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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе

Госдума наградила спасшего людей в «Крокусе» Халилова грантом на обучение в вузе
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Ислам Халилов
Ислам Халилов (Фото: ТАСС)

15-летнего Ислама Халилова, спасавшего посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта 22 марта, наградили грантом на обучение в российском вузе, сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в Госдуме, в ней приняли участие представители Общества дружбы с Кыргызстаном и дипломаты киргизского посольства.

Посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат отметила, что Халилов «продемонстрировал дружбу в самом высоком понимании, когда ты готов отдать свою жизнь за чужих тебе людей». Она призвала подростка не забывать, что тот представляет свою семью, киргизский народ и российское государство.

В ходе церемонии Халилов выразил благодарность за возможность получить образование в любом российском вузе.

Как рассказал ранее его отец Бахтиёр Халилов, у них интернациональная семья, так как сам он узбек, а жена — киргизка. Семья часто переезжала — до России жила в Узбекистане, Киргизии и Казахстане, причем Ислам впервые начал подрабатывать уже в 12 лет.

В день теракта, 22 марта, школьник работал гардеробщиком на минус первом этаже. Халилову удалось вывести около ста человек через комплекс «Крокус Экспо», который входит в состав торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити». По словам подростка, один из нападавших на концертный зал находился от него в 40–50 м.

Спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили грантом на обучение в вузе
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Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявила о причастности к нападению украинских спецслужб. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему. Жертвами теракта стали 144 человека.

Арестованы четверо непосредственных исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, а также те, кто помогал им с жильем, транспортом и пр., — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Назримад Лутфуллои и Алишер Касимов.

1 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте — 25-летнего Якубджони Юсуфзоду, который за несколько дней до нападения перечислил соучастнику деньги для «обеспечения проживания террористов», уточнили в Следственном комитете. Другую часть средств он перечислил одному из исполнителей теракта после атаки.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт награждение Киргизия школьники
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