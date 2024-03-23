Четырех подозреваемых в атаке на «Крокус» доставили в СК в Москву
Четверых задержанных в Брянской области по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» доставили в Следственный комитет в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Их привезли в двух автозаках, они находятся во дворе СК.
Ведомство не раскрывало имен подозреваемых. Всего задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные исполнители.
СК возбудил уголовное дело о теракте (это ст. 205, по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы). Президент Владимир Путин назвал случившееся «кровавым, варварским террористическим актом», 24 марта он объявил днем общенационального траура.
По его словам, террористы «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Киев отвергал причастность к случившемуся.
Телеканал RT и его главред Маргарита Симоньян ранее показали кадры допроса четверых возможных террористов. Один из них рассказал, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника». За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб.
По последним данным Следственного комитета, число жертв — 133. Так как поисковая операция еще идет, их число может увеличиться. Пострадавших — 140.
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