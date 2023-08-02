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Жителя Тамбовской области задержали при попытке перехода на сторону ВСУ

ФСБ: жителя Тамбовской области задержали за попытку перехода на сторону ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Житель Тамбовской области, который выезжал через Турцию на Украину для вступления в ВСУ, задержан, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Гражданин России в целях вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку с представителями националистического формирования Украины, осуществляющего деятельность по набору и подготовке добровольцев из числа граждан России для участия в военных действиях против ВС России», — сообщили в ведомстве. По данным следствия, задержанный в течение нескольких месяцев изучал литературу по тактической медицине, вооружению и военной технике.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (приготовление к государственной измене). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в ФСБ.

Материал дополняется.

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