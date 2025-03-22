Прошел год со дня нападения на «Крокус», крупнейшего за 20 лет теракта в России

«Со всех сторон стреляли, просто со всех». Хронология теракта в «Крокусе»

Атака на подмосковный концертный зал «Крокус» стала крупнейшим терактом в России за 20 лет — с захвата школы в Беслане в 2004-м. В годовщину нападения РБК восстановил его хронологию

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 18:54 (здесь и далее указано московское время) у входа № 14 в выставочный центр «Крокус Экспо» («Крокус Сити Холл» — его часть) припарковался белый легковой Renault. У центра было шумно и многолюдно — до концерта группы «Пикник» оставался час. На выступление рок-музыкантов с симфоническим оркестром продали все билеты (концертный зал вмещал 6,2 тыс. человек). На входе работали металлоискатели, охранники проверяли у посетителей сумки.

В 19:58, за две минуты до начала концерта, из белого Renault вышли четыре человека и открыли стрельбу из автоматов. Одними из первых жертв стали охранники на входе — у них не было огнестрельного оружия, только дубинки.

Эта деталь еще долго обсуждалась после нападения. Александр Хинштейн (в то время депутат Госдумы) сообщил, что оружие у охраны было, но в специальном помещении в соседнем здании. Генпрокуратура нарушений в организации охраны центра не нашла.

Многие пришедшие на концерт сначала не придали шуму значения, некоторые даже подумали, что «хлопки» — часть программы. Расстояние от входа № 14, через который зашли боевики, до холла концертного зала — около 100 м.

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Посетители спасались как могли. Очевидица Дарья рассказала телеканалу РБК, что не знала, куда бежать: «На лестнице спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но люди отвечали, что там тупик». Другой свидетель — Александр — вспоминал, что люди натыкались на «какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться». Кому-то помогали спастись работники «Крокуса». В тот вечер 15-летний гардеробщик Ислам Халилов вывел около ста человек через «Крокус Экспо».

Террористы, вооруженные АК-47, вели стрельбу по зрителям. Позднее на месте происшествия нашли около 600 отстрелянных гильз и 28 магазинов с патронами. Один из посетителей «Крокуса» сумел ненадолго обезвредить террориста, когда тот перезаряжал оружие рядом с ним и супругой. «Я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове», — рассказал мужчина. Это позволило ему с супругой покинуть «Крокус».

Фото: Reuters Фото: molniya_moskva / Telegram Фото: astrapress / Telegram Фото: РБК Фото: СК России Фото: СК России Фото: СК России

Посетители концерта рассказали РБК, что звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход.

В 20:03 террористы дошли до концертного зала. Первые выстрелы прозвучали у западной лестницы. Неизвестно, все ли они заходили через этот вход. Как рассказывал собеседник РБК в правоохранительных органах, в зале один из нападавших занял позицию возле сцены, откуда вел стрельбу, а другие заблокировали часть выходов. Они расстреливали посетителей и поджигали кресла с помощью бензина, который принесли с собой.

В это время на 15-м этаже отеля «Аквариум» (он примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3») проходил чемпионат России по танцам. На момент теракта там шли соревнования в двух возрастных группах — среди «юниоров» (14–15 лет) и «сеньоров» (старше 35 лет).

В момент начала атаки «пары были на паркете, танцевали свой финал», вспоминали очевидцы. Один из них рассказал РБК, что столкнулся с «толпой из человек десяти», от которых услышал про стрельбу, но сначала счел это розыгрышем. Соревнования остановили только после объявления о начале пожара. Все участники турнира смогли выйти из здания, никто не пострадал.

В 20:11 террористы покинули здание, скрывшись на том же белом Renault. На парковке машина сбила восьмилетнего Илью и его 11-летнюю сестру Иру. Мальчик получил множество травм, ему потребовалась операция.

13 минут — столько, по официальным данным, террористы провели в «Крокусе».

Около 20:15 первые сообщения о ЧП начали появляться в телеграм-каналах. К этому времени пожарные комплекса уже проложили рукав, подающий воду от автоцистерны, в гейт (ворота за пространством сцены, через которые происходит загрузка-выгрузка декораций), рассказал РБК специалист отдела пожаротушения АО «Крокус» Денис Пытляк. На месте также проводили эвакуацию специалисты 310-й пожарной части.

В 20:18 пожару присвоили второй ранг сложности (из пяти возможных).

