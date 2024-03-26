Москалькова заявила о недопустимости пыток задержанных

Задержания «бывают в очень острой форме», но пытать фигурантов дел недопустимо, заявила омбудсмен Москалькова. Обвиняемых в нападении на «Крокус» доставили в суд с травмами, одного из них — на каталке

Татьяна Москалькова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Применение пыток к задержанным и обвиняемым недопустимо, все процессуально-оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом, заявила журналистам уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

При этом омбудсмен признала, что «задержание преступников бывает в очень острой форме» и уголовное законодательство предусматривает, что «действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность» (цитата по ТАСС).

Согласно ст. 21 Конституции, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

24 марта в Басманный суд доставили четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», где, по последним данным, погибли 139 человек. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. На фото и видео из суда видно, что обвиняемых доставили в суд с травмами, отеками, перевязанной головой, одного из них — на каталке в сопровождении медиков, а у другого вокруг шеи был обмотан пакет. Помимо того, ранее в телеграм-каналах распространились кадры, на которых одному при задержании отрезали часть уха, а другого пытали током.

Когда накануне журналисты затронули эту тему в беседе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, он сказал: «Я оставлю без ответа этот вопрос».

Всего в рамках дела о теракте задержаны 11 человек. Накануне суд арестовал еще трех фигурантов, которых считают виновными в оказании помощи нападавшим, — Аминчона, Диловара и Исмоила Исломова. По версии следствия, они предоставили им квартиру и машину. Восьмым фигурантом стал Алишер Касимов, который, по версии следствия, сдавал квартиру участникам атаки на «Крокус».