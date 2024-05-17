Почему праворадикалы Голландии обязались поддержать фермеров и Украину

Голландские праворадикалы во главе с Гертом Вилдеросом наконец смогли сформировать правящую коалицию. Кто вошел в ее состав и как она намерена изменить политику Нидерландов — в материале РБК

Герт Вилдерс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Голландской праворадикальной Партии свободы (PVV) после почти шести месяцев тяжелых переговоров с другими партиями удалось предварительно сформировать правящую коалицию. В нее, помимо PVV, вошли также праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD), к которой принадлежит и.о. премьера Нидерландов Марк Рютте, Фермерско-гражданское движение (BBB) и правоцентристский «Новый социальный контракт» (NSC).

В ноябре 2023 года Партия свободы во главе с противником антироссийских санкций Гертом Вилдерсом победила на выборах в палату представителей королевства — PVV получила 37 мест. Второе место занял альянс «Зеленых» и Партии труда (GL-PvdA), получивший 25 мандатов. Третье место и 24 кресла получила праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD). Партия «Новый социальный контракт» (NSC) получила 20 кресел, а Фермерско-гражданское движение (ВВВ) — семь.

В Нидерландах многопартийная система, поэтому крайне редко партии имеют шанс самостоятельно сформировать правительство, они преимущественно коалиционные.

Вилдерс изначально делал ставку на союз с NSC, VVD и ВВВ, чтобы сформировать правительство большинства из правых и центристов. Вместе они располагают 88 из 150 мест в палате представителей. У главы PVV в этом случае появились бы шансы стать премьером. Однако в феврале NSC вышла из переговоров, оставив за собой право поддержать кабинет меньшинства. Официальной причиной такого решения в руководстве партии назвали разногласия с PVV по бюджетным вопросам. По-настоящему тяжелыми переговоры стали из-за нежелания других партий войти в правительство с праворадикалами, предлагающими отойти от общеевропейского курса. Вилдерс не только выступал за выход из ЕС и ужесточение миграционного курса, но и предлагал отказаться от помощи Киеву.

В результате лидер PVV заявил в марте, что больше не видит шансов занять пост премьер-министра. NSC, в свою очередь, вернулись к коалиционным переговорам после того, как стороны согласились сформировать «программный кабинет», половина членов которого не будут политическими назначенцами.

Переговоры о формировании правительства закончились 15 мая, всего за несколько часов до крайнего срока, установленного Элбертом Дейкграафом и Ричардом ван Зволом — официальными посредниками межкоалиционных переговоров, которые планировали передать выводы депутатам второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента Нидерландов) не позднее вечера среды. Как заявил Звол, окончательный состав правительства не будет известен еще около месяца.

По каким позициям соглашение противоречит политике ЕС

Коалиционное соглашение, обнародованное 16 мая под названием «Надежда, смелость и гордость», представляет собой лишь набор общих тезисов нидерландской политики на ближайшие четыре года. Как отмечает Table Europe, соглашение стало историческим для Голландии, в правительство которой впервые пришли правые радикалы и защитники интересов фермеров. Меры, изложенные в 26-страничном документе, по ряду позиций отличаются от общеевропейского курса. В частности, новое правительство планирует принять ряд жестких мер для сокращения миграции и отказаться от общеевропейской зеленой политики.

Так, согласно предложениям коалиции, Нидерланды запросят разрешение у Еврокомиссии на отказ от европейской политики в области предоставления убежища и миграции, которую ЕС недавно и без того ужесточил. Новое правительство намерено отменить разрешение на бессрочное убежище и ввести более строгие требования при предоставлении временного ВНЖ. Беженцам, чьи заявления на предоставление убежища будут отклонены, грозит депортация, в том числе с помощью принудительных мер.

Также планируется снизить число иностранных студентов с помощью сокращения программ на английском языке и увеличения стоимости обучения для претендентов из стран, не входящих в ЕС.