В 20:20 прибыли сотрудники четвертой пожарно-спасательной части, рассказал Пытляк. Спасатели присоединились к эвакуации зрителей, стали выводить людей из гардероба и других помещений, добавил он.

В 20:30 видео пожара начали публиковать СМИ. В то же время ТАСС сообщил, что московский СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены в «Крокус Сити Холл».

В 20:40 ранг пожара повышен до четвертого.

Фото: ТАСС Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 20:49 губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что выехал на место происшествия. Власти создали оперштаб. Через 15 минут событие прокомментировал и мэр столицы Сергей Собянин — он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Первая бригада скорой помощи, по заявлениям властей, прибыла к «Крокусу» через четыре минуты после вызова, когда еще были слышны звуки выстрелов. В пресс-службе Минздрава Московской области не уточнили, во сколько и кем был сделан вызов. Воробьев в 21:24 сообщил, что около «Крокуса» более 70 машин скорой. В то же время Минздрав подтвердил, что в больницы привезли первых пострадавших.

Около 21:30 ФСБ подтвердила, что в результате нападения на «Крокус» есть погибшие и раненые.

В 21:49 публикация о пожаре появилась в телеграм-канале подмосковного главка МЧС. К тому моменту вывели из подвала здания около сотни человек и продолжали снимать людей с крыши здания.

В 21:57 Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Около 22:00 в здании начала рушиться кровля.

В 22:39 губернатор Воробьев сообщил, что известно о 40 погибших и более чем о 100 пострадавших.

Списки погибших и раненых дополнялись всю ночь и весь следующий день. Но их обновление продолжалось еще полторы недели. К 3 апреля стало известно о 145 погибших и 551 пострадавшем. В январе 2025 года глава СК Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил, что жертвами трагедии стали 146 человек.

Ночь после теракта

Около полуночи Reuters, France 24 и Al Arabiya сообщили, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Неназванные американские официальные лица заявили The New York Times и Reuters, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известно как «Вилаят Хорасан», запрещено в России).

В 0:50 МЧС отчиталось о локализации пожара на площади 12,9 тыс. кв. м.

К 1:00 сотрудники СОБР покинули здание «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления и невозможности в нем находиться, сообщил Александр Хинштейн.

В 1:30 «РИА Новости» анонсировало выступление Владимира Путина, однако к 2:00 заявило, что ссылка на трансляцию — техническая ошибка.

Около 3:00 президент встретился с главами ФСБ, МВД, СК и Росгвардии. В Кремле подчеркивали, что о произошедшем Путину доложили в первые минуты теракта.

Около 3:50 Путин через вице-премьера Татьяну Голикову пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе».

В 4:48 губернатор Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом «Крокуса» рухнула, идет разбор завалов.

Поиски нападавших, допросы и аресты

Утром 23 марта в телеграм-каналах начала появляться информация о том, что в Брянской области остановили автомобиль, на котором могли скрыться террористы.

В 10:25 Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в районе деревни Хацунь в Брянской области. Во время погони со стрельбой машина перевернулась — одного задержали на месте, второго нашли около 3:50, остальные скрылись в лесу.

Фаридуни Шамсидин (Фото: margaritasimonyan / Telegram) Далержон Мирзоев (Фото: margaritasimonyan / Telegram) Задержание Саидакрами Рачабализода (Фото: Rybar / Telegram) Мухаммадсабир Файзов (Фото: Скриншот с видео RT)

В 11:16 Кремль сообщил, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта. По данным ведомства, они намеревались перейти российско-украинскую границу.

Предполагаемые террористы смогли отъехать от «Крокуса» на расстояние 400 км, до границы с Украиной им оставалось около 145 км, с Белоруссией — 210 км.

В 13:18 и 13:51 главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видеозаписи с двумя задержанными. Первый заявил, что за нападение ему обещали около 500 тыс. руб., а готовился к теракту он, слушая «проповедника» в Telegram. Те, с кем он общался, доставили оружие нападавшим, сказал он. Второго задержанного Симоньян назвала «главарем упырей». На записи мужчина общается при помощи переводчика, он рассказывает о знакомстве с человеком по имени Абдулло через Telegram и покупке машины для работы в такси.

Кадры допроса третьего задержанного появились около 17:00, четвертого — около 22:00. Предполагаемых исполнителей теракта доставили в московский СК около 21:30.

