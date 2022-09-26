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Политика ,  
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«Демократическая партия» Италии признала поражение на выборах в парламент

Заместитель председателя «Демократической партии» Италии Дебора Серракьяни признала, что победа на досрочных парламентских выборах принадлежит правоцентристской коалиции, в которую входят партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». Об этом Серракьяни заявила на пресс-конференции, сообщает телеканал Rai.

Согласно первым результатам подсчета голосов правоцентристский блок набирает почти 44%, центристский — 27%, передает агентство Ansa. «Движение пяти звезд» получает 15%, блок «Партии действия» и «Италии Вива» набирает почти 8%, партия Italexit — 1,9%.

Экзит-полы показали лидерство правой коалиции на выборах в Италии
Политика
Фото:Yara Nardi / Reuters

Экзит-полы, появившиеся перед закрытием избирательных участков, также показали победу правоцентристского блока. По ним коалиция набрала от 41 до 45%. Центристский блок, в который входит «Демократическая партия», получает от 25,5 до 29,5%.

«Несомненно. в свете первых данных, мы не можем не приписать победу правым силам Джорджии Мелони (лидеру «братьев Италии» — РБК). Это печальный вечер для страны», — заявила Серракьяни.

При этом она подчеркнула, что «Демократическая партия» станет главной оппозиционной силой в составе будущего парламента.

Материал дополняется.

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