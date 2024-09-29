К чему приведет победа ультраправых на выборах в Австрии

Ультраправая Австрийская партия свободы, попадавшая в скандалы из-за предполагаемых связей с Кремлем, впервые может победить на парламентских выборах. Каковы ее шансы сформировать правительство — в материале РБК

Герберт Кикль, лидер ультраправой Австрийской партии свободы (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Какова расстановка сил перед выборами

29 сентября в Австрии пройдут выборы в Национальный совет (нижнюю палату парламента). На протяжении последних нескольких месяцев в опросах лидирует праворадикальная Австрийская партия свободы (FPÖ) — ей пророчат от 26 до 28% голосов. Правда, опрос Общества социологических исследований им. Пауля Лазарсфельда от 26 сентября показал, что сейчас популярность ультраправых слегка снизилась и правящая Австрийская народная партия (ÖVP) отстает всего на 1 п.п. — 25 против 26%. Тем не менее FPÖ все еще может стать первой.

На третьем месте — Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) c 21%. Далее следует либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») с 12%. «Зеленые», младший партнер ÖVP по правящей коалиции, набирают всего 8%. Коммунистическая партия Австрии (KPÖ) и Пивная партия (Bierpartei) не проходят четырехпроцентный порог — согласно предварительным опросам, у каждой по 3%.

В Национальный совет входят 183 депутата, которых избирают всеобщим прямым тайным голосованием по пропорциональной системе на пять лет. Очередные выборы в совет должны были пройти в 2022 году, однако правящая коалиция, в которую входили ÖVP и FPÖ, распалась в 2019-м из-за скандала вокруг предполагаемых связей австрийских ультраправых с российскими властями.

В прессе этот скандал получил название «Ибицагейт». Тогда правительство возглавлял канцлер Себастьян Курц (ÖVP). На основании сделанной в 2017 году на Ибице видеозаписи вице-канцлера и лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в готовности взять деньги у представителей российских бизнес-структур в обмен на согласие, чтобы те приобрели газету Kronen Zeitung и получили правительственные контракты в строительной сфере. Штрахе ушел в отставку с обоих постов, правительство Курца получило парламентский вотум недоверия. Новым канцлером стала Бригитта Бирляйн. По итогам досрочных парламентских выборов 2019 года победу одержала ÖVP, а Курц вновь стал федеральным канцлером. Правящую коалицию его партия сформировала с «Зелеными». Однако из-за продолжающихся обвинений в октябре 2021-го Курц объявил об отставке. Сначала он сохранил за собой пост главы ÖVP, но в декабре 2021-го заявил, что навсегда уходит из политики. В феврале 2024 года его признали виновным в даче ложных показаний парламентскому комитету, который расследовал «Ибицагейт», и приговорили к восьми месяцам условно. После отставки Курца правительство на два месяца возглавил Александер Шалленберг, однако 6 декабря 2021 года новым главой кабинета назначили Карла Нехаммера (ÖVP), а Шалленберг стал главой МИД Австрии.

Австрийские ультраправые пришли в стране первыми на июньских выборах в Европарламент: FPÖ получила 25,3%, в то время как ÖVP — 24,5%, «Зеленые» — 11,08%. ÖVP по сравнению с выборами 2019 года потеряла около 10 п.п., а ультраправые улучшили свои показатели на 8 п.п. В Европарламенте FPÖ вошла во фракцию «Патриоты за Европу» (PfE) вместе с партией ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана. Этот союз ультраправых и правых стал третьей силой в Европарламенте — у PfE 84 из 720 мандатов.

Как может измениться Австрия при FPÖ

В предвыборной кампании доминировала тема миграции. FPÖ, как и другие ультраправые силы Европы, выступает за жесткую политику в этой области (и часто попадает в скандалы в связи с оправданием нацизма). Однако, как отмечает The Guardian, ультраправые в Австрии фактически добились нормализации расизма и потому не встречают жесткого отпора в связи с их отношением к миграции. Издание напоминает, что после победы на выборах в Европарламент FPÖ даже призывала к назначению еврокомиссара по «ремиграции», который бы разрабатывал стратегию принудительной депортации мигрантов из ЕС. В предвыборных дебатах лидер FPÖ Герберт Кикль, говоря об усилиях по борьбе с нелегальной миграцией, заявил, что хотел бы создать «крепость» из восточноевропейских стран, объединившись с Венгрией и Словакией.