В области зеленой политики новое правительство Нидерландов, чья столица признана самым экологичным городом Европы, также намерено отойти от амбициозных целей ЕС по снижению выбросов углекислого газа. Голландия откажется от лимита в 62 миль/ч (120 км/ч) на автомагистралях в пользу 80 миль/ч (130 км/ч). Как отмечает The Guardian, этот шаг перекликается с позицией других правых европейских партий по зеленой повестке. Например, в Германии идея перейти на тепловые насосы вместо газового отопления была политизирована — представители крайне правой «Альтернативы для Германии» назвали предложивших ее зеленых «врагами».

Еще в предвыборной программе 2023 года Вилдерс пообещал «не выдавать миллиарды на ненужную политику загрязнения климата азотом» и остановить «истерическое сокращение» выбросов углекислого газа. «В течение десятилетий нас заставляли бояться изменения климата, и, хотя прогнозируемые сценарии стихийных бедствий по всему миру должны были стать все более и более экстремальными, ни один из них не произошел», — утверждал лидер PVV.

Коалиция готова сделать уступки недовольным зелеными мерами фермерам, которые продолжают протестовать по всей Европе, обещая вернуть субсидируемый «красный дизель» с 2027 года, отменить ряд требований по предотвращению загрязнения окружающей среды навозом, а также прекратить принудительное закрытие животноводческих ферм.

Лидер вошедшего в коалицию Фермерско-гражданского движения (ВВВ) Кэролайн ван дер Плас пояснила, почему это сделано. «Высококачественное сельское хозяйство защищено, и это необходимо, потому что есть проблема с продовольственной безопасностью в мире. Голландским фермерам не нужно кормить мир, но фермеры в Нидерландах могут помочь», — заявила она.

Оппозиция скептически отнеслась к намерениям коалиции, отметив, что у нее нет большинства в сенате. Один из авторов Зеленой сделки ЕС и лидер голландских зеленых Франс Тиммерманс заявил, что ЕС никогда не согласится с новым курсом Амстердама в этой области. «Вы станете посмешищем в Брюсселе. Вы помогали составлять эти правила [в области зеленой политики]. Вы всегда просили другие государства-члены придерживаться правил, но не хотите делать это сами. Честно говоря, этого не произойдет», — пообещал он.

Как изменится внешнеполитический курс Нидерландов

Вилдерсу, который ранее выступал против антироссийских санкций и военных поставок Киеву, ради соглашения с партнерами пришлось отказаться не только от премьерских амбиций, но и от своей внешнеполитической программы. В марте Нидерланды заключили с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, предполагающее поддержку Киева на протяжении десяти лет. И хотя Вилдерс осудил его в своем аккаунте в соцсети X, коалиционное оглашение предусматривает сохранение политической и военной поддержки Украины и сделает юридически обязательными расходы на оборону в размере не менее 2% ВВП, согласно обязательствам стран — членов НАТО.

Le Monde называет внешнеполитическую часть соглашения коалиции «плодом компромисса между противоречивыми взглядами четырех сторон». В итоге Нидерланды смогут оставаться конструктивным партнером внутри ЕС, но по-прежнему крайне критически относятся к дальнейшему расширению объединения.

Как отмечает аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR), Вилдерс как победитель выборов должен будет выдвинуть своего кандидата в премьеры — и вполне вероятно, что тот будет придерживаться праворадикального курса. Аналитики считают, что ЕС должен быть готов к тому, что Нидерланды не будут с былым энтузиазмом поддерживать Брюссель по ключевым вопросам, хотя коалиционное соглашение в целом отражает приверженность европейской политике безопасности и защищает помощь Украине.

«Пока неизвестно, как именно коалиционное соглашение ультраправого правительства отразится на отношениях Нидерландов с ЕС. Но каким бы ни был результат, это сигнализирует о резком повороте вправо в еще одной стране — члене ЕС в преддверии европейских выборов», — заключает эксперт ECFR Ева Сандерс.