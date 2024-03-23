Мужчина рассказал, как обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле»

Михаил был в «Крокусе» вместе с женой. Он смог обезвредить одного из террористов, когда тот перезаряжал оружие. Вместе с другим зрителем мужчины вырубили нападавшего. Михаил и его супруга выбрались из здания

Момент нападения террористов в «Крокус Сити Холле» (Фото: Reuters)

Один из находившихся в «Крокус Сити Холле» во время атаки террористов мужчин рассказал, как обезвредил нападавшего. Рассказ мужчины по имени Михаил показал телеканал «Россия 24».

Михаил был в «Крокусе» с женой. Он рассказал, что этот террорист «хладнокровно расстрелял людей» и стал двигаться к нему с супругой.

«В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие, секунда у меня была на размышления, <...> я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина.

Затем к нему подбежал еще один зритель, он нанес несколько мощных ударов, и террориста удалось вырубить. Позднее Михаил нашел свою жену, они смогли уехать.

«Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника», — рассказал мужчина. Он добавил, что потом понял, что своим поступком спас жизни десятков людей.

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта, когда там должен был пройти концерт группы «Пикник». В здание вошли неизвестные с оружием и открыли стрельбу. Также произошло два взрыва, начался пожар.

По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Пострадавших более 120, сообщал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что концертный зал выгорел, есть угроза обрушения потолка. На 15:00 мск, по данным МЧС, продолжается тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах здания, общая площадь пожара — 500 кв. м.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом», 24 марта он объявил днем общенационального траура. По его словам, четверо нападавших задержаны, они «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Всего задержаны 11 причастных к теракту.