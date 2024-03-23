 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Мужчина рассказал, как обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Михаил был в «Крокусе» вместе с женой. Он смог обезвредить одного из террористов, когда тот перезаряжал оружие. Вместе с другим зрителем мужчины вырубили нападавшего. Михаил и его супруга выбрались из здания
Момент нападения террористов в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;
Момент нападения террористов в «Крокус Сити Холле» (Фото: Reuters)

Один из находившихся в «Крокус Сити Холле» во время атаки террористов мужчин рассказал, как обезвредил нападавшего. Рассказ мужчины по имени Михаил показал телеканал «Россия 24».

Михаил был в «Крокусе» с женой. Он рассказал, что этот террорист «хладнокровно расстрелял людей» и стал двигаться к нему с супругой.

«В тот момент, когда он поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие, секунда у меня была на размышления, <...> я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина.

Затем к нему подбежал еще один зритель, он нанес несколько мощных ударов, и террориста удалось вырубить. Позднее Михаил нашел свою жену, они смогли уехать.

«Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника», — рассказал мужчина. Он добавил, что потом понял, что своим поступком спас жизни десятков людей.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта, когда там должен был пройти концерт группы «Пикник». В здание вошли неизвестные с оружием и открыли стрельбу. Также произошло два взрыва, начался пожар.

Читайте на РБК Pro
Битва визионеров: как испортились отношения Илона Маска и Сэма Альтмана
Компании столкнулись с парадоксальными проверками ФТС. Что происходит
Умер Франс де Вааль. О чем он успел предупредить человечество
Трудности перевода: как теперь рассчитываться с китайскими партнерами

По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Пострадавших более 120, сообщал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что концертный зал выгорел, есть угроза обрушения потолка. На 15:00 мск, по данным МЧС, продолжается тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах здания, общая площадь пожара — 500 кв. м.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом», 24 марта он объявил днем общенационального траура. По его словам, четверо нападавших задержаны, они «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Всего задержаны 11 причастных к теракту.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Путин объявил 24 марта днем траура

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Над Брянской областью сбили два дрона Политика, 16:45
В Госдуме ограничат вход по разовым пропускам после теракта в «Крокусе» Политика, 16:37
Дептранс предупредил о пробках на МКАД у «Крокуса» Общество, 16:35
Мужчина рассказал, как обезвредил террориста в «Крокус Сити Холле» Общество, 16:28
Новые кадры из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время стрельбы Общество, 16:25
Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 133 Общество, 16:25
«Газпром» подал иск к австрийской OMV Бизнес, 16:14
Путин пообещал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе» Политика, 16:04
Обращение Путина из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Видео Политика, 16:01
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в «Крокусе». Видео Спорт, 15:58
«Спартак» отменил товарищеский матч в Баку Спорт, 15:54
В МГУ усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе» Общество, 15:50
«Аэроэкспресс» возместит стоимость проезда близким жертв теракта Общество, 15:47
Путин заявил, что с украинской стороны готовили «окно» для террористов Политика, 15:44