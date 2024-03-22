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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФСБ сообщила о погибших во время теракта в «Крокусе»

ФСБ: во время теракта в «Крокус Сити Холле» есть погибшие и раненые
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
ФСБ сообщила, что в результате нападения в «Крокус Сити Холле» со стрельбой и начавшимся пожаром есть погибшие и раненые. Служба не уточнила число пострадавших. СК квалифицировал произошедшее как теракт

ФСБ сообщила о погибших во время теракта в «Крокусе»
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Во время стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле» есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в ФСБ, передает ТАСС. Число пострадавших не уточняется.

Ранее ФСБ сообщала о том, что «специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры».

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити» произошла стрельба, после чего начался пожар. Источник РБК сообщил о как минимум пяти нападавших в камуфляже. На видео с места событий слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Также в здании начался пожар, это усложнило эвакуацию. МЧС сообщало о выводе из подвала 100 человек, также эвакуация проводится с крыши здания.

К месту происшествия направили около 50 машин скорой помощи, первые раненые доставлены в больницы.

Следственный комитет завел дело по ст. 205 УК (террористический акт).

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