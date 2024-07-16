На выборах президента Руанды один кандидат набрал 99%
Действующий президент Руанды Поль Кагаме побеждает на выборах главы государства — по данным ЦИК республики, после подсчета 79% бюллетеней он получил 99,15% голосов (7,1 млн).
Его соперники — лидер партии зеленых Фрэнк Хабинеза и независимый кандидат Филипп Мпайимана — набрали 0,53 и 0,32% голосов соответственно. Последние выборы президента состоялись в 2017 году и проходили в том же составе. Тогда Кагаме также получил 99% поддержки.
Всеобщие выборы в Руанде прошли 15 июля. В этот день кроме главы государства избирали членов палаты депутатов (нижняя палата парламента), куда входит 80 человек, — 53 из них избирают напрямую, еще 27 назначают региональные советы. Как распределились места в парламенте, пока неизвестно.
Руанда — государство в Восточной Африке. Одна из самых густонаселенных стран на континенте — на площади 26,3 тыс. кв. км проживают 13,2 млн человек. На протяжении XX века в стране шло активное противостояние между народностями хуту (большинство) и тутси (меньшинство). В 1994 году оно переросло в геноцид против тутси, который продлился 100 дней (с 7 апреля по 15 июля). По данным ООН, около 1 млн человек погибли, как минимум 250 тыс. женщин были изнасилованы.
Полю Кагаме 66 лет, он восьмой президент Руанды, занимает этот пост с 2000 года. Выходец из народа тутси, участвовал в военно-политической организации «Руандийский патриотический фронт» (РПФ), которую в 1988 году в Уганде основали эмигранты из Руанды и куда вошли тутси и умеренные хуту. В 1990 году РПФ, во главе которого тогда фактически был Кагаме, пересек границу Руанды и пошел в наступление на руандийское правительство. Подписанное в 1993 году Арушское соглашение приостановило военные действия, но с началом геноцида в 1994 году РПФ возобновил свое наступление. Вскоре после того, как в июле фронт вошел в столицу страны Кигали, геноциду был положен конец. РПФ стал правящей в стране партией.
В Руанде сформировали коалиционное правительство, куда вошли тутси и хуту; президентом стал умеренный хуту Пастер Бизимунгу, Кагаме занял посты вице-президента и министра обороны. На выборах в 2000 году стал президентом — с тех пор на каждом голосовании набирал не менее 93% голосов.
Отношения Руанды и России
Москва и Кигали установили дипотношения в 1963 году — через год после того, как Руанда получила независимость от Бельгии. «Страны поддерживают хорошие отношения через соответствующие постоянные дипломатические миссии на уровне послов. Двустороннее сотрудничество вращается вокруг политических, военных, образовательных, развития/обучения человеческих ресурсов и культурных связей», — сказано на сайте руандийского посольства. Российский МИД оценок этим отношениям не дает, а приводит список двусторонних мероприятий. Ведомство подчеркивает, что «Россия принимала активное участие» в урегулировании в Руанде в 1993–1995 годах и в гуманитарных акциях по линии ООН (перевозка грузов).
Поль Кагаме участвовал в первом саммите Россия — Африка в 2019 году в Сочи. Там он встречался с президентом Владимиром Путиным. На второй саммит в 2023 году в Санкт-Петербурге он не приехал.
Позиции стран по украинскому конфликту можно проследить по тому, как они голосуют в Генассамблее ООН по резолюциям, осуждающим Россию. В 2022–2023 годах она приняла шесть ключевых документов. Руанда поддержала четыре из них; при голосовании по резолюции ES‑11/5 о том, что Россия должна быть привлечена к ответственности и выплатить репарации, Кигали воздержалась; еще на одном голосовании руандийский представитель не присутствовал. Руанда участвовала в «саммите мира» в Швейцарии, но отозвала свою подпись под итоговым коммюнике.
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