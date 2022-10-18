В Москве арестовали мужчину за сотрудничество с иностранным государством

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 17 окт, 16:46
Почему падение прибыли у банков США — не повод избавляться от их акций Pro, 15:32
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 15:32
Путин проведет 19 октября заседание Совбеза Политика, 15:31
Совбез Белоруссии заявил, что не планирует объявлять мобилизацию Политика, 15:30
ВТБ назвал число заемщиков, которые покупают жилье в кредит под сдачу Недвижимость, 15:25
Число погибших после крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 14 человек Политика, 15:25
В Свердловской области два подростка сожгли 69-летнюю женщину Общество, 15:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать заказы на круизы от россиян Бизнес, 15:19
Умер экс-солист исполнившей Mamma Maria итальянской группы Общество, 15:16
Почему экосистемы стали ключевым драйвером развития подписок в России РБК +, 15:11
Махачев пожаловался на тяжелые тренировки под руководством Нурмагомедова Спорт, 15:00
Старовойт сообщил о приходе российских военных в обстрелянный ВСУ поселок Политика, 14:58
АССА ушла из России. Как специалистам по МСФО теперь прокачивать навыки Pro, 14:54
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 14:46
Военная операция на Украине ,  
0 

В Москве арестовали мужчину за сотрудничество с иностранным государством

В Москве арестовали мужчину за деятельность, направленную против безопасности России
Дело против мужчины возбудили по ст. 275.1. Она появилась в УК несколько месяцев назад и предусматривает ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами во вред безопасности России
Здание Лефортовского районного суда
Здание Лефортовского районного суда (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по делу о содействии иностранному государству или организации в деятельности против безопасности России, следует из судебной картотеки. Фигурант дела — Павел Пищулин, его заключили под стражу до 14 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... до 14 декабря 2022 года», — сказали в пресс-службе суда.

Ст. 275.1 УК России предусматривает лишение свободы за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством или организацией с целью содействовать деятельности, направленной против безопасности России. По ней может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Агентство отмечает, что суть дела не раскрывается, поскольку оно помечено грифом «секретно».

Ст. 275.1 появилась в российском Уголовном кодексе недавно — в июле этого года. Ввести ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России, предложила группа депутатов из «Единой России». Они также выступили за расширение понятия госизмены (ст. 275 УК), предложив приравнять к ней «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» против России. Теперь за такие действия может грозить до 20 лет лишения свободы.

Помимо этого законопроект расширил понятие шпионажа (ст. 276 УК). Теперь под него подпадает передача, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил России» в условиях вооруженного конфликта. Госдума и Совет Федерации поддержали поправки, в середине июля закон подписал президент Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist
Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе
Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Как вернуть себе глубокий сон? Эксперимент биохакера
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Виктория Полякова Виктория Полякова
уголовное дело
Материалы по теме
Госагентства сообщили об обвинении Кара-Мурзы в госизмене
Политика
Муниципального депутата Дикарева задержали в Москве из-за поста 2014 года
Политика
За дискредитацию армии россиян оштрафовали уже на 85,7 млн руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter