Пожарный из «Крокуса» раскрыл детали операции по спасению людей

Сотрудник управления пожарной охраны «Крокус Сити Холла» Денис Пытляк, который одним из первых оказался на месте теракта, рассказал, как тушили пожар и эвакуировали людей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Как начался пожар

Вечером 22-го марта после окончания рабочего дня специалист отдела пожаротушения АО «Крокус» Денис Пытляк уже подъехал к дому, когда в 20:01 ему позвонил дежурный и сообщил, что в концертном зале стрельба, эвакуируют людей. По радиосвязи сообщили диспетчеру системы пожарной защиты «Крокуса», дежурившая сотрудница вызвала дополнительные силы.

В «Крокусе» с момента ввода его в эксплуатацию действует собственная частная пожарная охрана. Сотрудники — дежурная смена состоит из четырех человек и одной пожарной машины — должны оперативно прибыть на место и продержаться в течение первых 15-30 минут до прибытия сил противопожарной службы региона. В случае с «Крокусом» это Мособлпожспас и основные силы Федеральной противопожарной службы.

В момент нападения террористов в концертном зале дежурили сотрудники отдела пожаротушения. «Обычно мы выставляемся за час, отслеживаем запуск посетителей, проверяем входные группы, ставим на дежурство цистерну. В расчете у нас всегда находится машина и четыре человека. Это происходит перед каждым мероприятием», — рассказал Пытляк. Также было и в этот раз, после обхода сотрудники пошли на выход и увидели, что люди массово покидают здание. «Тогда еще мало кто знал про стрельбу, — рассказывает он, — очевидцы, вырвавшиеся из концертного зала, говорили, что слышали хлопки. Террористы что-то бросали, не коктейль Молотова, а какие-то зажигательные смеси, вспышки которых сопровождались хлопками». По данным Следственного комитета, нападавшие использовали принесенный в канистрах бензин.

Как сообщал председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин, террористы открыли огонь около здания комплекса в 19:58, после чего проникли в холл здания, а затем в концертный зал, все время продолжая стрельбу. Нападавшие подожгли зал, покинув здание в 20:11.

Денис Пытляк приехал к зданию комплекса около 20:15. «К тому моменту наши сотрудники проложили линию [рукав, подающий воду от автоцистерны] в гейт [ворота за пространством сцены, через которые происходит загрузка-выгрузка декораций]», — вспоминает он. К этому же времени на месте уже работали специалисты 310-ой пожарной части, относящаяся к Мособлпожспасу, они занимались эвакуацией. Это две пожарные машины с автоцистерной и лестницей. «Затем — минут через пять [в 20:20] — прибыли сотрудники четверки [номер пожарно-спасательной части]. Это уже две автоцистерны и одна лестница», — говорит собеседник. Они присоединились к эвакуации зрителей, стали выводить людей из гардероба и других помещений, рассказывает Пытляк.

Помимо зала, утверждает Пытляк, горела кровля и ресторан выездного обслуживания Backstage Catering на верхнем этаже. «Не могло так получиться, что зал загорелся, и подхватилась крыша, поэтому, скорей всего, поджог был также совершен в районе кровли. Сотрудник охраны потом рассказал нам, что, когда были слышны выстрелы в фойе, с крыши уже тянул дым», — сообщил РБК Пытляк.

Источник, близкий к МЧС рассказал РБК, что в районе кровли появился дым, а затем открытое горение. «На тот момент огонь еще не разгорелся так сильно, чтобы затронуть кровлю», — заметил Пытляк.

В МЧС сообщили, что площадь рухнувшей крыши составляла 7 тыс. кв. м. Официально о месте поджогов не сообщалось. РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Теракт в «Крокус Сити Холле» Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. В ходе расследования арестованы 12 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта. Ответственность за проведение теракта взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ. Президент России Владимир Путин говорил, что Россия не может быть целью исламских фундаменталистов. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил: «Конечно, Украина». Следственный комитет заявлял о «подтвержденных данных» того, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины, которые использовались для подготовки к атаке. Киев заявлял о непричастности к теракту. После пожара в «Крокус Сити Холле» в правоохранительных органах возбудили дело о халатности (ст. 293 УК). По версии следствия, возможные нарушения требований пожарной безопасности могли стать причиной столь крупного пожара. В рамках этого дела силовики опросили ответственного за пожарную безопасность, а также начальника пожарной команды «Крокус Сити Холла».

Как тушили пожар

В первый час после поджогов в Крокусе был один боевой участок (так пожарные называют зону наиболее интенсивного возгорания, в которой сосредоточены силы и средства), — зрительный зал. Тушили очаги возгорания — рояль, стоявший на сцене с левой стороны, кресла в зале и стены.

С начала пожара внутрь здания была проложена линия, запитанная от автоцистерны, рассказал Пытляк. После прибытия специалистов 310-й пожарной части — ее подключили к гидранту со стационарной подачей воды, расход воды составлял 2,7 литров в секунду. Для тушения масштабного пожара этого количества было недостаточно. По словам Пытляка, такую площадь невозможно потушить одним стволом, глубина тушения одной линии составляет около пяти метров.

