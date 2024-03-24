Суд назвал имена фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Им предъявлены обвинения в терроризме

Фото: СК РФ

В воскресенье, 24 марта, в Басманный районный суд Москвы доставили предполагаемых участников теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент РБК. Следствие ходатайствует об аресте этих мужчин по обвинению в терроризме (ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предполагает пожизненное лишение свободы.

Первый обвиняемый по делу — Далерджон Баротович Мирзоев

В ходе судебного заседания стало известно, что Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, у него есть четверо несовершеннолетних детей. В России у него была временная регистрация на три месяца, но она истекла. Суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в закрытом режиме. Позднее суд избрал ему арест. Мирзоев полностью признал вину, сообщил суд.

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Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса Мирзоева, которого она назвала «главарем упырей». На кадрах он рассказывает, что жил в хостеле на трассе с еще одним человеком около месяца. Некий знакомый по имени Абдулло, с которым он познакомился 10–12 дней назад в Telegram, предложил им купить машину у его родственников. Они встретились во время сделки на Дмитровском шоссе. На этой машине мужчины собирались работать в такси.

Второй обвиняемый — Саидакрами Муродали Рачабализода.

Из опубликованных ранее главным редактором RT Маргаритой Симоньян видеороликов допроса задержанных известно, что Мухаммадсобиру Файзову 19 лет. Во время задержания он получил ранение, и теперь его глаз не закрывается. Файзов в конце прошлого года работал в парикмахерских Ивановской области — сначала в Иваново, потом в Тейково. Владелица парикмахерской в Тейково сообщила журналистам, что он проработал меньше трех месяцев и в январе уволился. Никаких подозрений он не вызывал.

Шамсуддин Фаридуни на видео, распространенном RT, лежит лицом вниз. Он сообщил, что 4 марта прилетел из Турции, куда ездил «ради документов». На вопрос силовиков, что он делал в «Крокус Сити Холле», он сообщил: «Застрелил людей за деньги». По его словам, за это ему обещали 500 тыс. рублей, половину из которых ему перевели авансом на банковскую карту.

Задержанный рассказал, что зарегистрировался в телеграмме на урок проповедника. Задание он получил от его помощника. С организаторами теракта Фаридуни также общался через этот мессенджер.

22 марта около 20:00 четверо вооруженных мучжин в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, 180 человек пострадали.