Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока Правые и ультраправые укрепили позиции в Германии, Франции и Италии

По итогам выборов в Европарламент Европейская народная партия сохранила в нем ведущие позиции. В то же время правые и ультраправые партии заметно улучшили свой результат в ключевых странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию

Фото: Hannah McKay / Reuters

9 июня завершились выборы в Европарламент. Консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP) и к которым принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, финишировали первыми — согласно предварительным результатам, они получат 185 из 720 мандатов.

Правые и ультраправые силы, как и ожидали аналитики, существенно улучшили свое положение: во Франции, Австрии и Италии они пришли первыми, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — получат в сумме 131 место. Если бы они сформировали коалицию, то стали бы третьей силой в Европарламенте: вторым по численности со 137 местами остался «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D). Согласно предварительным результатам, он потерял два места, поскольку Социал-демократическая партия Германии, к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц, в этом году показала на евровыборах наихудший результат в своей истории (около 14%).

Но наибольшие потери понесла фракция либералов (Renew), в которую в том числе входит коалиция президента Франции Эманнюэля Макрона — она получит в Европарламенте нового созыва на 22 места меньше, чем в прежнем, и сократится до 80 депутатов. Неудачно прошли эти выборы и представители зеленых — 52 мандата против 71 пятью годами ранее.

Выборы в Европарламент, проходившие с 6 по 9 июня, стали первыми после Brexit. Жители 27 стран Евросоюза выбрали 720 депутатов на пятилетний срок. После выхода Великобритании из блока численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре 2023 года решили добавить еще 15, распределив их между 11 странами с учетом демографических изменений. Число депутатов от каждой страны определяется пропорционально численности ее населения. Все страны должны быть представлены в парламенте минимум шестью депутатами, но не более чем 96. Максимальное количество мандатов закреплено за ФРГ. Также широко представлены Франция (81), Италия (76), Испания (61) и Польша (53). Выборы в Европарламент проходят в каждом государстве ЕС по пропорциональной системе. Единой процедуры голосования нет, оно может проходить как по открытым, так и по закрытым спискам. Избиратели отдают голоса за национальные партии, их кандидаты потом распределяются по европейским фракциям в зависимости от идеологии. Как правило, национальные партии поддерживают фракцию, которая отстаивает схожие интересы.

Как проголосовали ведущие страны ЕС

Франция

Во Франции победу одержала ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Ее результат (31,5%) почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». По сравнению с 2019 годом поддержка RN выросла примерно на 8%, она увеличила свою представленность в ЕП с 22 до 30 кресел.

Также укрепила свои позиции коалиция «La France fière» (фр. «Гордая Франция»), в которую входит образованная в 2021 году ультраправая партия «Отвоевание» (R!) и партия «Национальный центр независимых и крестьян» (CNIP). «La France fière» получила 5,5% голосов, и ее представители займут пять мест в Европарламенте в составе умеренно правой фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Во фракцию Европейской народной партии от Франции входят «Республиканцы» (LR), которые набрали в этом году всего 7,2%.

После оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы. Он признал, что «повсюду на континенте усилили свои позиции крайне правые партии, которые в последние годы выступали против прогресса, обеспеченного Европой, будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине».

Германия

Праворадикальная «Альтернатива для Германии» (AfD) по сравнению с прошлыми выборами поднялась на 5,5 п.п., достигнув рекордных 15,6%, несмотря на серию скандалов, вызванных действиями ее представителей. Немецкие правые обогнали все партии из правящей коалиции — SPD (14,1%) «Союз 90/ Зеленые» (12%) и свободных демократов (FDP) с 5,3%, однако существенно уступили пришедшему первым консервативному альянсу Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (CDU/CSU), который входит во фракцию EPP, — он набрал 30%.

Из 96 мест, предназначенных для немецких законодателей, представители CDU/CSU займут 29, AfD — 15, СДПГ — 12, Зеленые — 16 и FDP — 5.

«Альтернативу для Германии» исключили в мае 2024-из еврофракции «Идентичность и демократия» (ID), хотя вместе с французским «Национальным объединением» они могли увеличить ее представленность почти на 20 кресел. После успеха на выборах 9 июня AfD призвала к проведению досрочных выборов в самой ФРГ по примеру Франции. Однако 10 июня федеральное правительство сообщило, что у него «нет и мысли» о таком решении.

Испания

В Испании на этих европейских выборах, как и в Германии, победили ушедшие в оппозицию консерваторы, которые принадлежат к фракции EPP — Народная партия (PP) набрала около 34,18% (в 2019 году — 20,35%). Правящая партия премьера страны Педро Санчеса — Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — получила около 30,19% (в 2019 году —33,18%). Испанские правые в лице партии VOX, которые принадлежат к фракции умеренных евроскептиков ECR, набрали 9,62%, увеличив свою представленность в ЕП с трех до шести кресел. В 2024 году в Испании также появилась новая ультраправая партия «Праздник окончен» (SALF), которой удалось набрать 4,58% — ее представители займут три места в Европарламенте.

Таким образом, из предназначенного для испанских депутатов 61 кресла сторонники правых и ультраправых идей займут девять.