Источник, близкий к МЧС, сообщил РБК, что при такой специфике объекта и в настолько сложных условиях тушения пожара количество подаваемой воды внутрь здания изначально должно было быть кратно больше, стволы с большим расходом должны были быть поданы внутрь здания максимально оперативно, параллельно с задействованием техники МЧС по дымоудалению. По его словам, при отсутствии таких действий пожар развивается невероятно быстро, к 21:00 площадь пожара в здании «Крокус Сити Холл» оценивалась в 3000 квадратных метра, пожару был присвоен четвертый ранг (всего пять).

«В зал нельзя было пройти», — вспоминает Пытляк, поэтому приоритетом работы пожарных стало спасение людей. Большинство оставшихся в здании оказались заблокированными огнем и дезориентированы дымом. Представитель Crocus Group заявлял о том, что было эвакуировано более 5 тыс. человек, а еще 100 спасли при пожаре. В 21:14 МЧС сообщило, что пожарные вывели 100 человек.

Корреспондент РБК передавал с места событий, что в районе 22:00 к крыше концертного зала протянули пожарную автовышку и начали пролив горящих конструкций. Примерно в это же время к тушению пожара привлекли авиацию — вертолеты Ми-26, Ка-32 и Ми-8. Авиация забирала воду из расположенной рядом с «Крокусом» Москва-реки водосливными устройствами в виде корзин и сбрасывала на очаг пожара. Один вертолет-тяжеловес сбрасывает до пяти тонн воды, два других — по три тонны. Примерно в 23:15 продвижение огня было остановлено.

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По словам Пытляка противопожарная система сработала на 100%. «Другой вопрос, что она не ориентирована на террористическую атаку, когда появляется сразу несколько очагов возгорания и ведется стрельба», — говорит он. Потерпевшие после теракта в «Крокус Сити Холле» рассказывали журналистам, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды. Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявлял, что все системы пожаротушения в концертном зале сработали штатно.

Пытляк рассказал, что когда началось задымление, сигнал о нем подали дымовые датчики-извещатели. После этого разблокировались СКУДы [магнитные замки] эвакуационных выходов, автоматически отключились турникеты, остановились эскалаторы, лифты опустились на первый этаж. Затем в помещениях, где было возгорание, сработала спринклерная [оросительная] система. В зрительном зале на режим поиска и тушения вышли роботы (автоматически управляемая установка, которая начинает подавать воду на очаг возгорания) и вступили в борьбу с огнем.

«Все эти данные фиксирует компьютер, и эта информация сохранилась», — отметил Пытляк. «Роботы не могут справиться с несколькими очагами пожара, они ориентированы на один. Они не заточены под терроризм», — отмечает собеседник. По его словам, уже под утро сотрудники отряда «Лидер» (Центр по проведению спасательных операций особого риска МЧС), которые занимались проливкой и разбором конструкций, попросили отключить роботов: они мешали им работать.

Отвечая на утверждения людей в соцсетях, что в здании не сработали спринклеры, пожарный говорит: «А, где они их видели, если они открываются в очаге пожара. В случае с «Крокусом» все сработало». «Проводились постоянные тренировки, инструктажи с персоналом, с пожарными, с инструкторами, с инженерами. Раз в квартал проводим тренировку с эвакуацией», — говорит он.

Как пожарные спасали людей

«В зале 13 эвакуационных выходов, они все были открыты, но практически не были задействованы из-за стрельбы, — говорит пожарный Пытляк, — люди эвакуировались через сцену и по техническим коридорам, они боялись уходить в сторону фойе».

Много людей прятались в туалетах. «Я пытался пробиться в кабинки в туалетном помещении в фойе третьего этажа, где погибло несколько десятков человек. Они прятались явно не от дыма, а от стрельбы. Люди лежали семьями в обнимку», — вспоминает он.

Прятавшихся в туалете двух женщин удалось спасти благодаря тому, что с ними снаружи поддерживал связь родственник. «Была поставлена задача провести звено из пяти человек в туалет. Мы кратчайшим путем по эвакуационной лестнице прошли в туалеты, и там обнаружили двух женщин, которые были еще живы. Мы их вывели», — рассказал пожарный.

По его словам, часть людей погибли на эвакуационной лестнице. Оборудование все сработало, лестницы были открыты. «Но в этом случае, часть людей тоже вышла на лестницу, чтобы спрятаться от террористов, но не эвакуировались по ней и погибли [задохнувшись]», — добавляет Пытляк.

«В одном из помещений охраны мой специалист и сотрудник охраны обнаружили забаррикадировавшихся людей, — вспоминает Пытляк, — человек 25 — студенты, персонал, посетители — завалили дверь столами и принципиально не выходили, боялись. Даже на наше появление они не сразу среагировали. Мы уговорили их открыть помещение и эвакуировали, все остались живы».