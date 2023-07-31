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Суд отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе по делам о госизмене и фейках

Суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе по делам о госизмене и фейках об армии
В апреле Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и распространении фейков об армии. Вину он не признал. Апелляционный суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Первый апелляционный суд отклонил жалобу на приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), который получил 25 лет заключения в колонии строгого режима по делам о госизмене и распространении фейков о российской армии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Первый апелляционный суд оставил приговор Московского городского суда Кара-Мурзе без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу-младшего к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии 17 апреля. Такой срок оппозиционеру назначили по совокупности трех обвинений. Также суд назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Кара-Мурза вину не признал и заявил, что его преследуют за политические взгляды. В последнем слове оппозиционер сказал, что «такая сейчас в России цена за немолчание».

Рассмотрение дела Кара-Мурзы по существу шло в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных материалов. Защита дважды требовала отвод председательствующего судьи Сергея Подопригорова. В обосновании адвокатов говорилось, что судья не может беспристрастно вести процесс, так как он с подачи Владимира Кара-Мурзы был включен в санкционный список Магнитского. В 2017 году Подопригоров и еще ряд судей обращались в Минфин США с просьбой исключить их из списка.

На оглашение приговора Кара-Мурзе пришли 40 дипломатов из 24 стран. С критикой в адрес Москвы выступили США, Канада, Великобритания и Евросоюз. После этого МИД России вызвал послов западных стран и выразил им протест. Высказывания дипломатов о судебном решении ведомство посчитало вмешательством во внутренние дела России.

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Кремль отказался комментировать приговор Кара-Мурзе. «Мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении россиян, которые, по их версии, были причастны к делу Кара-Мурзы. Также ограничительные меры в отношении десяти россиян приняла Латвия. Еще до приговора санкции из-за уголовных дел против оппозиционера ввели США.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев после введения Лондоном санкций заявил, что России «плевать» на это решение.

Владимир Кара-Мурза — бывший председатель «Фонда Бориса Немцова за свободу», в 2015–2016 годах занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачу на «Эхе Москвы».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Кара-Мурза-младший фейк госизмена апелляционная инстанция новости
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