Италия

В Италии победу одержала партия умеренных евроскептиков «Братья Италии» во главе с премьер-министром страны Джорджей Мелони, набравшая около 28,59% (в 2019 году получила всего 6,44%). Таким образом она предварительно расширила представленность ECR, к которой принадлежит, на 19 мест.

Другие партии, придерживающиеся правых взглядов, наоборот, потеряли в этом году. Например, «Лига за Сальвини-премьера» (LN), принадлежащая к фракции «Идентичность и демократия», ухудшила результат по сравнению с 2019 годом приблизительно на 25%. Популистское «Движение пяти звезд» (M5S) получило 9,66% против 17,06% пятью годами ранее. Правая партия «Вперед, Италия» (FI), созданная Сильвио Берлускони, получила в этом году 8,8%. Однако она входит не в правые фракции Европарламента, а в консервативную EPP.

Польша

В Польше победителем стала «Гражданская коалиция» (KO) партия премьера Дональда Туска, который пообещал в прошлом году вернуть страну на европейских путь после почти 10 лет правления правой партии «Право и справедливость» (PiS). KO, принадлежащая к Европейской народной партии, получила около 37,4%, то есть примерно 18 мест. Еще 7,3% (примерно два места в ЕП) получило объединение «Третий путь», которое вместе с союзниками Туска входит в правящую коалицию в республике.

PiS, которая принадлежит к фракции ECR, отстала от KO менее чем на 1% и получила около 20 мест. Кроме того, ультраправому польскому объединению «Конфедерация» в этом году удалось войти в Европарламент, заполучив шесть из 53 предназначенных для польских законодателей мест.

Почему правым удалось добиться успеха

Согласно предварительным итогам, ультраправые добились значительных успехов по всему блоку. «Европейские консерваторы и реформисты» и «Идентичность и демократия» будут вместе контролировать 131 место. В новый состав Европарламента вне фракций войдут также 15 законодателей от «Альтернативы для Германии», 10 представителей правой венгерской партии «Фидес», шесть членов ультраправой польской «Конфедерации», три представителя болгарской партии «Возрождение», которую называют «близкой к Кремлю», и три члена ультраправой испанской SALF.

Усиление правых отчасти произошло из-за снижения популярности либералов (фракция Renew) и Зеленых, которые понесли наибольшие потери на этих выборах. Это демонстрирует недовольство населения амбициозным зеленым курсом ЕС. The Guardian напоминает, что зеленые успешно выступили на европейских выборах в 2019 году, когда студенческие протесты, иконой которых стала Грета Тунберг, поставили климатическую повестку на первый план, но сейчас военные действия и экономические трудности вытеснили экологические проблемы из сознания избирателей, а Европу охватили фермерские протесты, организаторы которых призывают остановить зеленую сделку.

Профессор Колумбийского университета и директор Европейского института Адам Туз отмечает в подкасте журнала Foreign Policy, что так называемые «маргиналы» европейской политики, то есть радикально правые силы, добились успеха, поскольку выборы в Европарламент становятся для граждан ЕС «способом выпустить пар». По его словам, это «важный политический референдум», поскольку явка становится рекордной уже вторые выборы подряд (около 50%). Именно маргинальные партии, отмечает Туз, располагают максимально лояльным и преданным электоратом и потому сохраняют тенденцию добиваться хороших результатов.

Эта предвыборная кампания сопровождалась серьезным ростом насилия в отношении политиков. В Германии было зафиксировано несколько случаев нападения на представителей как правящих партий (СДПГ), так и АдГ. 15 мая было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступает против военной поддержки Украины. 7 июня неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксена, которая обещала поставить Киеву истребители F-16.

Как результаты выборов скажутся на внешней политике ЕС

Ожидать принципиальных изменений во внешнем курсе ЕС из-за роста популярности правых и ультраправых партий не приходится. Традиционные европейские партии EPP и S&D останутся ключевой силой в главном законодательном органе союза, несмотря на снижение рейтинга второй. С большой долей вероятности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост.

При этом, например, входящая в EPP немецкая ХДС, которая сейчас находится в оппозиции в бундестаге, выступает за более смелые решения в области военной помощи Украине, например, за поставки дальнобойных ракет TAURUS. Кроме того, лишь часть из так называемых радикальных европейских партий выступает против военной поддержки Киева и антироссийских санкций. В том числе за продолжение поставок выступают принадлежащие к фракции ECR «Братья Италии» и польская «Право и справедливость». Именно с ECR фон дер Ляйен не исключала возможность сотрудничества, за что была раскритикована европейскими зелеными и социал-демократами. Politico называет отношение к России одной из самых весомых причин раскола между правыми партиями в ЕС.

В любом случае Европарламент не определяет напрямую внешний курс ЕС, а выпускаемые им резолюции, в том числе на тему украинского конфликта, носят рекомендательный характер.

В то же время Euractiv отмечает, что рост представленности крайне правых в Европарламенте можно считать проекцией того, что произойдет в ближайшие пять лет на национальном уровне по всей Европе. Крайне правые, все чаще попадающие в национальные правительства в ЕС, могут заполучить более существенное влияние на решения Евросоюза в области внешней политики, ведь в Евросовете решения принимаются единогласно. Таким образом, эпизодов, подобных блокировке пакета помощи для Киева в декабре 2023-го премьером Венгрии Виктором Орбаном, может стать больше.