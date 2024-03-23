СОБР покинул горящий «Крокус Сити» из-за невозможности там находиться

Сотрудники спецназа Росгвардии покинули горящий «Крокус Сити» из-за невозможности там находиться в связи с сильным задымлением, сообщил Хинштейн. Они «отработали» подземный паркинг, первый этаж и часть второго, уточнил он

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления, сообщил бывший советник главы ведомства, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Сотрудники СОБР Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Хинштейн рассказал, что Росгвардия завершила досмотр парковок «Крокус Сити» и не обнаружила там взрывчатых веществ или устройств.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, вслед за ней произошел пожар, прогремело два взрыва. По данным МЧС, огонь охватил 12,9 тыс. кв. м. К 0:56 мск пожар удалось локализовать.

Источник РБК рассказывал о как минимум пяти нападавших в камуфляже, у двух из них были рюкзаки, в которых, возможно, была взрывчатка.

По предварительным данным МЧС, погибли 40 человек. Минздрав Подмосковья опубликовал списки пострадавших, в них числятся 145 человек, в том числе — дети.