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Госдума приняла поправки о пожизненном наказании за госизмену

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену и шпионаж
В соответствии с действующим УК госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Увеличить срок наказания вплоть до пожизненного 7 апреля предложил комитет Госдумы по безопасности
Фото: Сергей Николаев / ТАСС
Фото: Сергей Николаев / ТАСС

Госдума приняла поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за государственную измену (статья 275 УК). В соответствии с действующим УК госизмена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафом в размере до 500 тыс. руб. Также парламентарии поддержали ужесточение наказания за терроризм.

После принятия закона, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, смогут назначить наказание в виде пожизненного заключения.

Также закон вносит изменения и в статью 205 УК («террористический акт»): максимальный срок за совершение действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас — 15 лет); статью 205.1 УК («содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до семи лет (сейчас — от 5 до 15 лет).

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и группа депутатов внесли законопроект об ужесточении ответственности за терроризм им госизмену 7 апреля.

Это произошло менее чем через неделю после убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) во время творческого вечера, который он проводил в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. По подозрению в причастности ко взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и подарила военкору статуэтку. Ее этапировали в Москву. 4 апреля Басманный суд на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня.

По словам Пискарева, увеличение порогов наказания за терроризм и госизмену предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения. Право на условно-досрочное освобождение у осужденных пожизненно появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
госизмена терроризм шпионаж поправки Госдума
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