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Дело о госизмене главы Group-IB ,  
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Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам за госизмену

Суд приговорил основателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене
Сюжет
Дело о госизмене главы Group-IB
Мосгорсуд вынес приговор Илье Сачкову, обвиняемому в госизмене. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Основатель Group-IB заявлял, что он не изменник, не шпион и не предатель
Илья Сачков
Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В среду, 26 июля, в Московском городском суде был вынесен приговор основателю компании Group-IB Илье Сачкову. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет по статье о госизмене (ст. 275 УК), сообщили в суде. Защита заявила, что обжалует приговор.

Прокуратура требовала для Сачкова 18 лет лишения свободы. Гособвинитель Милана Дигаева заявляла в суде, что вина подсудимого доказана. Сачков называл обвинение против себя «новым делом Дрейфуса» и заявлял, что он «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

Дело о госизмене поступило в суд для рассмотрения по существу 26 июня. Его рассматривали в закрытом режиме, так как материалы следствия находились под грифом «совершенно секретно».

Илья Сачков был арестован Лефортовским районным судом Москвы 28 сентября 2021 года. Источники РБК на рынке информбезопасности сообщали, что арест может быть связан с делом о госизмене пятилетней давности, по которому экс-глава компании проходил свидетелем. Тогда по подозрению в госизмене арестовали руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

Также источники связывали арест Сачкова с криптолокерами — вредоносными программами, которые шифруют данные на компьютере жертвы и требуют выкуп за расшифровку.

Существовала версия, что дело против Сачкова появилось после передачи США сведений о причастности российских хакеров к вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

За год до своего ареста Илья Сачков записал видео, в котором он предполагал, что на него совершат покушение или его арестуют. Источник РБК на рынке информбезопасности сообщал, что Сачков думал, что его отравят, и не раз замечал за собой слежку. В последние месяцы на свободе он говорил «и про обвинение в госизмене в том числе».

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Компания Group-IB работала на рынке кибербезопасности с 2003 года. Она была основана студентами МГТУ им. Баумана Сачковым и Дмитрием Волковым. Персонал фирмы работает над созданием продуктов для защиты интеллектуальной собственности, предотвращения кибератак и мошенничества. Также в компании есть наработки по борьбе с высокотехнологичными преступлениями. В апреле этого года российский менеджмент выкупил отечественный бизнес Group-IB и теперь работает под брендом F.A.C.C.T. Непосредственно Group-IB теперь представлена только на международном рынке. Штаб-квартира Group-IB находится в Сингапуре.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Московский городской суд приговор госизмена Илья Сачков Group-IB
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