В европейском сообществе с тревогой относятся к перспективе укрепления правых в Австрии прежде всего из-за критического отношения FPÖ к стратегии Запада в отношении конфликта на Украине. После начала российской военной операции австрийские ультраправые не выступили с однозначной поддержкой Киева и высказались против санкций в отношении Москвы и за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В марте 2023 года депутаты от FPÖ покинули зал Национального совета, когда там начал выступать президент Украины Владимир Зеленский.

Австрия в силу нейтрального статуса не осуществляет военные поставки Украине, но поддерживает санкции против России и одобряет финансовую помощь Киеву от ЕС. В руководстве республики неоднократно заявляли, что «политически Вена не может быть нейтральной».

Der Standart предупреждает о последствиях вероятной «орбанизации» Австрии. Будучи в Европарламенте в одной фракции с ФИДЕС, FPÖ может усугубить трудности, с которыми сталкивается Европа в стремлении сохранить единство при согласовании помощи Киеву. В политической программе FPÖ отмечается, что «действия России следует осудить, но каждый час, выигранный за столом переговоров, лучше, чем еще один час войны». Партия считает, что нынешнее правительство Австрии «попирает принцип нейтралитета», одобряя выделение сотен миллиардов евро на закупку оружия для Украины. «Для наших налогоплательщиков, страдающих от высокой инфляции и роста цен на энергоносители, эта политика стала бездонной ямой», — говорится в документе. FPÖ обещает своим избирателям активную мирную политику, в том числе прекращение многомиллиардных выплат, выступает против вступления Украины в ЕС, против создания армии на уровне блока, а также за прекращение «безумия санкций, разрушающих благосостояние самой Австрии». В одной из предвыборных речей на предвыборных дебатах Кикль вновь заявил, что рестрикции против России надо снять.

Как отмечают австрийские политологи, FPÖ, критикуя европейский антироссийский курс, эксплуатирует тезис, что так она защищает нейтральный статус Австрии, воздерживаясь от славословий в адрес Москвы. Однако ее соперники продолжают напоминать о связях партии с Кремлем и после «Ибицагейта». Глава ÖVP Кристиан Штокер считает, что возможный приход FPÖ к власти — это угроза демократии.

В начале февраля 2023 года австрийское издание Kurier сообщило, что лоббистская группа, связанная с Кремлем, вероятно, предлагала депутатам от FPÖ деньги в обмен на продвижение в австрийском обществе пророссийских тезисов. Согласно оказавшейся в распоряжении издания электронной переписке, депутат Йоханнес Хюбнер в 2016 году получил около €20 тыс. за выступление в парламенте, в котором осудил антироссийские санкции. Однако к серьезным последствиям для партии этот скандал не привел. В марте издание Falter со ссылкой на некое досье, которое «просочилось» к журналистам и «показалось достоверным», выпустило расследование, как российские спецслужбы работают на территории республики. В нем утверждалось, что представители FPÖ выступали в качестве российских агентов влияния (сама партия эти обвинения отвергает). Через некоторое время после этой публикации МИД Австрии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, поскольку они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом» (такое обоснование обычно используется, когда речь идет о шпионаже).

Каковы шансы FPÖ сформировать правительство

Победа FPÖ на выборах не гарантирует ей участия в правительстве, не говоря уже о праве назвать нового канцлера страны. Die Presse отмечает, что для противостояния ультраправым ÖVP могла бы сформировать коалицию с двумя другими политическими силами — вероятнее всего, с социал-демократами и либералами из NEOS. Надо отметить, что в отличие от немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» FPÖ не является для остальных сил страны неприемлемым партнером — австрийские правые входили в правящие коалиции пять раз (1983–1986, 1986–1987, 2000–2003, 2003–2005, 2017–2019 годы).

Как полагает Der Standart, возвращение коалиции ÖVP и FPÖ «уже не за горами», поскольку на самом деле идеологически они довольно близки, несмотря на расхождения по вопросам внешней политики. Издание напоминает, что недавно ÖVP предложила законопроект, согласно которому журналистам может грозить уголовное преследование за оскорбление властей. Партии сходятся также в области зеленой политики, выступая против чрезвычайных ограничений в сфере экологии, и даже тема миграции вряд ли станет препятствием во время возможных переговоров о формировании коалиции.

В то же время Der Standart отмечает, что помешать формированию такой коалиции может неприязнь канцлера Нехаммера к лидеру FPÖ Киклю. Кикль может получить должность заместителя канцлера в коалиционном правительстве, чтобы «дергать за ниточки, находясь в тени», но в этом случае возможность FPÖ влиять на внешнюю политику будет весьма ограничена.