Жителя Тамбовской области задержали при попытке перехода на сторону ВСУ
Житель Тамбовской области, который выезжал через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, задержан, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
«Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, задержанный в течение нескольких месяцев изучал литературу по тактической медицине, вооружению и военной технике.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (приготовление к государственной измене). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в ФСБ.
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