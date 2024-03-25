Хинштейн: у охранников «Крокуса» было оружие, но несли службу они без него

Хинштейн заявил, что у охранников «Крокуса» было оружие в соседнем здании

Охранники на входе в концертный зал несли службу без спецсредств, их оружие находилось в соседнем здании, сообщил депутат Александр Хинштейн. Генпрокуратура ранее не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП), работавших в «Крокус Сити Холле», было оружие в специальном помещении, однако службу они несли без него, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно (оружие. — РБК) есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе—несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал депутат.

Позднее Хинштейн уточнил, что на вооружении ЧОПа концертного зала находится «несколько десятков единиц боевого служебного оружия», в частности пистолеты «ИЖ-71» и самозарядные ружья «Сайга-20КВ».

Оружие хранится в соседнем от «Крокуса» здании, где также базируется группа быстрого реагирования, которая, по словам депутата, на место теракта не выезжала.

Хинштейн пояснил, что частные охранные организации (ЧОО) по закону не могут иметь вооруженные посты в местах массового пребывания людей, а должны лишь располагать в своем арсенале служебным оружием.

РБК обратился за комментарием к руководителю ЧОП «Крокус Профи» ЮриюСеврюкову.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 139 человек, 182 пострадали.

Генеральная прокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла». «По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на данном массовом мероприятии не установлено. Законодательство не содержит императивных требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях», — сообщил источник «РИА Новостей».

Экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в разговоре с телеканалом РБК высоко оценил работу сотрудников охраны концертного зала. «То, что они [охрана] могли сделать, — это помочь людям эвакуироваться, показывали людям пожарные выходы, помогали, <...> они выносили и раненых, и убитых, чтобы они не остались под завалами. Моя личная оценка — самая высокая. Никто не покинул территорию, подключились охранники из соседних зданий. У них руки были в крови, они пытались сделать все, что они могли. Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — сказал Агаларов.