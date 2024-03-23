СК, ФСБ, МЧС и Минздрав доложили Путину о теракте в «Крокус Сити»

Силовики и члены правительства доложили Путину о теракте в «Крокус Сити»

О произошедшем президенту сообщили руководители ФСБ, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава

Президенту Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» руководители ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, сообщил Кремль, передает «Интерфакс».

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о мерах, принятых для спасения посетителей «Крокус Сити» и помощи пострадавшим.

Президент поговорил с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым о помощи пострадавшим.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путину «в первые минуты произошедшего» было доложено о начале стрельбы. По его словам, Путин «постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб» и «дал все необходимые указания».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу, затем начался пожар. Позднее его удалось локализовать. МЧС сообщало, что огнем было охвачено около 13 тыс. кв. м.

Источник РБК рассказывал по меньшей мере о пяти нападавших в камуфляже, которые ворвались в зал и открыли огонь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт).

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Глава Минздрава сообщил о 115 госпитализированных, включая пятерых детей.