьер-министра на внеочередном заседании 1 октября

Сигеру Исиба (Фото: Franck Robichon / Reuters)

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) выбрала своим новым председателем Сигэру Исибу. После утверждения парламентом 1 октября он станет премьер-министром страны.

Голосование проводилось в два тура, поскольку ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать большинство голосов. В первом туре было отдано 736 голосов — 368 от парламентариев из ЛДПЯ и еще столько же от рядовых членов и сторонников партии со всей страны. Во втором туре число голосов, представляющих вторую категорию, снизили до 47 — по одному на отделение партии в каждой японской префектуре. Всего же в выборах в общей сложности приняли участие 1,1 млн человек — то есть менее 1% населения Японии.

В первом раунде Исиба набрал 154 голосов, выйдя во второй раунд с Санаэ Такаити. Во втором раунде политик получил 215 голосов. «Я буду верить в наш народ, смело и искренне говорить правду и сделаю все возможное, чтобы превратить Японию в безопасную страну, где каждый снова сможет жить с улыбкой», — сказал политик после избрания.

В отличие от большинства своих оппонентов политик не стал обещать провести досрочные выборы в нижнюю палату японского парламента, сказав, что не видит необходимости в немедленном роспуске органа и что подобные решения необходимо принимать исходя из текущей политической ситуации в стране. Плановые выборы должны состояться до октября 2025 года.

Почему в правящей партии Японии поменялось руководство

Действующий премьер-министр Фумио Кисида отказался от участия в выборах из-за многочисленных скандалов, разразившихся в ЛДПЯ в годы его лидерства: от вскрывшихся связей партии с тоталитарной сектой из Южной Кореи, Церковью объединения, до присваивания партийными фракциями частных пожертвований от сторонников партии.

Несмотря на череду отставок и прочие дисциплинарные меры, рейтинг кабмина Кисиды продолжил падать и в июле опустился до 15,5% — самого низкого показателя с 2012 года, когда ЛДПЯ вернулась к власти. В августе Кисида объявил о своем уходе с поста главы государства. «Первый и самый очевидный шаг, который покажет, что Либерально-демократическая партия меняется, — это мой уход в отставку», — пояснил политик.

Коррупционный скандал привел к ликвидации системы фракций, из-за чего выборы нового председателя оказались поистине беспрецедентными, пишет газета The Japan Times. Прежде фракции единогласно голосовали за того кандидата, которого поддержал их лидер, однако с их роспуском предугадать результаты голосования стало гораздо сложнее. Во главе угла оказались не столько политические достижения и проницательность того или иного кандидата, сколько их популярность, безупречный имидж и политическое влияние, отмечает обозреватель газеты Майкл Макартур Босак. Ликвидация системы фракций может значительно развязать руки будущему премьер-министру Японии, рассказал Associated Press профессор политики Токийского университета Ю Утияма. При этом стабильность его правительства будет во многом зависеть от рейтингов одобрения.

Что известно про Сигэру Исибу

Сигэру Исиба — один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ, успевший сменить несколько правительственных должностей: министра обороны (2007–2008), министра сельского хозяйства (2008–2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014–2016).

Политической карьере Исибы во многом поспособствовало происхождение: его отец Дзиро Исиба прошел путь от замминистра строительства до главы МВД. В 1979 году Сигэру Исиба окончил престижный токийский университет Кэйо и начал работать в банке Mitsui, но спустя уже четыре года пошел в политику и устроился секретарем в одну из фракций ЛДПЯ.

С 1990-х годов политик начал активно погружаться в оборонную тематику, чем заработал себе прозвище «гундзи отаку» — «помешанный на военном деле». Свой интерес Исиба объяснял событиями войны в Персидском заливе 1990–1991 годов, когда ЛДПЯ предприняла попытку провести через парламент закон, который позволил бы правительству отправить корабли для материально-технического снабжения союзников, сражавшихся в войне в Персидском заливе. Правящая партия потерпела неудачу, и уже после завершения активной фазы боевых действий в регион были направлены японские минные тральщики.

«То, как политики, чиновники, ученые и весь японский народ пребывали в полной растерянности, не зная, что делать, стало для меня невероятным потрясением, — рассказывал Исиба. — Как будто никто раньше не задумывался о том, как Япония должна реагировать в подобной ситуации». Впоследствии политик последовательно выступал за расширение применения Сил самообороны Японии и пересмотр пацифистских положений послевоенной Конституции, чем снискал себе репутацию «ястреба».

С 2002 по 2004 год он возглавлял Управление национальной обороны (ведомство — предшественник Министерства обороны, сформированного лишь в 2007 году). На этой должности Исиба стал одним из ключевых двигателей трансформации Сил самообороны Японии, отмечает исследователь Адам Лифф. Чиновник руководил успешным запуском первого японского разведывательного спутника и совместной с США разработкой баллистических ракет SM-3 Block IIA, а также поспособствовал первой в истории дислокации японских военных за рубеж без санкции Совбеза ООН — в Ирак в 2003 году.

Нынешние выборы председателя ЛДПЯ стали для Исибы уже пятыми — перед этим он безуспешно баллотировался в 2008, 2012, 2018 и 2020 годах. Каждый раз политик был одним из наиболее популярных кандидатов среди населения Японии, но вот заручиться достаточной поддержкой среди собственных однопартийцев ему из раза в раз не удавалось. Объявляя об очередном выдвижении на руководящий пост в конце августа 2024 года, Исиба пообещал, что нынешняя попытка станет для него последней.