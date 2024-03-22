Очевидцы рассказали о стрельбе в «Крокус Сити Холле» перед концертом

Стрельба в «Крокус Сити Холле» началась перед концертом группы «Пикник», по словам источника РБК, огонь из автоматов открыли трое в камуфляже

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье началась перед концертом группы «Пикник», когда зрители уже собрались на месте, сообщила РБК очевидица Светлана.

«Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у «Крокуса» полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда», — рассказала она.

Об стрельбе в «Крокус Сити Холле» пишут SHOT, Baza, Mash, РЕН ТВ и «Осторожно, новости».

Еще одна очевидица рассказала «Осторожно Новости», что находилась на бельэтаже, когда началась стрельба.

«Мы легли на пол, потом поняли, что все люди наверх идут, начали двигаться наверх. Выбрались в итоге куда-то наверху <...> Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними», — сообщила она.

«Кто-то разбил окно на парковку и мы выбежали просто без вещей, без всего, в чем были. На парковку через разбитое окно. Кто-то из людей разбил его и люди выбегали, не толкались, ничего. Все очень аккуратно и на самом деле помогали друг другу выйти. Мы сбежали на парковку, стояла машина такси, какие-то люди, с которыми мы бежали, мы не знакомы вообще, мы все в эту машину еле залезли и сейчас едем», — рассказал каналу другой очевидец.

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По словам источника РБК в правоохранительных органах, в здание концертного зала ворвались три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Об этом же сообщил корреспондент «РИА Новости», с его слов, все трое ворвались в партер.

На месте на фоне атаки начался крупный пожар. Со слов корреспондента агентства, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, после чего началось возгорание.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — сказал он.

Другие очевидцы сообщили РЕН ТВ, что оказались заблокированы на втором этаже здания из-за пожара.

По информации «Осторожно новости», у горящего здания частично обрушилась кровля, на место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московские подразделения СОБР и ОМОН подняты по тревоге в связи со случившимся, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.