В 15:30 Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал теракт кровавым и варварским и выразил соболезнования родным пострадавших и погибших. Также президент объявил 24 марта днем общероссийского траура. В своем обращении президент заявил, что с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы.

26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след». Николай Патрушев, занимавший тогда должность секретаря Совбеза, в тот же день высказался еще более категорично. Отвечая на вопрос, стоит ли за атакой Украина или «Исламское государство», Патрушев заявил: «Конечно, Украина». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту. Страны «Группы семи» также заверили, что Украина отношения к преступлению не имеет.

В 19:18 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в «Крокусе».

В течение дня по всей стране, а также у посольств России прошли акции памяти. Люди несли цветы, игрушки, зажигали свечи.

Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Стихийный мемориал в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Люди несут цветы вдоль дороги напротив здания «Крокус сити холла» в память о жертвах теракта, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Баннер на здании стадиона Динамо с выражениями скорби в связи с событиями в подмосковном «Крокус сити холле», Москва, 23 марта 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Мужчина возлагает цветы у посольства России в Ереване, Армения, 23 марта 2025 года (Фото: Грант Гетадарян / РБК) Баннер на улице Москвы с выражениями скорби в связи с событиями в подмосковном «Крокус сити холле», 23 марта 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Также выстраивались очереди на сдачу крови. В ночь на 24 марта депздрав Москвы сообщил, что кровь для пострадавших сдали более 4 тыс. человек. В Подмосковье донорами стали 3 тыс. человек.

Что известно об исполнителях теракта

В воскресенье, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе»:

Мухаммадсобир Файзов — самый молодой из обвиняемых, ему тогда было 19 лет, он уроженец Узбекистана. Во время задержания он получил травмы. На первое заседание суда мужчину привезли на инвалидной коляске, его глаз не открывался. Ранее он работал стилистом в салонах красоты — сначала в сети барбершопов «Площадка», затем в салоне MyStyle в Тейково.

— самый молодой из обвиняемых, ему тогда было 19 лет, он уроженец Узбекистана. Во время задержания он получил травмы. На первое заседание суда мужчину привезли на инвалидной коляске, его глаз не открывался. Ранее он работал стилистом в салонах красоты — сначала в сети барбершопов «Площадка», затем в салоне MyStyle в Тейково. Далерджону Мирзоеву на момент ареста было 32 года, он из Таджикистана — там у него остались жена и четверо детей. Там же он начал таксовать, а потом приезжал в Россию на заработки. Родственник Мирзоева рассказал, что тот работал таксистом и спал в его доме, но в ноябре съехал к другу, а потом «куда-то пропал». В разговоре с «РИА Новости» его отец, Барот Мирзоев, говорил, что сын планировал вернуться домой 24 или 25 марта. По его словам, Мирзоев-младший регулярно звонил из России, долго разговаривал с родственниками и присылал деньги.

на момент ареста было 32 года, он из Таджикистана — там у него остались жена и четверо детей. Там же он начал таксовать, а потом приезжал в Россию на заработки. Родственник Мирзоева рассказал, что тот работал таксистом и спал в его доме, но в ноябре съехал к другу, а потом «куда-то пропал». В разговоре с «РИА Новости» его отец, Барот Мирзоев, говорил, что сын планировал вернуться домой 24 или 25 марта. По его словам, Мирзоев-младший регулярно звонил из России, долго разговаривал с родственниками и присылал деньги. Саидакрами Рачабализоде (он тоже из Таджикистана) тогда было 30 лет, он безработный. У него есть жена и ребенок. На допросе заявил, что не помнит, где зарегистрирован в России. После поимки предполагаемых исполнителей теракта в телеграм-каналах распространялись кадры, на которых одному из мужчин при задержании отрезали часть уха. Рачабализода на первом заседании появился с повязкой на правом ухе.

(он тоже из Таджикистана) тогда было 30 лет, он безработный. У него есть жена и ребенок. На допросе заявил, что не помнит, где зарегистрирован в России. После поимки предполагаемых исполнителей теракта в телеграм-каналах распространялись кадры, на которых одному из мужчин при задержании отрезали часть уха. Рачабализода на первом заседании появился с повязкой на правом ухе. Шамсидину Фаридуни в марте 2024-го было 25 лет. Он гражданин Таджикистана, женат, у него маленький ребенок. Был разнорабочим на фабрике паркета в Подольске.

На момент публикации материала они продолжают находиться под арестом.