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Политика ,  
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Президент Туниса обошел конкурента в тюрьме и выиграл выборы

Президента Туниса переизбрали на второй срок
Явка на президентских выборах в Тунисе составила менее 30%. Каис Саид переизбрался на них с 90% поддержки. Ему противостояли два кандидата, одного из которых накануне осудили на 12 лет тюрьмы
Каис Саид
Каис Саид (Фото: Tingshu Wang-Pool / Getty Images)

Президент Туниса 66-летний Каис Саид переизбрался на второй пятилетний срок. Об этом говорят данные тунисского Центризбиркома (ЦИК) по итогам президентских выборов. По его подсчетам, Саид набрал 90,69% голосов. Явка на этих выборах составила 28,8% — из 9,7 млн граждан голосовать пришли 2,8 млн.

На пост президента претендовали еще два кандидата:

  • 47-летний Айяши Заммель, который в 2022 году основал партию Azimoun («Полны решимости»). Накануне выборов, 1 октября, его приговорили к 12 годам тюрьмы за фальсификации при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании. За него проголосовали 7,35%, или 197,5 тыс. человек.
  • 59-летний Зухейр Магзауи, генеральный секретарь левой партии «Народное движение». Его поддержали 1,97%, или 52,9 тыс. человек.

Чем необычны президентские выборы в Тунисе
Политика
Плакат с изображением кандидата в президенты Айяши Заммела, висящий в штаб-квартире его партии &laquo;Азимун&raquo; в Тунисе, Тунис, 1 октября 2024 года

Выборы президента Туниса прошли 6 октября. По информации The Arab Weekly, желание баллотироваться в президенты выражали около 100 человек. Однако заявки подали всего 17. Эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy — WINEP) связывают это с ужесточением требований к кандидатам — минимальный для выдвижения возраст теперь не 35, а 40 лет, у кандидата не должно быть двойного гражданства, наконец, требуется официальная копия справки об отсутствии судимости по форме B3, которую сложно получить. В итоге инстанция по выборам забраковала 14 кандидатов.

Саид, которому сегодня подконтрольны ЦИК и парламент, пришел к власти в 2019 году. К тому моменту у него не было политического опыта — он преподавал на юридическом факультете Тунисского университета. После революции 2011 года Саид активно выступал в СМИ как эксперт по конституционному праву, затем вошел в число специалистов, которые занимались подготовкой новой Конституции. В 2019 году он баллотировался как независимый кандидат. Саид проводил встречи прямо на улицах, и СМИ не воспринимали его как политика, который может победить. Тем не менее в первом туре он вышел в лидеры всего с 18,8% голосов, но во втором победил с результатом 72,7%, обойдя предпринимателя Набиля Каруи.

Тунис — унитарное государство на севере Африки; столица — город Тунис. С севера и северо-востока омывается Средиземным морем, на западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. На территории 163,6 тыс. кв. км проживают 12,3 млн человек. До 1956 года Тунис находился под протекторатом Франции.

Республика пережила две революции (их называют «жасминовыми» в честь неформального символа Туниса) — обе прошли мирно. В 1987 году в соответствии с Конституцией по состоянию здоровья был смещен Хабиб Бургиба, борец за независимость, который стал первым президентом Туниса и правил более 30 лет. На смену Бургибе пришел Зин аль-Абидин Бен Али, который возглавлял страну до 2011 года. Тогда именно с Туниса началась «арабская весна» — на фоне массовых демонстраций Бен Али бежал в Саудовскую Аравию. Тунис стал единственной страной, где «арабская весна» запустила демократический переход. В 2014 году в республике приняли новую Конституцию, которая гарантировала соблюдение гражданских прав, свободу вероисповедания, равенство мужчин и женщин.

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