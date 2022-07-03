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Умер задержанный ФСБ в Новосибирске ученый Дмитрий Колкер Общество, 10:04
Общество ,  

Умер задержанный ФСБ в Новосибирске ученый Дмитрий Колкер

Ученого подозревают в передаче Китаю сведений, содержащих государственную тайну, — это считается госизменой. У Колкера была четвертая стадия рака, его перевезли в СИЗО «Лефортово» из больницы
Дмитрий Колкер
Дмитрий Колкер (Фото: Дмитрий Колкер / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер умер. Об этом сообщили источники ТАСС и «Тайги.инфо».

Адвокат семьи Колкера Александр Фролов подтвердил РБК информацию о смерти ученого.

У Колкера была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Он не мог питаться самостоятельно, ему нужны были поддерживающая терапия и противорвотные препараты, рассказала его дочь Алина Миронова.

Родственники сообщили, что сотрудники ФСБ забрали его прямо из больницы и перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Его арестовали до 29 августа.

Сын ученого Максим Колкер рассказал «Тайге.инфо», что его отцу вменяли предоставление Китаю сведений, представляющих государственную тайну. По ст. 275 УК (госизмена) ему грозило до 20 лет лишения свободы.

По словам сына, ученый читал лекции студентам в Китае, и все это время рядом находился сотрудник ФСБ, а разговоры и выступления на английском языке были запрещены. «Любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны», — написал он во «ВКонтакте».

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали ученого в больнице
Политика
Дмитрий Колкер

«Тайга.инфо» писала, что дело может быть связано с преследованием научного руководители Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева и директора института Алексея Тайченачева, которые проходят по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2017 году институт заключил фиктивный контракт на 2 млрд руб. на разработку оптической системы лазера со своей «дочкой», которой руководил Багаев. Колкер был научным сотрудником этого института.

В пресс-службе НГУ ТАСС сообщили, что научная деятельность Колкера была связана с разработкой источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной.

Колкеру было 54 года. Он окончил физико-технический факультет Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), профессором которого также являлся. В НГТУ он преподавал проектирование лазерных систем и физику оптических явлений.

Academ.info со ссылкой на источник в СО РАН писало, что впоследствии был также задержан и отправлен в «Лефортово» 75-летний профессор НГУ и НГТУ, специалист в области динамики вязкого Анатолий Маслов. Его подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. По данным источника издания «Родные берега», Маслову вменяют государственную измену (ст. 275 УК).

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Анастасия Серова
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