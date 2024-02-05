Как «самый крутой диктатор» добился переизбрания президентом Сальвадора

Найиб Букеле возвращается на пост президента Сальвадора. Несмотря на проблемы в экономике и обвинения в авторитаризме, репутация победителя преступности обеспечила ему победу на выборах. Подробнее — в материале РБК

Найиб Букеле (в центре) вместе со своей женой Габриэлой Родригес де Букеле, после президентских выборов 4 февраля 2024 года в Сан-Сальвадоре (Фото: Emerson Del Cid / Getty Images)

Как Букеле добился второго срока

В Сальвадоре продолжается подсчет голосов на общенациональных президентских и парламентских выборах. Избирательные участки закрылись 4 февраля в 17:00 по Сан-Сальвадору, но уже через пару часов, еще до оглашения официальных результатов, экс-президент Найиб Букеле (партия «Новые идеи») объявил в соцсети Х (бывший Twitter) о своей победе. «По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в ассамблее (Законодательная ассамблея, однопалатный парламент Сальвадора. — РБК). Рекорд за всю демократическую историю мира», — написал он.

Очевидным превосходство 42-летнего Букеле стало после обработки 31% бюллетеней Верховным избирательным судом. Букеле получил около 1,3 млн голосов (1,6 млн по результатам подсчета 70,2% бюллетеней), на втором месте с огромным отрывом — Мануэль Флорес («Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти», FLMN) со 110 тыс. голосов (139 тыс. по результатам подсчета 70,2% бюллетеней), третьим финиширует предприниматель Хоэль Санчес от правого Националистического республиканского союза (122 тыс. голосов в 70,2% обработанных бюллетеней). Других кандидатов (всего их было шесть), согласно опросам, поддерживают менее 2% избирателей.

Президента Сальвадора избирают прямым тайным голосованием на пять лет. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов. Конституция республики запрещает переизбираться на второй срок подряд. Но зеленый свет на участие в февральских выборах Букеле дали судьи Конституционной палаты (избранные Законодательным собранием, в котором у «Новых идей» большинство). Они сочли запрет на последовательное переизбрание устаревшей нормой. Палата выдвинула лишь одно требование к кандидату — выйти в полугодовой «отпуск» до даты инаугурации (1 июля). 1 декабря 2023 года Букеле подал в отставку. Исполнять обязанности президента Сальвадора стала Клаудия Родригес де Гевара.

Праздновать свое триумфальное возвращение на пост президента Букеле начал через четыре часа после закрытия избирательных участков и обработки всего 15% бюллетеней. В 21:00 по Сан-Сальвадору он появился вместе с супругой на балконе Национального дворца, где его приветствовала толпа сторонников. «Это первый случай, когда в демократической системе абсолютную победу одержала одна партия, а вся оппозиция была разгромлена», — заявил Букеле. Несколькими часами ранее на пресс-конференции ему пришлось отвечать на упреки журналистов и иностранных правозащитников, которые утверждали, что Сальвадор приближается к авторитаризму. «В стране впервые существует демократия. Нет диктатуры, люди голосуют в демократии», — настаивал он.

Букеле стал президентом Сальвадора в 2019 году. Тогда самый молодой президент в истории республики набрал 53,10% голосов. Определить идеологию его партии «Новые идеи» было непросто, поскольку ее представители одновременно отстаивают принципы левых, правых, консерваторов и либералов. Сам Букеле в начале карьеры позиционировал себя как «радикально левый». После первой победы на выборах он объявил себя неолибералом, но в марте 2020 года заявил в интервью, что не верит в идеологии. Зато с подачи СМИ он гордо носит звание «самого крутого в мире диктатора», победившего преступность в некогда самой опасной стране Латинской Америки.

Как Букеле справился с преступностью

Пять лет назад Букеле покорил избирателей, появляясь в кожаной косухе, и разворачиваю смелую предвыборную кампанию в X. А главное — сальвадорцы поверили его обещанию очистить страну от криминальных группировок. Безопасность стала главным девизом и этой президентской кампании Букеле.

Преступные группировки, которых на местном диалекте называют «мара» (от исп. «marabunta» — кочевые муравьи, которые пожирают все на своем пути), образовались в Сальвадоре после окончания гражданской войны, когда страна была наводнена оружием. В 1994 году, согласно данным национальной Генеральной прокуратуры, в стране на 100 тыс. человек совершалось в год 138,2 убийства — самый высокий показатель в мире. До 2021 года уровень преступности в Сальвадоре был рекордным в Центральной Америке. Предыдущие власти старались бороться с мара и принимали жесткие законы, однако серьезных успехов в этой битве смог достичь только Букеле.

