Каким может быть новое правительство Франции после победы левых Ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства в парламенте

Ультраправой партии Марин Ле Пен не удалось выиграть досрочные парламентские выборы во Франции — первым пришел альянс левых. Как скоро и каким образом может быть сформировано новое правительство — в материале РБК

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Каковы финальные результаты выборов

Несмотря на успех ультраправых в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции, финально победу одержали левые. Образованный в июне «Новый народный фронт» (NFP) из социалистов, коммунистов, зеленых и крайне левых получил 182 из 577 мест в Национальном собрании. Ультраправая партия «Национальное объединение» (RN), которой прочили победу после успеха на евровыборах, завершила кампанию третьей — у нее 143 места. Вторыми пришли сторонники президента Эмманюэля Макрона — у коалиции «Вместе!» 168 депутатских мандатов.

Досрочные выборы Эмманюэль Макрон объявил 9 июня после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых RN пришла первой — ее результат (31,3%) оказался почти в два раза выше, чем у центристской коалиции Besoin d’Europe (14,6%), в которую входит президентское «Возрождение». Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) избирается на пять лет по мажоритарным округам в два тура. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. Если у всех меньше, то исход решается во втором туре, куда проходят два кандидата с максимальными показателями, к ним могут присоединиться претенденты, получившие более 12,5% голосов в первом туре. После первого тура, который прошел 30 июня, лидировали ультраправые, набравшие 33% голосов; на втором месте был «Новый народный фронт» с 28%, а коалиция сторонников Макрона «Вместе!» шла третьей с 20%. В общей сложности в первом туре были избраны 76 депутатов: 39 от RN, 32 от NFP и двое от альянса Макрона.

Главным итогом выборов стало предотвращение прихода партии Ле Пен к власти. На фоне успеха ультраправых в первом туре центристские силы, поддерживающие президента, решились на сделку с левыми. Чтобы оттянуть голоса у RN, они выбрали тактику так называемого республиканского фронта: в NFP решили не выдвигать своего претендента в тех округах, где больше шансов у кандидата от президентского альянса, и наоборот. За неделю между турами 210 кандидатов от левых и сторонников Макрона, которые прошли во второй раунд, отказались от участия в нем, чтобы снизить шансы RN.

Но в итоге сторонники президента лишились в нижней палате парламента почти трети мандатов. Ни одной из политических сил не удалось получить большинство, и впереди непростые переговоры о формировании нового правительства.

Как скоро может быть сформировано новое правительство

8 июля премьер-министр Франции Габриэль Атталь прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать прошение об отставке, — как он пояснил, «в соответствии с демократической традицией». Глава правительства заявил еще накануне, что готов исполнять свои обязанности столько, сколько потребуется, так как политическая ситуация в стране «беспрецедентна». Макрон не принял отставку Атталя и попросил его остаться в должности премьер-министра на время, чтобы «обеспечить стабильность страны», которой в июле—августе предстоит принимать Олимпиаду.

Официального графика, в соответствии с которым президенту нужно отправить нынешнее правительство в отставку и назначить новое, нет. Макрон, отказавшийся от обращения к нации 7 июля, по данным Le Figaro, хотел бы дождаться более точных сведений о распределении мандатов, чтобы принять необходимые решения «в соответствии с республиканской традицией».

Как отмечает Le Monde, президент не сможет игнорировать политическую ситуацию, сложившуюся после выборов. На первом заседании обновленного Нацсобрания, запланированном на 18 июля, в соответствии со ст. 12 Конституции депутаты могут вынести нынешнему правительству вотум недоверия. Учитывая, что коалиция Макрона потеряла большинство, это предложение будет с большой вероятностью одобрено.

Теоретически Макрон, президентский срок которого завершится только в 2027 году, может назначить премьер-министра самостоятельно, однако институциональная логика не позволит ему игнорировать мнение большинства депутатов. Издание отмечает, что в ситуации, когда ни одна из политических сил не обладает абсолютным большинством, есть риск блокады законотворческого процесса — никакие законодательные или нормативные акты не будут приняты до тех пор, пока правительство не будет сформировано.

Сейчас существует три наиболее вероятных сценария развития событий после выборов.

Формирование правящей коалиции

Поскольку ни одна из ключевых политических сил Франции не располагает большинством, может начаться процедура формирования коалиции, способной объединить около 50% депутатов вокруг нового премьер-министра и его кабинета. Подобные сценарии характерны для Германии, Италии и Испании. Однако во Франции, как отмечает Le Monde, пока это кажется маловероятным — радикальные представители левой коалиции уже исключили любую перспективу союза с макронистским лагерем и (или) с ультраправыми.

«Отныне закулисные торги, соглашения и комбинации становятся неприемлемыми. Итоги выборов бесспорны. Поражение президента и его политической силы подтверждено. Президент должен признать это поражение, не пытаясь обойти его каким-либо образом. Премьер должен уйти, тем более что он никогда не пользовался доверием», — заявил глава входящей в NFP радикально левой «Непокоренной Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон. Он тоже отметил, что готов возглавить кабинет.

Но сторонники французского президента отказываются формировать союз как раз с LFI. Еще в момент заключения сделки с левыми перед вторым туром союзники Макрона выступали против сотрудничества с радикально левыми. Центристы надеются, что им удастся договориться с умеренными представителями NFP, потеснив Меланшона. Социалистическая партия, к примеру, не исключила создания широкой коалиции.

