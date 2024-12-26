Порошенко заявил, что можно потерять Украину в случае ближайших выборов

Проведение голосований на Украине запрещено в соответствии с правилами военного положения. Порошенко обвинил «недальновидных политиканов» в стремлении «прорваться к власти»

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На территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы, чтобы не ослабить государство, заявил бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу».

Агитирующих за возобновление выборов он назвал «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция. — РБК)». «И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — предупредил Порошенко.

По его мнению, мира можно достичь в следующем году, но для этого Украине необходимо бороться за поддержку США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией, некомпетентностью, «избирательными шизофрениями», обеспечить единство украинцев.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но не прошли из-за военного положения, введенного в связи с военной операцией России. Закон о правовом режиме военного положения прямо запрещает в этих условиях избирать президента, Раду и органы местного самоуправления, а также менять Конституцию. Избирательный процесс можно будет возобновить после того, как режим военного положения перестанет действовать: в Избирательном кодексе (ст. 20) уточняется, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения. Согласно ч. 1 ст. 108 украинской Конституции, «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины». Большинство украинцев (84%) против проведения выборов в условии военных действий, следует из итогов исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного год назад. В начале этого года аналитики предложили гражданам несколько сценариев, и 69% выбрали вариант, при котором президент Владимир Зеленский должен быть президентом до окончания военного положения, а 15% выступили за выборы. Российский президент Владимир Путин считает единственной легитимной властью в соседней стране Верховную раду и ее спикера Руслана Стефанчука. Последний с этим не согласился.

The Economist в ноябре заметил негласное начало подготовки украинских политиков к электоральным процессам. По его сведениям, самая ранняя дата проведения выборов, которая обсуждается вовлеченными в процесс, — 25 мая 2025 года. Затем украинское издание «Страна» со ссылкой на источники сообщило о подготовке властей к потенциальным выборам, если после инаугурации следующего президента США Дональда Трампа получится заключить мир.

За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей, за бывшего главнокомандующего и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного — 40%, сообщала в начале декабря «Украинская правда» со ссылкой на результаты соцопроса группы «Рейтинг».

«В случае Владимира Зеленского есть медленная нисходящая динамика поддержки. Доверие к нему высокое, но тренд у Залужного стремительно идет вверх. Он до сих пор сохраняет доверие на уровне 80-90%. И плюс избиратели, как в ситуации с Зеленским в 2019-м, приписывают Залужному каждый свои черты и характеристики, проектируют желаемые для них добродетели и ожидания», — рассказал изданию представитель КМИС Антон Грушецкий.