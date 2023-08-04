В Москве по делам о госизмене с начала 2023 года арестовали 15 человек

Кого и за что судят за госизмену в России

С начала 2023 года ФСБ сообщила о десятках заведенных дел о госизмене. За что возбуждали дела по ст. 275 УК и как выглядит социальный портрет обвиненных в госизмене — в материале РБК

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Рекордное количество дел

В Москве по делам о госизмене (ст. 275 УК) с начала 2023 года арестовали 15 человек, следует из данных портала Мосгорсуда, которые проанализировал РБК. Это больше, чем за весь 2022 год, когда в столице по обвинению в госизмене в СИЗО поместили 13 человек. В 2021 году мера пресечения в виде ареста по ст. 275 УК была избрана в отношении десяти человек, в 2020-м — шести, а в 2019-м — 11. Таким образом, число арестованных в 2023 году является рекордным как минимум за последние пять лет.

Как мы считали При подсчете учитывались подозреваемые, которым суды Москвы в течение 2023 года избрали меру пресечения или впервые продлили ее, в случае если портал Мосгорсуда ранее не содержал данные об аресте. Это позволяет учитывать случаи, когда человек мог быть арестован в одном из регионов России, а после доставлен в СИЗО Москвы. Аналогичным способом учитывались аресты за предыдущие годы. Дела по госизмене последственны ФСБ, расследование по ним проводят следователи службы. Дела, которые ведут Центральное следственное управление ФСБ и ФСБ по Москве, слушаются в судах Москвы — Лефортовском и Мещанском соответственно. Как правило, именно на Лефортовский суд Москвы приходилась большая часть дел по ст. 275 УК.

О большинстве из 15 арестованных в Москве в 2023 году практически ничего не известно — процессы проходят в закрытом режиме.

Один из фигурантов — Кича Д.А., которого Лефортовский суд Москвы арестовал в апреле. Тогда ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что речь идет о Дмитрии Киче, сотруднике столичного оружейного завода «Промтехнология» (выпускает охотничьи и спортивные винтовки под торговой маркой ORSIS). Кича занимал должность заместителя начальника испытательной лаборатории, его обвинили «в государственной измене в пользу зарубежных стран» (каких — не уточняется).

Еще один арестованный — Михаил Взводнов. Источник ТАСС сообщал, что он работал в Ростове-на-Дону инженером-конструктором на предприятии оборонно-промышленного комплекса. ФСБ считает, что он передал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средствах ПВО и личном составе Вооруженных сил России.

В конце апреля Лефортовский суд в течение недели отправил под стражу сразу пять подозреваемых в госизмене — Бойко Е.Ю., Довганя А.С., Плыску Ю.В., Расулова Р.Н. и Слободчикову Н.М.

В начале июля был арестован бывший директор Первого крымского детективного агентства Андрей Наухацкий.

В мае суд избрал меру пресечения уроженке Крыма Ление Умеровой. 24-летняя девушка жила в Киеве, куда переехала в 2015 году. В декабре 2022 года она решила приехать в Крым, чтобы навестить отца, и была задержана пограничниками на КПП «Верхний Ларс», сообщало со ссылкой на ее брата украинское издание UA South. Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), а после обвинили в госизмене и этапировали в Москву.

Как изменилась статья о госизмене Статья 275 Уголовного кодекса («Государственная измена») предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения. Ответственность по статье ужесточили весной 2023 года, поправки были разработаны и приняты в течение месяца после гибели при взрыве в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Ранее максимальное наказание по ст. 275 УК составляло 20 лет заключения. Суд мог назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам. Материалы дел по статье о госизмене, как правило, засекречиваются, процессы проходят в закрытом режиме. Детали обвинений не разглашаются. Летом 2022 года депутаты расширили понятие госизмены, прировняв к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России.

В последнее время дела о госизменах чаще стали рассматривать в регионах, отметил в разговоре с РБК председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. По его словам, одна из причин — увеличения числа дел по ст. 275 УК. Роль также играет расширение понятия госизмены, к которой теперь относится, например, и перевод средств на нужды ВСУ, добавил адвокат.

