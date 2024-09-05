Почему нового премьера Франции Барнье считают ставленником Ле Пен

Новым премьер-министром Франции назначен Мишель Барнье, представитель «Республиканцев». Чем он известен и почему Эмманюэль Макрон остановил на нем свой выбор — в материале РБК

Мишель Барнье (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Спустя почти два месяца после выборов в Нацсобрание Франции, которые ввергли страну в политический кризис, стало известно имя нового премьер-министра республики. Президент Эмманюэль Макрон назначил на эту должность 73-летнего Мишеля Барнье, в прошлом главу МИД Франции, а затем основного переговорщика ЕС с Великобританией насчет Brexit. Как отмечается в сообщении Елисейского дворца, глава государства поручил ему сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов».

Проходившие в два тура, 30 июня и 7 июля, выборы в Нацсобрание (нижняя палата парламента) обернулись для союзников Макрона поражением — победу одержал свежесозданный левый «Новый народный фронт» (NFP). И хотя ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) пришла по итогам обоих туров только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577. Центристская коалиция союзников президента «Вместе!» получила 166 мандатов, NFP — 184. Таким образом, ни одной из сил не удалось получить большинство. Макрон распустил Нацсобрание и объявил досрочные выборы 9 июня. Причиной этого решения стала победа ультраправой RN на июньских выборах в Европарламент. Мишель Бернье представляет партию «Республиканцы», по итогам июльских выборов она получила 63 места в Нацсобрании.

Почему Макрон так долго искал премьера

Решению назначить Барнье на пост премьера предшествовали несколько раундов переговоров Макрона с представителями ведущих политических сил республики, которые лишь усугубили недовольство последних действиями президента, тянувшего с формированием нового кабинета. Радикальные представители одержавшего победу на выборах «Нового народного фронта» (NFP) даже запустили процедуру импичмента Макрона, поскольку он отказался назначить на пост премьера их кандидата Люси Касте, отметив, что она не сможет заручиться необходимой поддержкой.

2 сентября глава республики встретился с высокопоставленными политиками страны, среди которых были бывший премьер-министр от социалистов Бернар Казнев и председатель совета региона О-де-Франс республиканец Ксавье Бертран. Ранее французские СМИ называли их потенциальными претендентами на пост премьера. Однако Макрон все-таки остановился на Барнье, которому еще предстоит выступить перед раздробленным парламентом со своей политической программой.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев заявил РБК, что перед Макроном стояла задача найти не амбициозного человека, который бы смог провести новые реформы, а того, кто бы не провалился в первые сутки на новом посту. «Найти удовлетворяющую все политические силы страны кандидатуру Макрону не удавалось. Если бы он назначил социалиста Казнева, то против выступили бы правые, а кандидатуру состоявшего в «Республиканцах» Бертрана заблокировал бы левый фланг. Таким образом, Мишель Барнье — это лучший из худших, но с его назначением на пост премьера политический кризис во Франции не исчезнет», — отмечает эксперт.

По его мнению, учитывая раздробленность парламента, есть основания полагать, что нынешнее правительство Франции просуществует недолго. Следующие парламентские выборы возможны, по Конституции, летом, и, видимо, это и есть срок жизни этого правительства, считает Чихачев.

«Складывается ситуация, при которой левые, несмотря на самое большое количество мандатов в Нацсобрании, повлиять как-то дальше на ситуацию не смогут. В том числе запущенная ими процедура импичмента Макрона совершенно точно не будет иметь реальных последствий. По сути, это просто сотрясение воздуха и попытка показать избирателям, что они не смирились с поражением», — отмечает эксперт. — Возможно, Барнье и постарается назначить в кабинет представителей с умеренно левым бэкграундом. Однако в любом случае это правительство формируется центристами вместе с правыми центристами при молчаливой поддержке со стороны крайне правых».

