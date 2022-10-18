В Москве арестовали мужчину за сотрудничество с иностранным государством

Дело против мужчины возбудили по ст. 275.1. Она появилась в УК несколько месяцев назад и предусматривает ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами во вред безопасности России

Здание Лефортовского районного суда (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по делу о содействии иностранному государству или организации в деятельности против безопасности России, следует из судебной картотеки. Фигурант дела — Павел Пищулин, его заключили под стражу до 14 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... до 14 декабря 2022 года», — сказали в пресс-службе суда.

Ст. 275.1 УК России предусматривает лишение свободы за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. По ней может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Агентство отмечает, что суть дела не раскрывается, поскольку оно помечено грифом «секретно».

Ст. 275.1 появилась в российском Уголовном кодексе недавно — в июле этого года. Ввести ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России, предложила группа депутатов из «Единой России». Они также выступили за расширение понятия госизмены (ст. 275 УК), предложив приравнять к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России. Теперь за такие действия может грозить до 20 лет лишения свободы.

Помимо этого законопроект расширил понятие шпионажа (ст. 276 УК). Теперь под него подпадает передача, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил России» в условиях вооруженного конфликта. Госдума и Совет Федерации поддержали поправки, в середине июля закон подписал президент Владимир Путин.