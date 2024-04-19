Страны G7 отвергли причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Главы МИД G7: заявления о причастности Киева к теракту в «Крокусе» не обоснованы

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Страны «Группы семи»: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония — отвергают причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», полагая, что ответственность за произошедшее должно нести «Исламское государство» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел объединения.

Министры отметили, что обвинения в этом Киева со стороны российских властей «не обоснованы», и призвали «прекратить использовать эту трагедию» против Украины.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взял на себя афганский филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Об этом же говорил и глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, западные спецслужбы и Украина были интересантами нападения для создания паники в российском обществе.

Следственный комитет докладывал, что получил данные о подготовке террористов к нападению на «Крокус», которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины. Следователи выяснили, что исполнители теракта получали деньги и криптовалюту с Украины.

В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.