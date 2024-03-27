Посетительница концерта рассказала, как спаслась из «Крокуса»

Девушка рассказала, что первые звуки выстрелов посчитала частью программы, а побежавшие билетеры не объявили о чрезвычайной ситуации

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Посетительница концерта группы «Пикник» Дарья рассказала в программе ЧЭЗ на телеканале РБК подробную хронологию теракта.

Девушка с молодым человеком сидела на балконе, первые выстрелы, по ее словам, прозвучали в 19:57. Она сначала не поняла, что происходит и посчитала «хлопки» частью программы. После этого девушка увидела убегающих билетеров, которые не объявили о внештатной ситуации

«Да, их [билетеров] могли набрать вчера вечером, и они просто хотели подработать, но тем не менее, как будто бы, если бы они кричали: «Стрельба, ложитесь!», возможно, спаслось бы больше людей, или если людей брали бы с собой», — рассказала она и напомнила, что те знали о расположении служебных выходов, но не рассказали о них сидевшим на балконе.

После того как угроза стала понятной, кто-то из мужчин поблизости скомандовал лечь на пол, Дарья и люди вокруг нее последовали этому. Откуда стреляют стало понятно не сразу: «Не самый страшный звук выстрела был […] Страшно было, и осознание ситуации пришло тогда, когда звук перезаряда я услышала. Это, по ощущениям, было совсем близко».

Она сообщила, что в итоге вместе с остальными решила выбираться из зала, но куда бежать, было непонятно, некоторые прятались в туалетах, а на лестнице спрашивали, есть ли выход сверху или снизу, но люди отвечали, что там «тупик».

В итоге Дарье и людям с ней, как она рассказала, удалось выбраться на парковку через служебный коридор в районе центрального входа в «Крокус», после чего они побежали в сторону ТЦ «Твой дом».

«Нашли самостоятельно выход. Не видели вообще ни одного сотрудника, который бы сопровождал. Пустили какое-то словесное сообщение о том, что нештатная ситуация. И все», — добавила девушка.

Вечером 22 марта несколько вооруженных человек ворвались в «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу по посетителям и подожгли концертный зал. Пожар охватил почти все здание на площади 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта, кровля здания обрушилась. Аварийно-спасательные работы завершились к вечеру 26 марта.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, в том числе трое детей, еще свыше 180 получили ранения. В заключениях о смерти говорится о хаотичном огне по убегавшим посетителям и стрельбе в упор и спину.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек после теракта, к настоящему времени известны имена восьмерых. Четырех из задержанных, которых спецслужба подозревает в непосредственном участии, суд отправил под арест до 22 мая. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Кроме них суд арестовал еще трех фигурантов, которых считают виновными в оказании помощи нападавшим, — Аминчона, Диловара и Исмоила Исломова. По версии следствия, они предоставили им квартиру и машину. Восьмым фигурантом стал Алишер Касимов, который, по версии следствия, сдавал квартиру участникам атаки на «Крокус».