Путин: со стороны Украины готовили окно для террористов из «Крокуса»

Путин заявил, что с украинской стороны готовили «окно» для террористов

Украинская сторона готовила «окно» для перехода границы для четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», заявил Путин. Ранее в ФСБ сообщали о их задержании в Брянской области. Всего задержаны 11 человек

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Для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», по предварительной информации, с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы, заявил президент Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал президент.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее сообщал о задержании 11 человек, четверых из них — непосредственных участников теракта — нашли в Брянской области. По данным ведомства, они планировали перейти российско-украинскую границу.

Путин заявил о продолжении поисков всех пособников террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что белорусские и российские спецслужбы не позволили участникам теракта в «Крокус Сити Холле» перейти «общую границу».

Теракт произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись. Пожар удалось локализовать, спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы после обрушения крыши концертного зала.

Число погибших достигло 115 человек, сообщали в СК. Госпитализированы 107 пострадавших, состояние 16 из них крайне тяжелое, рассказали в Минздраве. По данным ведомства, еще восемь человек уже выписаны, а 32 получили медицинскую помощь амбулаторно.