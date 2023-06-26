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Россиянина заподозрили в госизмене за переводы денег на дроны для ВСУ

ФСБ: жителя Амурской области заподозрили в госизмене за переводы денег на дроны для ВСУ
Житель Амурской области более десяти раз перечислял личные средства на покупку украинскими военными дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники для использования против ВС России, заявили в ФСБ

Россиянина заподозрили в госизмене за переводы денег на дроны для ВСУ
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, уроженца Львовской области, по подозрению в государственной измене: он перечислял деньги на закупку военной техники для украинских войск, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность уроженца Львовской области, гражданина России, проживающего на территории Амурской области, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности России», — сказали в ФСБ.

По версии спецслужбы, подозреваемый более десяти раз переводил личные средства на покупку украинскими военными дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники «в целях ее использования против Вооруженных сил РФ».

Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровского края, который через третьих лиц на Украине перечислял криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда, она использовалась для закупки украинскими Вооруженными силами беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и «медицинского обмундирования». Против него также было возбуждено дело по статье о госизмене.

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