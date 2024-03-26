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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Патрушев ответил «Украина» на вопрос о виновных в атаке на «Крокус»

Патрушев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит Украина
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Журналисты спросили у Патрушева, стоят ли за терактом в «Крокус Сити Холле» запрещенный в России ИГИЛ или Украина. Кремль отмечал, что следствие еще идет, поэтому власти не делают заявлений о возможных связях нападавших
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил: «Конечно, Украина».

Как отмечает «Интерфакс», журналисты поинтересовались у секретаря Совбеза, стоит ли за атакой Украина или запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Власти Украины не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал. А ответственность за атаку взяли на себя боевики ИГИЛ.

Власти США исключали причастность Киева, а также передавали Москве разведданные об активности боевиков «Вилаят Хорасан» (возникшая в Афганистане ветвь ИГИЛ, также запрещена в России), писала The New York Times. Посольство США в России сообщило РБК, что американское правительство по специальным каналам делилось с Москвой информацией, которая подтолкнула их к размещению в начале марта предупреждения на сайте дипмиссии в Москве о рисках атак экстремистов на территории страны.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Российский президент Владимир Путин накануне заявил о попытке США «убедить своих сателлитов» в вине именно ИГИЛ и отсутствии «киевского следа» в теракте. Он признал, что атаку совершили радикальные исламисты, но отметил, что российскую сторону интересует заказчик. Путин добавил, что нападение «может быть лишь звеном» в серии атак, совершенных теми, кто «с 2014 года воюет» с Россией.

На следующий день у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова поинтересовались, допускают ли в Кремле, что исполнители могут быть связаны с властями Украины. Песков ответил на это, что руководство страны «проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу», но следствие по делу еще продолжается, и, пока оно не закончено, власти России не могут позволить себе заявлений о возможных связях террористов.

Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» 22 марта — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, Басманный суд арестовал их на два месяца. В теракте погибли 139 человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Николай Патрушев Крокус Сити Холл Украина Исламское государство теракт
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
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