«Измена измене рознь. Уровень расследования перечисления денег ВСУ и передачи секретных данных кадровым военным будет отличаться, как и требуемый уровень компетенции следователя. Это не требует ознакомления с секретными документами, документами особой важности, чем занимаются в центральном аппарате — нет нужды привозить подозреваемых в Москву. Поэтому дела остаются в регионе», — сказал Андрей Князев.

В то же время Лефортовский суд — суд, где остается больше всего дел о госизмене, указывает адвокат. Процессы против ученых, например, остаются там, отметил он.

За что и против кого возбуждали дела в регионах

С 2022 года ФСБ опубликовала 26 сообщений о задержании подозреваемых в совершении госизмены, в четырех из них речь шла о задержании сразу двух и более фигурантов. Большая часть таких сообщений (18) пришлась на 2023 год. Чаще всего в течение текущего года о задержаниях сообщали в Хабаровском крае (четыре случая) и Крыму (два случая), среди других регионов — Тюменская, Амурская, Омская, Ростовская, Сахалинская, Воронежская области.

О задержаниях по подозрению в госизмене также постоянно отчитываются региональные управления ФСБ — с начала 2023 года СМИ со ссылкой на пресс-службы управлений сообщали как минимум о десяти таких случаях. Точное число возбужденных дел по ст. 275 УК неизвестно — ФСБ не размещает статистику о них в открытом доступе.

В сообщениях ФСБ не указаны ФИО задержанных. Подозреваемые в госизмене могли быть арестованы сначала в судах в регионе, а затем доставлены в СИЗО Москвы (где уже возможно продление меры пресечения). Поэтому часть упомянутых в релизах ФСБ людей может быть учтена при анализе данных портала Мосгорсуда.

Практически все уголовные дела по госизмене из сообщений ФСБ были возбуждены из-за действий в пользу Украины. Как минимум восемь дел касались перевода денег ВСУ. Один из переводов был выполнен с помощью криптовалютных инструментов. Согласно сообщениям, все дела об оказании финансовой помощи были возбуждены в 2023 году. Так, например, в июле ФСБ задержала сменившего пол ЛГБТ-активиста по подозрению в финансовой поддержке ВСУ. В релизе подчеркивалось, что задержанный был волонтером «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) и администратором «тематического антироссийского информационного ресурса». А в Пермском крае заподозрили в оказании финансовой помощи ВСУ сотрудника одного из банков. По версии ведомства, он перевел на счет украинской кредитно-финансовой организации средства для покупки ВСУ беспилотников и тепловизоров.

ФСБ также возбуждала уголовные дела за передачу украинской стороне сведений о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре, пересылку информации о расположении предприятий ОПК, средств ПВО или видеозаписей перемещения военной техники. Один из фигурантов — 34-летний уроженец Крыма — отправил такую видеозапись «в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных».

Спецслужба сообщала и о задержаниях при попытке перейти границу, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Украины — в частности, 12 января на железнодорожной станции в Твери «пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1982 года рождения», в апреле аналогичный случай произошел в Белгородской области, там задержали 20-летнего россиянина, а в июне задержали жителя Нальчика. В начале августа арестовали жителя Тамбовской области, который выезжал через Турцию на Украину для вступления в ВСУ. Про данным ФСБ, он в течение нескольких месяцев изучал литературу по тактической медицине, вооружению и военной технике.

В конце июля трех жителей Воронежской области задержали по подозрению в госизмене за помощь членам «Правого сектора» (признан экстремистским и запрещен в России).

Кроме того, в июле ФСБ задержала россиянина, который склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ.

А в Курской области задержали несколько человек, которых подозревают в передаче ВСУ сведений об объектах Минобороны. В ФСБ считают, что данные могли быть использованы для диверсий и терактов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки и на путях следования военной техники.

Расширение практики по делам о госизмене оказывает влияние на портрет фигурантов таких дел, отметил адвокат Андрей Князев. «Если раньше госизмена была связана именно с контактами со специалистами разведок иностранных стран — правильные они были или неправильные, знал об этом человек, не знал, — то сейчас можно совсем никуда не выезжать», — сказал он.

Как отмечает Князев, к ответственности за госизмену могут быть привлечены и привлекаются люди, которые не имели доступа к секретным материалам: с расширением статьи под нее попала совершенно другая категория граждан.

