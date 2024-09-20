Барбершоп в Иваново вернул вывеску, снятую после теракта в «Крокусе»

Фото: barbershopmystyle / VK

В Иваново снова открылся барбершоп, в котором работал обвиняемый в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента, которая побывала в ивановском поселке Тейково.

Хозяева заведения снова установили вывеску, снятую сразу после теракта. Продавцы соседних магазинов выразили надежду, что барбершоп скоро откроется, поскольку он был очень востребован.

«Вывеска появилась примерно в конце лета, но они закрыты. Предположения, что они откроются, понятно, появились, но здесь никого нет», — рассказал агентству продавец соседнего магазина Максим. По его словам, парикмахерская была популярным местом, в котором хорошо стригли, а у Файзова было очень много клиентов.

Продавец другого магазина рассказала, что барбершоп открылся осенью 2023 года, и, хотя он не работает с 23 марта, собственники исправно платят аренду. По ее словам, сейчас они ищут другого специалиста, потому что особым парикмахерским талантом обладал именно Файзов. Она предположила, что он мог пойти на теракт из-за денежного вопроса.

Мухаммадсобиру Файзову 19 лет, он работал стилистом в салонах красоты — сначала в сети барбершопов «Площадка», затем в салоне MyStyle в Тейково. Файзов — уроженец Таджикистана.

22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Потом они подожгли зал и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это отрицают.

По делу о теракте задержаны свыше 20 человек. Предполагаемыми исполнителями следствие считает Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Файзова, они арестованы.