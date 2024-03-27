 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса»

Посетительница концерта «Пикник» рассказала РБК, как спаслась из «Крокуса»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Девушка рассказала, что первые звуки выстрелов посчитала частью программы, а побежавшие билетеры не объявили о чрезвычайной ситуации

Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса»
Video

Посетительница концерта группы «Пикник» Дарья рассказала в программе ЧЭЗ на телеканале РБК подробную хронологию теракта.

Девушка с молодым человеком сидела на балконе, первые выстрелы, по ее словам, прозвучали в 19:57. Она сначала не поняла, что происходит и посчитала «хлопки» частью программы. После этого девушка увидела убегающих билетеров, которые не объявили о внештатной ситуации

«Да, их [билетеров] могли набрать вчера вечером, и они просто хотели подработать, но тем не менее, как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, или если людей брали бы с собой», — рассказала она и напомнила, что те знали о расположении служебных выходов, но не рассказали о них сидевшим на балконе.

После того как угроза стала понятной, кто-то из мужчин поблизости скомандовал лечь на пол, Дарья и люди вокруг нее последовали этому. Откуда стреляют стало понятно не сразу: «Не самый страшный звук выстрела был […] Страшно было, и осознание ситуации пришло тогда, когда звук перезаряда я услышала. Это, по ощущениям, было совсем близко».

Очевидцы рассказали о продолжении конкурса по танцам во время теракта
Общество
Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Она сообщила, что в итоге вместе с остальными решила выбираться из зала, но куда бежать, было непонятно, некоторые прятались в туалетах, а на лестнице спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но люди отвечали, что там «тупик».

В итоге Дарье и людям с ней, как она рассказала, удалось выбраться на парковку через служебный коридор в районе центрального входа в «Крокус», после чего они побежали в сторону ТЦ «Твой дом».

«Нашли самостоятельно выход. Не видели вообще ни одного сотрудника, который бы сопровождал. Пустили какое-то словесное сообщение о том, что нештатная ситуация. И все», — добавила девушка.

К мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы
Фотогалерея 

Вечером 22 марта несколько вооруженных человек ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. Пожар охватил почти все здание на площади 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта, кровля здания обрушилась. Аварийно-спасательные работы завершились к вечеру 26 марта.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, в том числе трое детей, еще свыше 180 получили ранения. В заключениях о смерти говорится о хаотичном огне по убегавшим посетителям и стрельбе в упор и спину.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, к настоящему времени известны имена восьмерых. Четырех из задержанных, которых спецслужба подозревает в непосредственном участии, суд отправил под арест до 22 мая. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Кроме них суд арестовал еще трех фигурантов, которых считают виновными в оказании помощи нападавшим, — Аминчона, Диловара и Исмоила Исломова. По версии следствия, они предоставили им квартиру и машину. Восьмым фигурантом стал Алишер Касимов, который, по версии следствия, сдавал квартиру участникам атаки на «Крокус».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крокус Сити Холл теракт очевидцы
Материалы по теме
Как выглядит зал в «Крокусе» после разбора завалов. Видео
Общество
К мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы
Общество
В Душанбе допросили родственников обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью легковушками Общество, 01:53
Определились все участники финальной части Евро-2024 Спорт, 01:35
Задержанного за пост о «Крокусе» арестовали по делу о хулиганстве Общество, 01:29
При обстреле Белгорода пострадал мужчина Политика, 01:07
Роспатент отказал в правах автору инсталляции «Счастье не за горами» Бизнес, 01:06
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Политика, 00:59
Армия Израиля заявила о ликвидации замглавы военного крыла ХАМАС Политика, 00:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Украина вышла на Евро-2024 Спорт, 00:43
Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса» Общество, 00:34
Власти Белгорода будут запускать сигнал воздушной тревоги в ночное время Политика, 00:32
В Белгороде и районе объявили ракетную опасность Политика, 00:06
«Росатом» намерен выпускать собственные облигации. Нужно ли это рынку Pro, 00:01
Охрана концертных площадок. Как это работает Технологии и медиа, 00:00
Эксперты не увидели угрозы для бума IPO в будущем снижении ставок Финансы, 00:00