Правительство меньшинства

Учитывая результаты второго тура, может сохраниться ситуация, при которой у правящих сил окажется лишь относительное большинство в Нацсобрании. С 2022 по 2024 год союзники президента контролировали около 43% мандатов парламента (246 из 577 мест), но кабинет возглавляли именно сторонники Макрона — Элизабет Борн (до января 2024-го) и Габриэль Атталь. Президентскому лагерю удавалось удерживать власть, поскольку правые, левые и крайне правые никогда не объединялись для его свержения. Но макронистам приходилось каждый раз заручаться поддержкой большинства при проведении их законопроектов.

После этих выборов сформировать правительство меньшинства может как левый альянс, так и сторонники президента. Первым нужно будет получить поддержку минимум 94 депутатов из других политических лагерей, а сторонникам Макрона — 121. У партии Ле Пен, которая пусть и удвоила свое представительство в парламенте (ранее у нее было 88 кресел), таких шансов почти нет, учитывая неготовность других крупных сил вступать с ней в союз.

Техническое правительство

Если переговоры о формировании правительства зайдут в тупик, то вероятным выходом станет назначение технического правительства во главе с беспартийным политиком. Для проведения любых реформ в каждом конкретном случае будет нужна поддержка различных блоков в Нацсобрании. Тем не менее, как отмечает Le Monde, опыт других стран, включая Италию, говорит, что подобная конфигурация не бывает долговечной. Вероятнее всего, при таком развитии событий во Франции будут вновь назначены досрочные выборы, но возможно это, согласно Конституции, не ранее чем через год.

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, доктор исторических наук Евгения Обичкина отметила в разговоре с РБК, что сейчас в Париже идет непростая работа по увязыванию различных кандидатур, то есть торг, основанный на числе голосов, которые собрали различные политические силы. «Огромный протестный электорат продемонстрировал парализующую силу против деятельности Макрона, но одновременно все-таки предоставил ему возможность оперировать в центристском поле. И в итоге ставка будет сделана все-таки на центризм, чтобы избежать крайностей, то есть как левых, так и правых радикалов», — отметила эксперт. Она считает, что в любом случае новое правительство будет неустойчивым и будет иметь проблемы с проведением четкой политической линии.

По мнению Обичкиной, сейчас выдвигать предположения по поводу наиболее вероятной кандидатуры на пост премьер-министра трудно. «Меланшон — совершенно не проходная фигура, несмотря на то что за ним стоит большой протестный электорат. На мой взгляд, большие шансы занять этот пост были бы у экс-президента Франсуа Олланда, поскольку он центристская фигура, а его избиратели поддержали как раз победивший «Новый народный фронт». Ранее он отказался от такой перспективы, но не исключено, что Олланд будет играть большую роль в Нацсобрании», — заключила эксперт.

Как отмечает портал actu.fr, пост премьера должен занять представитель левого альянса. Помимо Меланшона, свою кандидатуру пообещал выдвинуть лидер Социалистической партии Оливье Фор, а также депутаты от LFI Клементина Отен и Франсуа Рюффен. Среди возможных кандидатов называют также 37-летнюю главу «Зеленых» Марин Тонделье.

Может ли поменяться политический курс Франции

Несмотря на то что центристам и левым удалось предотвратить формирование ультраправого правительства во главе с лидером RN Жорданом Барделлой, у партии Ле Пен появилось больше возможностей влиять на политический курс страны. Ее присутствие в Нацсобрании выросло по сравнению с 2017 годом почти в 20 раз. «Волна поднимается, она не поднялась достаточно высоко на этот раз, но она продолжает подниматься, и, как следствие, наша победа в действительности является лишь отложенной», — заявила Ле Пен по итогам выборов.

Политолог Университета Пантеон-Ассас (Париж) Бенджамин Морель сказал Politico, что в любом случае во Франции произошел политический поворот, и имиджу Макрона нанесен существенный ущерб как внутри страны, так и на международном уровне. По мнению эксперта, результаты парламентских выборов дают Ле Пен больше возможностей для маневра перед президентскими выборами в 2027 году. «Они могут сказать, что их победа была украдена, и они реальная альтернатива», — пояснил Морель.

Обичкина заявила РБК, что у RN два возможных сценария. «Первый — ситуативно поддерживать предложенные другими силами законопроекты и продвигать свои, чтобы продемонстрировать кредитоспособность как партии, которая претендует на серьезное место в политической жизни Франции, а не статус маргиналов. Второй — постоянно блокировать работу Нацсобрания, создавая большие проблемы для Макрона. Пока трудно сказать, какую тактику RN выберет. Но, учитывая, что в последнее время они проводят работу по гуманизации своего облика, возможно, они займут более конструктивную позицию», — полагает эксперт.

У президента Франции согласно Конституции ведущая роль в определении оборонной и внешней политики. Однако одобрение парламента требуется для большинства серьезных изменений во внутренней политике и принятия ключевых законодательных актов, таких как законопроекты о расходах или поправки к Конституции.

Уже осенью новое правительство Франции пройдет проверку на прочность — ему нужно будет согласовать бюджет, в том числе договориться о предоставлении помощи Украине.

The Guardian отмечает, что Франция движется к длительному периоду политической нестабильности, для которой потенциально характерен слабый законодательный прогресс, а в худшем случае — парламентский тупик. Крайне правая RN и крайне левая LFI будут интерпретировать любые временные решения как заговор политических элит, направленный на то, чтобы лишить их власти, а это, отмечает издание, приведет к еще более деструктивной президентской избирательной кампании 2027 года.