Лидер крупнейшей французской левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон заявил, что назначение Барнье «украло» выборы у французского народа, и призвал своих сторонников к мобилизации.

Лидер RN Джордан Барделла написал в соцсети X, что его партия приняла к сведению назначение Барнье после ожидания, «недостойного великой демократии». Он также отметил, что националисты дадут оценку Барнье уже после того, как он представит свою политическую программу.

Как отмечает Le Monde, новому премьер-министру Франции предстоит решить деликатную задачу — наладить законодательные процессы в крайне поляризованном парламенте в период серьезных вызовов. Кроме того, приближается крайний срок, когда новое правительство должно представить проект закона о бюджете на 2025 год. «Задача Барнье выглядит сложной, но трудности никогда его не пугали», — сказал бывший премьер-министр (2017–2020 годы) Эдуард Филипп, который недавно анонсировал свое участие в президентской гонке 2027 года.

Чем известен Барнье

73-летний Барнье стал самым пожилым премьером Франции, сменив самого молодого главу правительства страны Габриэля Атталя.

Свою политическую карьеру Барнье начал еще в возрасте 14 лет, присоединившись к движению Шарля де Голля. После окончания престижной Высшей школы коммерции в Париже в 1972 году он быстро нашел работу советника в канцелярии министра окружающей среды Франции Робера Пужада.

В возрасте 27 лет он был избран депутатом от Савойи, став самым молодым членом Нацсобрания. В правительство Франсуа Миттерана он вошел как министр окружающей среды (1993–1995 годы). В мае 1995-го следующий президент Франции Жак Ширак назначил Барнье министром-делегатом по европейским делам. Как пишет Euronews, эта должность помогла ему позже перебраться в Европаламент. Такие вопросы, как Маастрихтский договор, создание еврозоны и свободное перемещение внутри блока, привлекли внимание Барнье к Европе — уже в 1999-м он стал еврокомиссаром по региональной политике.

В марте 2004-го Барнье вернулся в Париж, возглавив МИД Франции (по июнь 2005-го). При этом с 2006 года вплоть по 2015-й он занимал должность вице-президента ведущей политической силы Европы — Европейской народной партии (ЕНП). В 2007-м тогдашний президент республики Николя Саркози назначил Барнье министром сельского хозяйства и рыболовства.

В феврале 2010 года Барнье вернулся в Еврокомиссию (ЕК) на должность еврокомиссара по внутреннему рынку и услугам. В 2014 году он планировал выдвинуться от ЕНП на пост председателя Еврокомиссии, но проиграл Жан-Клоду Юнкеру. В 2015-м Барнье стал специальным советником Еврокомиссии по политике обороны и безопасности. А уже в июле 2016-го Юнкер назначил его главным переговорщиком по Brexit. В том числе Барнье отвечал за подготовку торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем. Находясь на этой должности, он написал совместную с нынешним главой евродипломатии Жозепом Боррелем колонку для РБК, как ЕС будет строить отношения с Великобританией после ее выхода из блока.

В августе 2021-го Барнье выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Франции от «Республиканцев», но вышел из гонки еще на этапе партийного голосования.

France 24 напоминает, что в ходе той кампании Барнье удивил своих поклонников в ЕС, призвав к «электрошоку» в вопросах безопасности и борьбы с нелегальной миграцией. В том числе он заявил, что в случае своего избрания организует референдум, попросив избирателей одобрить изменения в Конституции, чтобы парламент смог ежегодно устанавливать квоты на мигрантов.

В силу этих обстоятельств представители левого фронта предполагают, что в его назначении на пост премьера ключевую роль могла сыграть Марин Ле Пен, которая на прошлой неделе также приезжала на переговоры с Макроном в Елисейский дворец. Лидер «зеленых» Марин Тонделье после них заявила: «Мы знаем, кто в конечном итоге принимает решение. Ее зовут Марин Ле Пен. Она та, кому Макрон решил подчиниться».