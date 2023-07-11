ФСБ заподозрила сотрудника пермского банка в финансировании ВСУ

По версии ФСБ, задержанный перевел на счет украинской организации деньги, предназначенные для покупки дронов, тепловизоров и другой техники для Вооруженных сил Украины

Фото: Владислав Шатило / РБК

Силовики задержали жителя Пермского края, которого заподозрили в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Против него завели уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК).

Задержанный — сотрудник одного из банков. По версии ведомства, он перевел деньги на счет украинской кредитно-финансовой организации; средства были предназначены для покупки ВСУ беспилотников, тепловизоров, «иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации».

Других подробностей о задержанном не приводится, дела о госизмене обычно рассматриваются в закрытом режиме.

В апреле в России приняли закон об ужесточении наказания за госизмену. Если раньше по ст. 275 могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

5 июля ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Екатеринбурга 39-летнего уроженца Украины. По версии следствия, мужчина переводил деньги на счет, который использовался для сбора средств в поддержку ВСУ. Дело также возбуждено по статье о госизмене.