На 20-й день после своей инаугурации в 2019 году он объявил о вступлении в силу так называемого Плана территориального контроля, состоящего из семи этапов. Первый подразумевал введение карательных мер по борьбе с преступностью — концентрацию полицейских и военных в муниципалитетах с самым высоким уровнем преступности и усиление тюремного надзора. Власти взяли в июне 2019 года под контроль все 28 тюрем страны, около 16 тыс. членов банд были переведены в тюрьмы особого режима. Руководство пенитенциарных учреждений стало вводить жестокие меры, включая запрет на свидания для заключенных. Вторая, третья и четвертая фазы содержали меры социальной поддержки населения и улучшение оснащения полиции. В ноябре 2022 года Букеле объявил о начале пятого этапа — устранении всех членов банд с их территорий. С этой целью спецподразделения оцепляли целые районы для ареста всех подозреваемых в связках с группировкам.

В результате операции «самого крутого диктатора» число убийств в стране резко снизилось — если в 2015 году количество насильственных смертей в Сальвадоре составляло 103 на 100 тыс. жителей, то в феврале 2021 года этот показатель, по данным властей, упал до 19. Однако 27 марта 2022 года в стране был зарегистрирован антирекорд — за сутки было убито 62 человека. По инициативе Букеле Законодательная ассамблея поддержала введение чрезвычайного положения на территории всей страны. Согласно конституции, это означает отмену ряда гражданских прав, в том числе права на свободу собраний, а также расширение полномочий правоохранительных органов — основанием для задержания считается любое подозрение полиции.

С тех пор режим ЧП продлевался более 10 раз, Сальвадор живет в нем почти два года. Но 2023 год стал самым безопасным в его истории: министр безопасности страны Густаво Вильяторо сообщил, что в среднем было совершено 0,4 убийства в день. Впрочем, правозащитники и независимые журналисты не согласны с оценками властей. Университетская обсерватория по правам человека Центральноамериканского университета Сальвадора (UCA El Salvador) считает, что официальная статистика не включают смерти предполагаемых членов банд при столкновениях с полицией и другими бандами. Кроме того, международное сообщество обращает внимание, что тюрьмы Сальвадора переполнены: по данным UCA, этот показатель достиг 306% к концу 2022 года. Осенью 2023 года власти сообщили, что под арестом с прошлого марта оказалось более 72,6 тыс. преступников, и теперь под стражей находится почти 100 тыс. чел., или 1,6% населения республики.

Как бы то ни было, избиратели позитивно оценили усилия властей. Согласно исследованию, опубликованному в начале 2023 года Университетом им. Франсиско Гавидия (UFG), восемь из 10 жителей Сальвадора считают, что страна стала безопаснее.

Что происходит с экономикой Сальвадора

Сподвижники Букеле убеждены, что уже победили преступность, а потому пытаются создать для Сальвадора новый образ, представляя страну как центр туризма и рай для криптоинвесторов. С подачи Букеле в сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, официально принявшей биткоин в качестве платежного средства. У окрестностей вулкана Кончагуа даже заспустили стройку криптовалютного города Bitcoin City. Его резидентов обещают освободить от всех налогов, кроме НДС. С декабря 2023 года власти также начали программу, по которой за инвестиции в размене $1 млн в биткоинах (BTC) или USDT в экономику страны можно получить гражданство.

В 2023 году самая маленькая республика Центральной Америки приняла конкурс «Мисс Вселенная», а также Центральноамериканские и Карибские игры. Международный аэропорт столицы в 2023 году обслужил около 4,5 млн пассажиров, на 32% больше, чем в 2022 году. По данным Всемирной туристической организации, Сальвадор занял пятое место в мире по динамике турпотока, прибавив 40% по сравнению с 2019 годом.

Тем не менее с потребительским сектором все не так гладко. Согласно исследованию Центральноамериканского университета, 85% сальвадорцев признались, что не использовали биткойны на протяжении всего 2023 года. Цена базовой потребительской корзины в этой стране выросла в среднем почти на $54 с 2019 года по октябрь 2023-го. Минимальная заработная плата составляет $365. По данным ФАО, за период с 2020 по 2022 год более 48% населения Сальвадора испытывали нехватку продовольствия. Экономические проблемы беспокоят сейчас людей даже сильнее, чем преступность. По данным январского исследования Центральноамериканского университета, 32,8% сальвадорцев считают экономику главным вызовом для страны, 17,3% называют безработицу, 13,2% — рост цен, 6,6% — бедность и только 2,6% — преступность.

Однако, как считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова, пока большинство граждан республики поддерживают Найиба Букеле. «Во время предвыборной кампании он делал упор только на успехах в области безопасности и неслучайно игнорировал экономическую повестку, которая полна проблем. Тем не менее запрос населения на борьбу с преступностью сохраняется. Заочная сделка между правительством и сальвадорцами — безопасность в обмен на права — сохраняется, поэтому авторитарные тенденции в республике будут только усиливаться», — прогнозирует она.

В ходе предвыборной кампании Букеле подчеркивал необходимость закрепить результаты борьбы с преступностью, поэтому рассчитывать на снятие режима ЧП пока не приходится. Плюс до сих пор неясно, в чем состоят заключительные этапы плана по борьбе с преступностью, — как сообщалось, их содержание известно только самому Букеле и нескольким членам его администрации.