Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Он также поблагодарил врачей.

«Мы с [министром здравоохранения] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», — сказала Голикова журналистам после визита в НИИ имени Склифосовского (цитата по ТАСС).

По данным СК, при нападении погибли более 60 человек. Глава Минздрава сообщил, что госпитализированы 115 человек, включая пятерых детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых — в тяжелом состоянии.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших: в первой версии значилось 37 имен, вторую расширили до 145 (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы. Позднее департамент здравоохранения Москвы опубликовал список 80 раненых при теракте, которые были доставлены в московские больницы.

В Кремле заявили, что о нападении на «Крокус Сити Холл» Путину доложили руководители ФСБ, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава.

Накануне вечером в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу, затем начался пожар.