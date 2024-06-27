Как конфронтация двух президентов привела Боливию на грань переворота Луис Арсе и Эво Моралес прежде были единомышленниками, но теперь соперники

Попытка государственного переворота в Боливии провалилась. Мятежники из числа военных задержаны, контроль над армией восстановлен. Каковы причины этого события и может ли подобное повториться — разбирался РБК

Фото: Claudia Morales / Reuters

Что произошло в Ла-Пас 26 июня

26 июня группа боливийских военных предприняла попытку мятежа. Бунтовщики заняли центральную площадь в Ла-Пасе, крупнейшем городе страны и ее фактической столице, и даже прорвались на бронемашине в резиденцию президента — дворец Кемадо.

Мятеж возглавил генерал Хуан Хосе Суньига, за день до этого отправленный в отставку с поста командующего сухопутными силами Боливии. Он заявил, что цель повстанцев — «восстановить демократию» и освободить некоторых заключенных, в том числе временного президента страны в 2019–2020 годах Жанин Аньес, которая в 2021 году была арестована по обвинению в государственном перевороте и приговорена к десяти годам лишения свободы. «У армии хватает мужества обеспечить благополучие и прогресс нашего народа. Хватит захватывать эту страну», — сказал также Суньига, пообещав сменить кабинет министров.

Президент Боливии Луис Арсе немедленно осудил действия военных, а позже призвал граждан объединиться против мятежников для «защиты демократии». Экс-президент Эво Моралес также выступил против мятежников. Попытку переворота осудила и Аньес, и представители оппозиции. Влиятельный профсоюз «Боливийский рабочий центр» (COB) призвал к бессрочной забастовке с целью поддержать президента и конституционный порядок.

Луис Арсе стал президентом Боливии, выиграв выборы 2020 года. Они были назначены, потому что прежние, прошедшие годом ранее, где официально победил Эво Моралес, вызвали многочисленные протесты; оппозиция обвиняла власти в фальсификациях. В итоге Моралес, для которого это был четвертый президентский срок, ушел отставку. Он охарактеризовал ситуацию как государственный переворот. Занимавшая должность второго вице-спикера Палаты сенаторов от оппозиции Жанин Аньес объявила, что будет исполнять обязанности президента до проведения новых выборов и назначила новый кабинет министров. После этого Моралес покинул Боливию и вернулся только в ноябре 2020 года, после победы Арсе на президентских выборах. Они вместе стояли у истоков партии «Движение к социализму» (MAS) и были единомышленниками. Однако после того, как и Арсе, и Моралес объявили о намерении участвовать в президентской гонке 2025 года, стали соперниками. Поднявший мятеж генерал Суньига 24 июня пообещал, что Моралеса достанет «вооруженная рука» и тот не вправе вновь претендовать на должность президента. Именно из-за этого заявления он был освобожден от должности командующего сухопутными силами.

Напряжение росло по мере того, как площадь Мурильо прибывали все новые военные подразделения, и достигло своего апогея, когда Суньига и Арсе встретились лицом к лицу. «Выполняйте мой приказ, и немедленно возвращайтесь в казармы», — сказал президент, но Суньига отказался. После этого Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил, отметив, что военные обязаны уважать Конституцию. Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес Веласкес призвал военных, находившихся на площади Мурильо, разойтись. «Мы призываем не проливать кровь наших солдат», — сказал он. После этого Суньига и его сторонники с бронетехникой покинули площадь; территорию взяла под контроль полиция.

С заявлениями о поддержке Арсе выступило большинство стран региона, включая Аргентину, Чили, Бразилию и Мексику. Осудили мятеж также в ЕС, США и ООН. МИД России выпустил заявление, в котором выразил полную поддержку правительству Арсе и решительно осудил попытку переворота.

Сейчас организаторы мятежа задержаны. Генеральный прокурор Боливии начал расследование действий Суньиги и других участников заговора. В том числе под стражу взят бывший командующий ВМС Хуан Арнес Сальвадор.

На пресс-конференции, прошедшей в ночь на 27 июня, министр обороны Боливии Эдмундо Новильо Агилар подтвердил, что над вооруженными силами восстановлен абсолютный контроль. Он пообещал, что будут приняты все необходимые меры для поддержания стабильности и порядка в стране. Причастных к мятежу он назвал «позором армии Боливии», подчеркнув, что все они будут привлечены к ответственности.

Арсе выразил благодарность главам стран и международных организаций, которые осудили действия мятежников. «Мы будем защищать демократию и волю боливийского народа любой ценой!» — написал боливийский лидер в соцсети X.

Какими могут быть последствия

Испанская El Pais напоминает, что политическая история Боливии полна событий, подобных нынешним. Резиденция президента в Ла-Пас дворец Кемадо (Palacio Quemado, «Сожженный дворец»), в которую сумели ворваться мятежники, получила свое название после переворота 1875 года, когда повстанцы забросали здание факелами. Оно было перестроено и с тех пор стало свидетелем еще десятков мятежей, переворотов и восстаний. Согласно исследованию американских ученых Джонатана Пауэлла и Клейтона Тайна, Боливия пережила наибольшее количество государственных переворотов в мире с 1950 года — всего 23, из которых 12 были неудачными.

Как отмечает аргентинская La Nacion, ключевой вопрос — сколько еще военных разделяют взгляды Суньиги и насколько ответственные посты в вооруженных силах они занимают. От ответа на него зависит возможность продолжения мятежа. Издание напоминает, что в 2019 году вроде бы лояльные Моралесу военные быстро изменили свои взгляды и присоединились к требованиям об его отставке. Как пишет испанское издание El Mundo, Суньига, возглавивший армию Боливии в ноябре 2022 года, прежде демонстрировал абсолютную преданность Арсе.

Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков сказал РБК, что у Боливии богатая история государственных переворотов, и в большинстве из них принимали участие военные. Сейчас во всей Латинской Америке наблюдается тенденция к расширению общественных функций вооруженных сил, в том числе политических; часто они выполняют функции полиции. «Численность вооруженных сил Боливии — всего около 40 тыс., однако это довольно мощный институт, и не учитывать этого нельзя», — отметил эксперт.

Основной причиной мятежа в Боливии эксперт назвал ожесточенную конфронтацию между Арсе и Моралесом, из-за которой сложилось впечатление, что страна погружается в очередной затяжной кризис. «В этих условиях вооруженные силы страны попытались сыграть роль арбитра. Это пусть и парадоксальная, но попытка выхода из политического тупика, когда и нынешний, и бывший главы государств демонстрируют политические амбиции. Что показательно, у Суньиги не было цели захватить власть, скорее это была демонстрация силы. Единственным объектом критики военного был Эво Моралес, он ни слова не говорил против действующего президента. То есть вооруженные силы скорее хотели некой стабильности, а также вывести из политической игры именно Моралеса», — отмечает Пятаков.

По его мнению, этот эпизод вряд ли приведет к политическим изменениям в стране, однако вполне способен консолидировать сторонников Арсе.