Премьером Италии впервые стала женщина

Мелони получила задачу от президента Италии сформировать правительство, состав кабинета министров приведут к присяге 22 октября. Она ранее пообещала, что итальянцы не будут «ненадежной нацией» на Западе и будут привержены НАТО

Джорджа Мелони (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Лидер партии «Братья Италии» и Партии европейских консерваторов и реформистов Джорджа Мелони получила задачу сформировать правительство от президента республики Серджо Матареллы, став премьер-министром Италии. Об этом пишет Agenzia Giornalistica Italia (AGI).

Мелони стала первой женщиной на этом посту, кабинет министров будет приведен к присяге 22 октября.

«Необходимо сформировать правительство как можно скорее. И мы готовы», — сказала она.

Лидер левоцентристской партии Viva l'Italia! Маттео Ренци, указав на разные политические взгляды с Мелони, отметил, что это не мешает ему пожелать удачи ей и выбранным ею министрам. «Мы были и будем в оппозиции, но мы всегда будем болеть за Италию», — подчеркнул он.

Коалиция во главе с «Братьями Италии» Мелони в конце сентября выиграла парламентские выборы в стране. Кроме указанной партии (набрала 26,2%) в нее входят правые «Лига» экс-премьера Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони (получили 8,9 и 8% соответственно). Всего коалиция набрала более 43% голосов, что обеспечило ей большинство как в нижней, так и в верхней палате парламента.

Мелони уже пообещала, что Италия не станет «ненадежной нацией» и слабым звеном среди западных стран, оставшись привержена принципам НАТО. «Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства — даже если это означает отказ от формирования правительства», — заверила она.

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Мелони заверила в приверженности Италии принципам альянса после слов бывшего премьера Сильвио Берлускони о восстановлении связей с президентом России Владимиром Путиным. Берлускони отметил, что знал его как «мирного и разумного человека». «Путин на мой день рождения прислал мне 20 бутылок водки и очень трогательное письмо. Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же трогательным письмом», — сообщил политик.

Слова Берлускони вызвали критику оппозиционных политиков, в частности, лидер Демократической партии Энрико Летта заявил о подрыве доверия к будущему правительству, а лидер «Движения 5 звезд», экс-премьер Джузеппе Конте посчитал, что слова Берлускони навредили имиджу страны.