Президент Туниса обошел конкурента в тюрьме и выиграл выборы

Явка на президентских выборах в Тунисе составила менее 30%. Каис Саид переизбрался на них с 90% поддержки. Ему противостояли два кандидата, одного из которых накануне осудили на 12 лет тюрьмы

Каис Саид (Фото: Tingshu Wang-Pool / Getty Images)

Президент Туниса 66-летний Каис Саид переизбрался на второй пятилетний срок. Об этом говорят данные тунисского Центризбиркома (ЦИК) по итогам президентских выборов. По его подсчетам, Саид набрал 90,69% голосов. Явка на этих выборах составила 28,8% — из 9,7 млн граждан голосовать пришли 2,8 млн.

На пост президента претендовали еще два кандидата:

47-летний Айяши Заммель, который в 2022 году основал партию Azimoun («Полны решимости»). Накануне выборов, 1 октября, его приговорили к 12 годам тюрьмы за фальсификации при сборах подписей и спонсорской помощи для избирательной кампании. За него проголосовали 7,35%, или 197,5 тыс. человек.

59-летний Зухейр Магзауи, генеральный секретарь левой партии «Народное движение». Его поддержали 1,97%, или 52,9 тыс. человек.

Выборы президента Туниса прошли 6 октября. По информации The Arab Weekly, желание баллотироваться в президенты выражали около 100 человек. Однако заявки подали всего 17. Эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики (The Washington Institute for Near East Policy — WINEP) связывают это с ужесточением требований к кандидатам — минимальный для выдвижения возраст теперь не 35, а 40 лет, у кандидата не должно быть двойного гражданства, наконец, требуется официальная копия справки об отсутствии судимости по форме B3, которую сложно получить. В итоге инстанция по выборам забраковала 14 кандидатов.

Саид, которому сегодня подконтрольны ЦИК и парламент, пришел к власти в 2019 году. К тому моменту у него не было политического опыта — он преподавал на юридическом факультете Тунисского университета. После революции 2011 года Саид активно выступал в СМИ как эксперт по конституционному праву, затем вошел в число специалистов, которые занимались подготовкой новой Конституции. В 2019 году он баллотировался как независимый кандидат. Саид проводил встречи прямо на улицах, и СМИ не воспринимали его как политика, который может победить. Тем не менее в первом туре он вышел в лидеры всего с 18,8% голосов, но во втором победил с результатом 72,7%, обойдя предпринимателя Набиля Каруи.