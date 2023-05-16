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Сотрудники института РАН сообщили об аресте третьего ученого за госизмену

Сотрудники института РАН сообщили об аресте физика Звегинцева по делу о госизмене
Сотрудники института РАН сообщили об аресте третьего за год ученого и отметили, что все они были арестованы за свою научную деятельность. Ученые в открытом письме заявили, что уже не понимают, как им «делать свое дело»
Валерий Звегинцев
Валерий Звегинцев (Фото: Владимир Зинин / ТАСС)

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича опубликовали открытое письмо, из которого стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене (статья 275 УК России).

Всего, по словам сотрудников института, с начала года были задержаны трое «выдающихся ученых-аэродинамиков». Об аресте двух из них — Анатолия Маслова и Александра Шиплюка, — РБК писал в июле и августе, однако об аресте Звегинцева ранее известно не было. Портал «НГС» пишет, что Звегинцева арестовали 7 апреля.

Авторы открытого письма подчеркнули, что все арестованные ученые известны своими «блестящими научными результатами», посвятили свои жизни служению российской науке и «всегда оставались верны интересам страны».

«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — заявили сотрудники института.

Ученые также указали, что уже не понимают, как им «делать свое дело», поскольку «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене». «Самым страшным в данной ситуации является влияние создавшейся атмосферы на научную молодежь. Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений, критически важных для создания фундаментального задела, необходимого для создания аэрокосмической техники будущего, просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями», — заключили авторы письма.

Открытое письмо направлено российским властям, коллективам научных и промышленных организаций, профессиональному научному сообществу.

РБК направил запросы в Институт им. С.А. Христиановича, в управление ФСБ по Новосибирской области, в Советский районный суд Новосибирска.

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Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова суд арестовал в начале июля. Ученый занимался исследованиями в области аэродинамики, в частности, им были разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата. По данным ТАСС, его заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну.

Директора Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка арестовали по аналогичному обвинению месяц спустя. Ученый известен разработкой методов моделирования волновых процессов в гиперзвуковых сдвиговых течениях и созданием на основе нанотехнологии нового типа термоанемометрического датчика.

В конце августа президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс (УК), которые ужесточают наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Поправки касаются ст. 275 УК «Государственная измена». За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, будет грозить наказание в виде пожизненного заключения.

Предыдущая версия закона устанавливала ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

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