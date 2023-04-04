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Военная операция на Украине ,  
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В Ростове россиянина осудили за госизмену

Суд в Ростове приговорил россиянина к 6,5 годам заключения за госизмену
Жителя России обвинили в попытке перехода границы и намерении участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ
Вид на здание Ростовского областного суда
Вид на здание Ростовского областного суда (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Ростовский областной суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам заключения по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС.

Никифорова обвинили в попытке перехода границы и намерении участвовать в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины. Судебная коллегия признала его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 УК (приготовление к преступлению) и ст. 275 УК (госизмена, максимальное наказание — 20 лет заключения со штрафом).

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Он заявил, что не собирается обжаловать приговор.

О задержании Никифорова, жителя Волгоградской области, ФСБ сообщила 23 декабря. По данным спецслужбы, он прибыл на территорию Ростовской области «с целью пересечь государственную границу и вступить в вооруженные силы Украины» для участия в боевых действиях против России. При задержании у мужчины обнаружили и изъяли «подписанные им анкету и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины», говорилось в сообщении ФСБ.

В настоящее время в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону рассматривается еще одно дело о госизмене: помимо нее военного ростовского гарнизона Илью Трачука подозревают также в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих гостайну, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет), и по ст. 275 УК (государственная измена, от 12 до 20 лет). По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Трачук в прошлом году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки. Других подробностей суд не сообщил.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Ростовская область суд госизмена шпионаж приговор
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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