Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном наказании за госизмену

Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену.

Поправки касаются статьи 275 УК «Государственная измена». За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, будет грозить наказание в виде пожизненного заключения.

Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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