В статье о госизмене есть оговорка про «иную помощь» иностранному государству, направленную против безопасности России, отметил в разговоре с РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев. По его словам, под ст. 275 УК могут попасть и люди, не обладающие доступом к гостайне, так она «значительно шире». «Любой житель может быть привлечен, которого завербовали и, условно, сказали: «Иди считай танки по проселочной дороге» — формально, состав уже есть. Ключевым является факт вербовки спецслужбами», — указал адвокат.

Ряд дел касался передачи технической документации бывшими и нынешними сотрудниками предприятий ОПК. Так, в июне ФСБ сообщила о задержании бывших работников оборонно-промышленного комплекса: по данным ведомства, они сотрудничали с украинской разведкой.

В сентябре 2022 года стало известно о задержании директора по качеству авиационного завода из Московской области, который сфотографировал на телефон чертежи деталей боевой авиационной техники и отправил гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

Среди фигурантов есть и ученые. В мае сотрудники Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича опубликовали открытое письмо, из которого стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене. Портал НГС сообщал, что Звегинцева арестовали в апреле. В то же время сведений об аресте или продлении ареста на портале Мосгорсуда нет. Дело ученого может расследоваться в регионе.

Как дела рассматривали суды и к каким срокам приговаривали Перечисленные задержания пока не включены в судебную статистику — там отражены только приговоры, а процессы по госизмене могут длиться продолжительное время. По данным статистики Верховного суда, число осужденных по ст. 275 УК в 2022 году составило 16 человек, в 2021-м — 14, в 2020-м — шесть человек. В то же время появляется информация о единичных приговорах 2023 года. В апреле Ростовский областной суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам заключения за попытку перехода границы с целью воевать в составе ВСУ, а в июне Второй западный окружной военный суд назначил десять лет Ярославу Владыко, намеревавшемуся вступить в «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Среди других приговоров — наказание пять с половиной лет колонии строгого режима жителю Санкт-Петербурга, собиравшемуся перейти на сторону Украины, и шесть лет еще одному петербуржцу, попытавшемуся вплавь пересечь границу с Украиной в Черноморском районе Крыма. Последний купил гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани и другие приспособления. «Он выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов Российской Федерации», — сообщала пресс-служба Верховного суда Крыма. 25 июля Курский областной суд вынес приговор бывшим супругам, работавшим на оборонном предприятии: мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, женщину — к 13 годам. 50-летний мужчина и 41-летняя женщина обвинялись в сборе сведений по заданию иностранной разведки, а также в подготовке взрыва для повреждения объекта транспортной инфраструктуры. В конце июля Краснодарский краевой суд приговорил бывшего сотрудника регионального Минприроды Артура Катрычко к 12 годам колонии. Как сообщили в ФСБ, он передавал украинским спецслужбам полученные на работе сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Новая статья Уголовного кодекса

Летом 2022 года в Уголовном кодексе появилась ст. 275.1, которая ввела ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях оказания им содействия в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. С момента ее появления Лефортовский суд Москвы арестовал трех человек, следует из данных портала Мосгорсуда.

Первым фигурантом стал Павел Пищулин, меру пресечения которому избрали спустя несколько месяцев после появления статьи. Заседание в суде проходило за закрытыми дверями, а ходатайство носило гриф «секретно».

Второй фигурант по ст. 275.1 УК, петербуржец Даниил Кринари, был задержан в белорусском городе Гродно в декабре 2022 года и экстрадирован в Москву по запросу ФСБ, сообщил в апреле 2023 года телеканал ОНТ со ссылкой на КГБ Белоруссии. Как прозвучало в эфире телеканала, Кринари под руководством сотрудника военной разведки Украины Вячеслава Розума вербовал в Белоруссии агентов.

Третьим арестованным стал экс-сотрудник посольства США в России Роберт Шонов. 62-летний Шонов раньше работал в американском консульстве во Владивостоке, оформлен был в посольстве Соединенных Штатов.

Также в конце февраля по делу о тайном сотрудничестве был арестован житель Тульской области. В ФСБ утверждали, что мужчина контактировал с представителями иностранной организации и оказывал им содействие в деятельности, направленной против безопасности России.