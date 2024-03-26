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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бортников заявил о данных об «украинском следе» в теракте в «Крокусе»

Бортников: показания задержанных подтверждают версию об «украинском следе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
После теракта в «Крокусе» были задержаны 11 человек, включая четырех непосредственных исполнителей. Бортников рассказал, что полученные от них данные подтверждают версию об «украинском следе» в нападении
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Первичные данные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают «украинский след», спецслужбы будут дорабатывать информацию, заявил директор ФСБ Александр Бортников в комментарии журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

По его словам, в деле присутствует «политическая подоплека», а одни радикальные исламисты подготовить такой теракт не могли бы.

«Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это [украинский след]. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — сказал он.

Ранее сегодня Бортников не исключил, что к теракту в «Крокусе» также причастны американские и британские спецслужбы, однако заказчики пока еще не установлены. Директор ФСБ подчеркнул, что расследование продолжается, а круг выявленных пособников будет становиться больше.

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Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в «Крокус Сити Холл» и устроила там стрельбу вечером 22 марта. После этого террористы подожгли концертный зал и попытались скрыться, однако уже на следующий день были задержаны в Брянской области. В результате нападения погибли по меньшей мере 139 человек, 182 получили ранения.

Всего в рамках дела были задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, объявлена террористической и запрещена в России). Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет к нему отношения, об этом же говорили в США. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что российские власти «просто пытаются свалить все на кого-то другого».

Президент России Владимир Путин обещал найти и наказать всех причастных к теракту. «Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — подчеркивал глава государства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Крокус Сити Холл» теракт Украина Александр Бортников показания ФСБ
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